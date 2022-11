Pentti Alavaikko tunnisti kärpän sen tummasta hännänpäästä. Facebookissa julkaistut kuvat keräsivät kosolti ylistystä ja runsaasti tykkäyksiä.

Eläkepäiviään viettävä Pentti Alavaikko hämmästyi maanantaiaamuna aamulenkillään Roihuvuoressa. Hän näki Mustapuron rantasuistossa vilauksen vikkelästä nappisilmästä.

Alavaikolla on tapanaan ”ulkoiluttaa kameraa” pitkin Roihuvuorta joka aamu. Hänellä on tavoitteenaan kuvata mahdollisimman monta eläinlajia vuoden aikana. Tällä hetkellä lajeja on jo noin 80.

”Lintuja kuvaan eniten. Nisäkkäät ovat harvinaisempia”, Alavaikko kertoo HS:lle.

Yllättäen maanantaina avautui mahdollisuus poikkeukselliseen nisäkäskuvaan.

Vilahtaja paljastui nimittäin kärpäksi.

Alavaikko tunnisti sen tummasta hännänpäästä.

Kärppä on Suomessa kaikkinensa elinvoimainen, mutta kohtuullisen harvinainen näky Helsingissä.

Oli aika keskittyä kuvan ottamiseen.

Kärppä on vikkelä eläin.

Alavaikolla kävi tuuri. Mies seisoi puron ylittävällä sillalla, ja hänen onnekseen kärppä lähti vipeltämään juuri siltaa kohti. Silloin Alavaikko viritti kameransa valmiiksi.

Kärppä pysähtyi sillan eteen kivelle kuin poseeratakseen.

”Se oli sekunti tai kaksi, mitä minulla oli aikaa.”

Kamera lauloi.

Toiset kuvat onnistuivat paremmin kuin toiset. Pian kärppä jatkoi pian matkaansa sillan alle, ja jäi sinne.

Kotonaan Alavaikko julkaisi onnistuneet kärppäkuvat Roihuvuoren Facebook-ryhmässä. Kuvat keräsivät kosolti ylistystä ja runsaasti tykkäyksiä.

”Luonto tarjoaa mielettömiä elämyksiä! Näinä omituisina aikoina sielu ja mieli ja keho saavat siitä voimaa ja energiaa”, kommentoi eräs ryhmäläinen.

Alavaikon kuvausharrastus on sujunut tänä vuonna hyvin. Kuvatessa saa raitista ilmaa, liikuntaa, onnistumisen riemua ja ennen kaikkea unohtumattomia lähiluontoelämyksiä.

”Roihuvuoressa on todella monipuolinen luonto”, Alavaikko sanoo.

Mutta mikä on ollut harvinaisin eläin, jonka Alavaikko on tänä vuonna kuvannut? Ei kai se suinkaan ole kärppä?

”Varmaankin valkoselkätikka.”

