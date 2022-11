Koiria viedään nyt innolla koirapäiväkoteihin. Pandemian kurittama ala elpyy hurjaa vauhtia.

Brindlevärinen ranskanbulldoggi Jyri on löytänyt aarteen koirapäiväkoti Doogisin lelukorista. Se ryntää ylpeän näköisenä muiden koirien eteen sininen lelusaalis suussaan. Toinen ranskanbulldoggi Otus tarttuu syöttiin ja pian käynnistyy leikkimielinen veto-ottelu.

Sitten Otus päättääkin hakeutua paikalle saapuneen toimittajan rapsutettavaksi. Jyriä ei näytä harmittavan. Onhan sillä kuusi muuta koirakaveria viihdyttämässä.

Doogis avattiin vain kaksi kuukautta sitten, ja pääkaupunkiseudulle on syksyn aikana tullut muitakin uusia koirapäiväkotiyrittäjiä.

Viime kuussa avautui esimerkiksi Tanja Valorinnan omassa kodissa toimiva Ihana Pipana. Espoossa sijaitseva päiväkoti on erikoistunut pieniin koiriin.

Sekä Valorinta että Doogiksen perustaja ja omistaja Carla Laine kertovat, että toiminta on alkanut hyvin. Asiakkaita on riittänyt, ja päiväkodit ovat jo saaneet omia vakioasiakkaita. Doogisissa osa heistä on tänäänkin paikalla. Esimerkiksi villakoira Pikon voi usein bongata Doogisin ikkunassa ohi kulkiessa.

Ässä ja Tahvo leikkivät päiväkodissa aamupäivän aikana.

Jokaisesta uudesta koira-asiakkaasta otetaan koirapäiväkoti Doogisissa kuva. Torstaina päiväkodin lauma koostui tässä kuvassa näkyvistä koirista.

Sandy otti innokkaana vastaan vierailulle saapuneen HS:n toimittajan ja kuvaajan.

Pidempään alalla toimineilla koirapäiväkodeilla on kuitenkin takana pari raskasta vuotta. Pandemia iski kovaa. Etätyösuositusten aikaan harva vei koiransa päivähoitoon. Monet koirapäiväkodit tarjoavat myös vuorokausihoitopalvelua, mutta kun matkailu hiipui, sillekään ei ollut tarvetta.

Tassumafian ensimmäinen koirapäiväkoti avattiin Helsinkiin vuonna 2018.

”Menin 2019 tokaisemaan, kun kaikki näytti hyvältä, että ’tästähän meinaa tulla bisnes’. Sitten iski korona ja se löi suoraan jalat alta polvilleen. Liikevaihto oli ihan katastrofaalinen. Noin 90 prosenttia häipyi hetkessä”, kuvailee Tassumafian toimitusjohtaja Henrikki Jussila.

Henna Svetlov ja Laura Luukkonen perustivat koirapäiväkoti Hännänheiluttajat Helsinkiin vain muutamaa kuukautta ennen pandemian alkua. Toiminta oli juuri lähtenyt käyntiin, kun etätyösuositukset astuivat voimaan.

”Tilanne muuttui sitten äkisti. Monet niistä, jotka kävivät säännöllisesti 4–5 kertaa viikossa hoidossa, lopettivat kokonaan ja toiset vähensivät 1–2 käyntiin viikossa”, kertoo Svetlov.

Nyt tilanne näyttää kuitenkin valoisammalta, kertovat HS:n haastattelemat yrittäjät. Kysyntä on ollut selvässä kasvussa, vaikkei ihan vielä olla päästy takaisin pandemiaa edeltävään tilanteeseen.

Osittain vanhat tutut asiakkaat ovat löytäneet takaisin, mutta paljon näkee myös uusia kuonoja. Varsinkin nuoria koiria tuodaan mielellään hoitoon. Sen lisäksi, että koira saa seuraa ja mahdollisuuden purkaa energiaa, se pääsee myös tutustumaan lajitovereihinsa.

Päiväkodissa olevat koirat eivät aristelleet vierailijoita. Otus marssi määrätietoisesti rapsutettavaksi.

Aamuleikkien jälkeen olisi ulkoilu edessä. Muut koirat ryntäävät ovelle, mutta Jyriä houkuttelisi sohva enemmän. Lopulta sekin menee odottamaan, että sille puetaan valjaat.

Doogisissa on torstaina kahdeksan koiraa ja kaksi hoitajaa. Anna Varpama-Taittonen lähtee lenkille neljän koiran kanssa.

Koronakriisin aikaan Suomessa koettiin varsinainen koirabuumi ja uusia koiria rekisteröitiin ennätysmäärä. Osa näistä koirista tottui siihen, että etätöitä tekevät omistajat ovat aina läsnä.

”Paljon on hoidossa uusia nuoria koiria, joilla on haasteita yksinolossa tai jotka käyvät nyt sosialisoitumassa kaikkeen uuteen. Pandemian aikaan osa on tavannut hyvin vähän muita koiria ja ihmisiä”, kertoo Luukkonen.

Saman ovat muutkin alan yrittäjät huomanneet. Joukossa on paitsi nuoria koiria, jotka eivät ole koskaan tottuneet yksinoloon, myös vanhempia, jotka ovat unohtaneet pandemiaa edeltävät ajat ja rutiinit.

”Pitkän ajan jälkeen omistajasta voi tuntua vaikealta jättää koiraa yksin”, sanoo Valorinta.

Herää kysymys, miten koirat sopeutuvat koirapäiväkotiarkeen. Tuleeko koskaan haasteita?

Yleinen käytäntö on, että sellaista koiraa, joka on joskus käyttäytynyt aggressiivisesti ihmisiä tai muita koiria kohtaan ei saa tuoda koirapäiväkoteihin.

”Omistajat yleensä tuntevat koiransa ja tietävät, miten se suhtautuu muihin koiriin. Lisäksi meille tullaan aina ensin tutustumiskäynnille. Sen aikana saamme aika nopeasti käsityksen siitä, millainen koira on luonteeltaan”, kertoo Carla Laine.

Sandy on ensimmäistä päivää päiväkodissa ja lenkille lähdettäessä, sitä alkaa hieman jännittää. Nopeasti se kuitenkin tottuu uuteen tilanteeseen ja tepastelee iloisen näköisenä eteenpäin uusien kavereidensa kanssa.

Rannalla on paljon tutkiskeltavaa, joten sinne pysähdytään hetkeksi haistelemaan. Sitten jatketaan matkaa, sillä kahdeksan koiran hihnat menevät helposti solmuun, jos pysähtyy paikoilleen, kertovat Anna Varpama-Taittonen ja Carla Laine.

Seitsemän kuukautta vanha Cavalier King Charles spaniel Isabella innostuu rannalla löytämästään kepistä ja kantaa sitä koko matkan takaisin päiväkodille asti.

Nalle on menettänyt päänsä päiväkodin leikeissä. Lelukorista voi hakea mieluisia leluja. Omia leluja ei tuoda Doogisiin.

Doogiksessa päivä aikaa yhteisillä leikeillä.

”Aamulla täällä on aina leikit, kun kaikki näkevät toisensa. Kun ollaan jonkin aikaa leikitty käydään ensimmäisellä lenkillä. Sen jälkeen on päiväunien aika”, kuvailee Doogisin Carla Laine.

”Mutta ennen päiväunia otetaan vielä zoomit (hepulit) kun tullaan lenkiltä sisään”, lisää Doogisin työntekijä Anna Varpama-Taittonen.

Päiväkodissa on monta mukavan näköistä nurkkaa akkujen lataamista varten. Joku vetää tirsat pehmustetussa nojatuolissa, toinen loikoilee sohvalla ja kolmas lattialla olevassa pedissä.

”Jyri ja Otus nukkuvat usein yhdessä. Olen huomannut, että samanrotuiset usein hakeutuvan toistensa seuraan, ne tulevat hyvin juttuun”, kertoo Laine.

Toki koirapäiväkodissa viihdytään myös yli rotu- ja ikärajojen. Paikalla on koiria pennusta senioriin ja rotuja on edustettuna laaja kirjo. Tänään paikalla on vain pieniä ja keskikokoisia koiria, mutta välillä täällä nähdään myös isoja koiria. Viime viikolla vieraili esimerkiksi Rhodesiankoira.

Kotiinlähdön aika lähestyy, eikä Jyrin silmät meinaa enää pysyä auki.

Kaksitoistavuotias seniorikoira Ässä katsoo koirapäiväkodin ikkunasta Isokaarelle. Ässä on yksi päiväkodin vakioasiakkaista.

Hauska päivä takanaan, on hyvä lähteä kotiin. Alex ja Moona Shenin hakivat Ossin päiväkodista. Ossi on 1,5 vuotias shih tzu.

