Skeittikenkiä jonotetaan ulkona jopa tunteja. ”Ihan hyvät rahat voi saada pienellä työllä”, sanoo kenkiä jälleenmyyntiin ostava.

Helsinkiläisen katumuotiin erikoistuneen vaatekaupan ovella näkyy säännöllisin väliajoin nuoria jonottamassa uusimpia lenkkarimallistoja. Osalla on mukanaan jopa retkituolit.

Helsingin keskustassa Kaisaniemenkadulla saa harmaana torstaiaamuna todistaa erikoista näkyä.

Kadulle on muodostunut pääasiassa nuorista miehistä koostuva jono. Moni on varustautunut paksuin toppatakein ja pipoin. Osa on tuonut mukanaan jopa retkituolin.

Vastaavia jonoja on näkynyt tasaisin väliajoin pitkin kesää ja syksyä. Jono näyttää johtavan Beyond Helsinki -nimisen katumuotiin erikoistuneen vaatekaupan ovelle.

Mikä ihme saa nuoret jonottamaan aamuvarhain?

”Niken skeittikengät droppaa, ja mä aion jälleenmyydä ne”, kertoo jonon alkupäässä kymmenen aikoihin seisoskeleva 14-vuotias espoolainen David.

Toisin sanoen myyntiin on tulossa harvinainen, rajoitettu erä urheilubrändin uutta skeittaajien suosimaa kenkämallia. Jokainen asiakas saa ostaa vain yhden parin.

Meininki jonossa vaikuttaa kaiken kaikkiaan hyvin salamyhkäiseltä. David haluaa esiintyä vain etunimellään. Jonoa kuvattaessa lähes kaikki kääntävät kasvonsa piiloon.

Torstain kenkämyynnin on määrä alkaa kello 11, mutta David kertoo tulleensa paikalle jo aamuneljältä, eli ”vähän liian aikaisin”. Jonoa ei nimittäin ole arkiaamuna kovinkaan paljoa, joten kenkiä luultavasti riittää kaikille halukkaille.

”Arvioin vähän huonosti, milloin kannattaa tulla”, David toteaa ja naurahtaa.

Hänen kavereillaan on mukana retkituolit, mutta David on seissyt koko aamun, haastatteluhetkellä jo kuuden tunnin ajan. Toppatakki päällä ei onneksi ole tullut kylmä.

Moni nuori kieltäytyy puhumasta toimittajalle lainkaan.

Yhden selityksen tälle antaa jonossa peremmällä seinään nojaileva 15-vuotias Eerik:

”Mun pitäisi olla nyt koulussa liikkatunnilla. En halua, että ope saa tietää, että oon täällä”, hän sanoo.

Eerik oli saapunut paikalle noin puoli kymmeneltä. Hänen mukaansa myyntiin tulevien kenkien määrät vaihtelevat ja on arpapeliä, riittääkö niitä kaikille halukkaille. Sen takia paikalle kannattaa tulla varmuuden vuoksi aikaisin.

Myös Eerik on tullut ostamaan kenkiä jälleenmyynti mielessään. Hän arvioi, että suurimmalla osalla jonottajista on sama tavoite, sillä harvinaisista kengistä voi saada voittoa jopa 60–80 euroa paria kohden. Liikkeessä niitä myydään 125 euron hintaan.

Merkkilenkkareiden, kuten Niken, Adidaksen ja Yeezyn mallien jälleenmyynti on rahakasta puuhaa, josta ovat maailmallakin kertoneet esimerkiksi televisioyhtiö NBC ja uutistoimisto Bloomberg.

”Keräilen itse jonkin verran kenkiä, mutta pääasiassa teen tätä rahan takia”, Eerik sanoo.

18-vuotias Niel Ambrocio oli saapunut jonoon noin tuntia ennen myynnin alkua.

Ainoa, joka suostuu antamaan HS:lle haastattelun koko nimellään, on jonon hännillä seisova 18-vuotias sipoolainen Niel Ambrocio.

Myös hän on hankkimassa kenkiä jälleenmyyntiin ja on saapunut paikalle vasta hetki sitten.

”Olen ollut jonottamassa kenkiä ennenkin, ja silloin jonotus kesti yhteensä tunnin. Paikalle kannattaa tulla ajoissa, mutta ei sentään aamuyöllä”, Ambrocio kertoo.

Hän arvioi, että nyt julkaistavat Nike SB Dunk Low ’Why So Sad?’ -malliset erikoiskengät saa myytyä hyvään hintaan, sillä niitä ”hypetetään kaikkialla”.

Eräs Kaisaniemenkadun jonossa seisoskeleva nuori vinkkaa, että kengät tulevat samaan aikaan myyntiin myös Fredrikinkadun My Favorite Things -liikkeeseen.

Ja toden totta: tämänkin sisäpihalla sijaitsevan skeittiliikkeen edessä kiemurtelee nuorista koostuva jono. Myös täällä kameraan suhtaudutaan nihkeästi.

Vantaalaiset 15-vuotiaat Valtteri ja Juho ovat olleet jonossa noin tunnin ja kertovat jo tutuksi tullutta tarinaa. Kaverusten tarkoitus on ostaa kengät jälleenmyyntiin. MFT:stä parin saa hieman halvemmalla kuin Beyondista, ja jonoakin on vähemmän.

”Kyllä näistä ihan hyvät rahat voi saada pienellä työllä. Aika moni muukin tätä tekee”, Juho kertoo.

Myös skeittitarvikkeisiin erikoistuneen MFT-liikkeen edustalla oli torstaina jonoa. Kuvassa edustalla 15-vuotiaat Juho (vas.) ja Valtteri, jotka eivät halunneet kasvojaan kuviin.

Ainoa HS:n jututtama nuori, joka kertoo ostavansa kengät omaan käyttöönsä, on ensimmäisenä jonossa odottava 16-vuotias Petri.

Petri kertoo tulleensa varta vasten junalla Tampereelta ostamaan Niken sneakerit, sillä hän harrastaa skeittausta ja tarvitsee uudet kengät. Muuten katumuoti tai kenkätrendit eivät häntä juuri kiinnosta.

Kaikki jonossa olijat hämmästyvät kuullessaan, että Beyondille ensimmäiset jonottajat saapuivat jo aamuneljältä.

”Ihan niin hullu mä en ole”, Petri toteaa.

