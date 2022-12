Nuoruudessa sairastettu masennus voi seurata aikuisuuteen ja vaikuttaa monin tavoin ajatteluun, tunteisiin ja toimintaan. ”Se voi ilmetä esimerkiksi ylisuorittamisena tai alisuorittamisena”, sanoo nuorisopsykoterapeutti Pepita Hänninen.

Nuoruusiän hoitamaton masennus ja siihen kuuluvat huonommuuden kokemukset muodostuvat helposti ihmisen käsitykseksi omasta itsestä.

Nuorisopsykoterapeutti Pepita Hännisen mukaan herkässä kehitysvaiheessa syntyvä minäkuva vaikuttaa monin tavoin ajatteluun, tunteisiin ja toimintaan myös aikuisuudessa.

Aikuisella oma identiteetti on jo muodostunut, jolloin hänen on helpompi tunnistaa aikuisiällä alkava psyykkinen oireilu erilliseksi omasta persoonastaan.

”Esimerkiksi aktiivisesta elämästä nauttinut aikuinen alkaa masentuessaan ihmetellä, että mikähän minulla nyt on hätänä, kun ei mikään oikein kiinnosta”, Hänninen sanoo.

”Nuori taas voi kokea samanlaisen tilanteen niin, että on jotenkin vääränlainen kun ei ole kiinnostunut asioista samalla lailla kuin muut nuoret näyttäisivät olevan.”

Esra Arajärvi toivoo, että mielenterveysongelmat kohdattaisiin yhtä ennakkoluulottomasti kuten muutkin sairaudet ja ihmisiä kohdeltaisiin tasavertaisesti.

Helsinkiläisellä Esra Arajärvellä, 15, sekamuotoinen ahdistus- ja masennustila vaikutti varsinkin alussa hänen minäkuvaansa.

”Se oli aluksi aika iso juttu. Koen, että sairastumisen alkuvaiheessa, pari vuotta sitten, oli hyvin vahvasti sellaista, etten tiennyt kuka olen. En edes, tiennyt miten maailma toimii.”

Sittemmin vaikutus on vähentynyt.

Myös masennuksesta ja ahdistuneisuudesta kärsivä rovaniemeläinen Vanamo Paakki, 30, kertoo mielenterveysongelmien vaikuttaneen omaan minäkuvaansa.

”Jotenki on ehkä semmonen kokemus, että ei ole normaali. Mie sanon usein sitä, että mulla on semmonen olo, että mie en kuulu tälle planeetalle. Mul on ihan sellanen alien-olo ollut aina.”

Arajärvi tunsi helpotusta saadessaan nimen kokemilleen asioille: ammattiapu ja diagnoosi auttoivat häntä ymmärtämään itseään paremmin.

”Se kävi heti järkeen ja selitti, mitä minun mielessäni ja elämässäni tapahtuu.”

Paakki kuvaa diagnoosin saamiseen liittyviä tunteita samalla tavoin.

”Sillon kun mä sain ensimmäistä kertaa diagnoosin, niin se oli vaan semmonen, että ‘aa täähän oli selkeä’, että niinku mua masensi niin olin masentunut.”

Masennuksen ja ahdistuksen lisäksi Vanamo Paakki kärsii erilaisista fobioista ja traumaperäisestä stressihäiriöstä. Lisäksi hänellä on diagnosoitu adhd sekä epävakaa persoonallisuushäiriö.

Sairauden yhdistyminen omaan identiteettiin voi Pepita Hännisen mukaan tuoda mukanaan aikuisuuteen asti ulottuvia negatiivisia vaikutuksia.

”Aikuiset, joilla on huono minäkuva, pyrkivät jatkuvasti monin tavoin välttämään itseään uhkaavaa huonommuuden kokemustaan. Se voi ilmetä esimerkiksi ylisuorittamisena, alisuorittamisena tai näiden yhdistelmänä.”

Alisuorittaja ei uskaltaudu tavoittelemaan itselleen mitään hyvää, ettei joutuisi pettymään ja ettei huonommuuden kokemus siten saisi uutta vahvistusta.

Ylisuorittaja puolestaan tekee kaikkensa, ettei joutuisi kokemaan itseään huonoksi ja vaatii itseltään siksi jatkuvaa ja kohtuutonta suorittamista.

Huonon minäkuvan kanssa toimeen tuleminen vaatii Hännisen mukaan ihmiseltä valtavasti voimia. Itsensä hyväksi kokeminen edellyttää jatkuvaa ponnistelua tai se ei onnistu lainkaan.

Toistuvan tai kroonisen masennuksen vahvistamaa huonoa minäkuvaa on aikuisena vaikeampaa hoitaa kuin nuoruudessa.

On mahdollista tuntea olonsa diagnoosin kanssa liian mukavaksi, kuvaa Esra Arajärvi. Silloin sairauden voi kokea tärkeäksi osaksi omaa minäkuvaa.

Myös Vanamo Paakki koki sairastumisensa alkuvaiheessa, että diagnoosin saaminen sai kiintymään sairauteen. Siksi siitä oli myös vaikeaa ajatella päästävänsä irti.

”Sitä halusi pitääkin semmoisena vähän niin kuin vilttinä, että ‘hei mulla on tämä’.”

Myöhemmin Paakki ryhtyi sosiaalisessa mediassa mielenterveysaktivistiksi. Sairauden julkisen käsittelyn ja itsetutkiskelun myötä hän tajusi, ettei diagnoosin taakse voi piiloutua.

Hän kertoo ymmärtäneensä, että vaikka sairaus vaikuttaa elämän kaikkiin osa-alueisiin, hän on paljon muutakin kuin sairaus.

Sen lisäksi, että ovat joutuneet työstämään omaa identiteettiään, Arajärvi ja Paakki ovat kohdanneet myös muiden ennakkoluuloja sekä odotuksia liittyen mielenterveys­ongelmiin.

Ulkopuoliset näkevät usein vain sen, miltä ihminen näyttää, ja tekevät sen perusteella johtopäätöksiä toisen ihmisen terveydentilasta.

Esimerkiksi värikkäästi värjätyt hiukset ja lävistykset saatetaan Arajärven mukaan liittää mielenterveysongelmiin.

Paakki taas kokee, että mielenterveysongelmaisen tulisi näyttää ja kuulostaa aina mielenterveysongelmaiselta.

”Mulla tulee joskus sellanen olo, että mitä jos ihmiset aattelee, että mä en ookkaan masentunut, koska oon näyttänyt taas pitkään siltä, että mulla menee ihan hyvin.”