HS vieraili "Suomen syrjäisimmällä työpaikalla” reportaasimatkalla alkuvuodesta. Vielä silloin professori pähkäili jodiin liittyvää mysteeriä tuskastuneena. Nyt se on ratkennut.

Pienhiukkasia tuottavien jodihöyryjen synty on selvitetty ensimmäistä kertaa tieteellisesti.

Asia käy ilmi maailman arvostetuimpiin tiedelehtiin kuuluvasta Nature Chemistrystä. Artikkelissa on mukana useita Helsingin yliopiston tutkijoita.

Tutkimuksessa on selvitetty sitä, millaisen kemiallisen reaktion päätteeksi maapallon ilmaan päätyy jodihappoa. Aiemmin on saatu selville, että jodihappoa syntyy muun muassa merijäästä ja rannikkolevistä ilmaan pääsevistä haihtuvista jodiyhdisteistä, mutta mekanismi on ollut tuntematon.

Tutkimuksessa näytettiin, että auringonvalon haihtuvista jodiyhdisteistä irrottamat jodiatomit reagoivat otsonin ja vesihöyryn kanssa neljävaiheisessa reaktiossa, joka päättyy jodihapon syntyyn.

Jodihappomolekyylit tiivistyvät uusiksi pienhiukkasiksi jo äärimmäisen pieninä pitoisuuksina. Pienhiukkasista jodia voi vapautua takaisin kiertoon haihtuvina jodiyhdisteinä, jotka jälleen muuttuvat jodihapoksi. Sama jodiatomi voi osallistua siis lopulta usean hiukkasen syntyyn.

Tutkimustuloksia on saatu yhdistämällä sekä teoriaa että käytäntöä. Kemiallisia mittauksia on tehty muun muassa hiukkaskiihdyttimen avulla Sveitsin ja Ranskan rajalla Cernissä.

Yksi tutkimuksessa mukana olleista tutkijoista on professori Mikko Sipilä, joka toimii Värriön tutkimusaseman johtajana Itä-Lapin Sallassa. Hän työskentelee suuren osan vuodesta keskellä erämaata.

HS kävi "Suomen syrjäisimmällä työpaikalla” reportaasimatkalla alkuvuodesta.

Lue lisää: Huippututkija vetäytyi Suomen hyytävimpään kolkkaan, jonne ei mene edes tietä – Siellä ratkotaan mysteeriä, jolla voi olla järisyttävä vaikutus ihmiskunnan tulevaisuuteen

Mikko Sipilä on Värriön tutkimusaseman johtaja.

Sipilä on tyytyväinen nyt julkaistuun artikkeliin. Hän korostaa, että artikkelin taustalla oli suuri joukko kansainvälisiä tutkijoita, eikä hän ollut lainkaan pääosassa.

Sipilän mukaan pienhiukkasten tutkimus on ihmiskunnalle erityisen tärkeää siksi, että niiden vaikutus ilmastonmuutokselle on niin merkittävä.

Pienhiukkaset vaikuttavat muun muassa pilvien muodostumiseen. Pilvet taas vaikuttavat ilmastonmuutoksen mekanismeihin. Ne estävät maapalloa lämmittäviä auringonsäteitä mutta toisaalta hidastavat myös lämmön karkaamista avaruuteen.

Jodin määrä ilmakehässä on kasvanut suuresti viime vuosien aikana, mikä tekee siitä olennaisen asian esimerkiksi ilmastomallien suunnittelun kannalta. Esimerkiksi arktisen merijään kiihtyvä sulaminen on lisännyt jodin määrää ilmassa.

Värriön tutkimusasema on perustettu itälappilaiseen metsään vuonna 1967.

Sipilä on pähkäillyt ”jodimysteeriä” jo pitkään. Hän oli löytämässä jodihappoa (HIO3) ensimmäistä kertaa ilmakehästä Irlannin rannikolla vuonna 2013. Sen jälkeen sitä on löytynyt muun muassa Grönlannista, Etelämantereelta, Värriöstä ja lopulta ympäri maailman.

”Aloin nähdä jodia vähän joka paikassa. Alkoi mennä jo vähän tunteisiin, kun ei selvinnyt, miten ihmeessä se syntyy”, Sipilä sanoo.

”Mutta nyt se on vihdoin selvää!” hän iloitsee.

Myös Värriön mittalaitteissa on havaittu jodia.

Tutkimus: Finkenzeller, H., Iyer, S., He, XC. et al. The gas-phase formation mechanism of iodic acid as an atmospheric aerosol source. Nat. Chem. (2022). https://doi.org/10.1038/s41557-022-01067-z