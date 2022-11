Mies ohjelmoi kotinsa lämminvesivaraajan toimimaan keskellä yötä. ”Juuri tätä halvemmalla vettä ei saa lämmitettyä”

Alle kaksikymppiä maksava wifi-kytkin löysi uuden tarkoituksen helsinkiläisen Lari Lohikosken paritalon lämminvesivaraajassa. Lohikoski ohjelmoi kytkimen tunnistamaan pörssisähkön halvimmat tunnit ja käynnistämään lämminvesivaraajan sen mukaisesti.

”Elokuussa katselin, kun sähkön hinta alkoi nousta kovaksi ja lämminvesivaraaja meni iltakymmeneltä päälle. Kymmeneltä hinnat ovat usein vielä aika kovat, kun taas yöllä ne saattavat toisinaan mennä lähelle nollaa”, sanoo Lohikoski.

Nyt Lohikosken kodin vesi lämpenee keskellä yötä, iltakymmeneltä päälle kytkeytyvää yösähköäkin halvemmalla.

Suurimmillaan pörssisähkön hintaero iltakymmenen ja yökahden välillä voi olla jopa kymmenkertainen. Lohikoski ei ole tehnyt laskelmia siitä, kuinka paljon tarkalleen on tähän mennessä säästänyt, mutta oman hintansa laite maksaa nopeasti takaisin.

”Minulle riittää tieto, että se löytää halvimman ajan. Juuri tätä halvemmalla vettä ei saa lämmitettyä”, sanoo Lohikoski.

Vaikka laite ei sähkön kulutusta vähennäkään, pitää Lohikoski sitä sähköverkon kuormituksen kannalta hyvänä.

”Tästä on nyt valistuskampanjoitakin käynnissä, että ihmisten pitäisi siirtää sähkönkulutustaan niille ajankohdille, kun sähköä on hyvin tarjolla. Hinta on signaali siitä.”

Esimerkiksi torstaina iltakymmeneltä pörssisähkön hinta oli 22,93 senttiä kilowattitunnilta, kun yökahteen mennessä se oli enää 0,04 senttiä. Kalleimmillaan lokakuussa sähkö oli väleillä 8–11 ja 17–20.

Myös kaupalliset toimijat tarjoavat ratkaisuja, jotka säätelevät sähkön käyttöä ympäri vuorokauden, mutta ne ovat kalliita. Teknologia-alalla pitkään toiminut, aikanaan muun muassa Huuto.net-verkkohuutokaupan perustanut, Lohikoski päätti kuitenkin ohjelmoida laitteen itse, vaikkei koodari ammatiltaan olekaan.

”Yksi firma tarjoaa tällaista ratkaisua, mutta asennus olisi maksanut toista tonnia ja siihen olisi tullut kuukausimaksut vielä päälle. Ajattelin, että tehdään itse.”

Lohikoski päätyi Shelly-nimiseen kytkimeen, jota voi käyttää sovelluksella tai ohjelmoida suorittamaan ohjelmakoodia. Pörssisähkön hinnan laite hakee internetistä, joka käynnistää lämminvesivaraajan.

”Se on kuin pieni tietokone. Siinä on ohjelmoitava on-off -kytkin.”

Laitteen asensi Lohikosken ystävä, jolla on sähköasentajan pätevyys. Ystävä päätyi asentamaan samanlaisen laitteen myös itselleen.

Lohikoski on jakanut ohjelmakoodin ilmaiseksi Twitter-tilillään. Itse laitteeseen voi kuka vain kopioida valmiin koodin, mutta asennustöihin Lohikoski suosittelee ammattilaisapua.

”Haastavinta on sähkökytkentä, mikä kannattaa ammattilaisen tehdä. Jos sen tekee väärin voi saada sähköiskun tai saada aikaiseksi tulipalon.”

Laite on Lohikosken kotona toiminut luotettavasti. Vain yhtenä yönä vesi ei ollut lämmennytkään, mutta sen jälkeen Lohikoski kertoo parannelleensa laitetta.