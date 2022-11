Ylioppilasteatteri lupaa siivota lavasteet Mustikkamaalta parin viikon sisällä. Romut ovat peräisin ilkivaltaisesti hajotetuista lavasteista.

Mustikkamaan kesäteatterin ympäristö on täyttynyt romusta.

Mustikkamaan kesäteatterin kulmilla odottaa tällä hetkellä ikävä näky. Luonnonläheinen ja merellinen ympäristö on nyt täynnä roskaa, rojua ja romua.

Lähistöllä asuva Teemu Kurppa kertoo havainnoineensa, että Mustikkamaalla on laajemminkin kaikenlaista sotkua, mutta juuri nyt kesäteatterin nurkalla on eniten sinne kuulumatonta tavaraa.

Tuuli lennättelee parhaillaan styroksinpalasia ja muuta rojua ympäri vehreää saarta.

”Mustikkamaa on niin hieno paikka, että on kummallista, että siellä on näin paljon kaikenlaisia romukasoja.”

Sotkun nähtyään Kurppa teki asiasta ilmoituksen Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön palautekanavaan.

HS otti yhteyttä Mustikkamaan Ylioppilasteatterin tuotannosta vastaavaan Tommi Kokkoseen ja kysyi sotkun alkuperää.

Kävi ilmi, että sotku on peräisin kesäteatterin lavasteista.

”Meillä oli Queer-Baby-näytelmässä lavasteena asuntovaunu, joka ilkivaltaisesti hajotettiin. Sen osia siellä nyt on”, Kokkonen kertoo.

Kokkosen mukaan asuntovaunuun kajottiin loppukesästä, ja vaunupahanen tärveltiin todella huonoon kuntoon. Kokkosen mukaan asuntovaunusta muun muassa ”kuorittiin yksi seinä irti”. Teatterin väki kävi jo aiemmin purkamassa vaunun osiin ja viemässä sen suurimmat palaset pois.

Loput roskat on tarkoitus poistaa paikalta talkoovoimin ”parin viikon kuluessa”, kun paikalle saadaan jätelava.

”Kyllä me käymme ehdottomasti jälkemme sieltä pian korjaamassa. Varmasti se romukasa on hämmentänyt ihmisiä”, Kokkonen sanoo.

Kokkosen mukaan onni onnettomuudessa oli se, että lavasteet kohtasivat ilkivaltaa vasta esityskauden päätyttyä. Rikkinäisellä lavasteella olisi ollut ikävä esiintyä.

Joka tapauksessa ilkivalta on aiheuttanut Ylioppilasteatterille harmillista ja ylimääräistä hämminkiä. Teatteri pyörii vapaaehtoisvoimin.

”Olisihan se ollut kiva myydä tai lahjoittaa ehjä asuntovaunu kesän jälkeen pois. Se oli alkuperäinen tarkoitus, mutta niin ei voi enää tehdä”, Kokkonen sanoo.