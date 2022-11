Kun lattian alta löytyneestä esineestä julkaistiin kuva Instagramissa, eräs seuraaja äkkäsi nokkelan yhteyden suomalaiseen taidehistoriaan.

Kaisaniemen puiston nurkalla, junaradan vieressä, on käynnissä valtava remontti.

Legendaarinen Ravintola Kaisaniemi on saamassa uuden elämän Cajsan Helmi -nimellä. Catharina ”Cajsa” Wahllund perusti ravintolan vuonna 1827.

Uudelleenherätys on kuitenkin pitkä ja monivaiheinen, kertoo hankkeen puuhanainen, porvoolainen yrittäjä ja restaurointi­maalarimestari Airi Kallio.

”Tällä hetkellä rakennus on purettu luurangoksi”, Kallio sanoo.

HS vieraili Cajsan Helmessä kesällä.

Restaurointityön yhteydessä on purettu ravintolan lattiat auki. Lattian alta on löytynyt jos jonkinlaista tavaraa.

”Pois silmistä, pois mielestä. Niin ajateltiin tuohon aikaan. Aina vanhojen lattioiden alta löytyy romua”, Kallio kertoo.

Tällä kertaa ravintolan viinakassan alta paljastui aimo kasa lasipulloja. Kallio julkaisi pulloista kuvan ravintolan sometileillä Facebookissa ja Instagramissa.

Lattian alta löytyi muun muassa tämä pullo.

Pian eräs Instagram-seuraaja äkkäsi kiinnostavan yksityiskohdan. Yksi pulloista vaikutti tutulta.

”Kuvissa kädessä oleva pullo on DOM Benedictine -likööri, joka löytyy myös Akseli Gallen-Kallelan ”Symposion” (1894) -nimisestä taulusta kultakauden taiteilijoiden istuessa Kämpin kabinetin pöydässä”, seuraaja kirjoitti.

Toden totta, pullo on samanlainen.

Symposion, 1894 (alkuperäiseltä nimeltään Probleemi).

Symposion on Akseli Gallen-Kallelan maalaus vuodelta 1894.

Teoksen ryhmäkuvassa esiintyvät vasemmalta lukien Gallen-Kallela itse (tuolloin Axel Gallén), Oskar Merikanto, Robert Kajanus ja Jean Sibelius, jotka perimätiedon mukaan pohtivat kuvassa elämän ja taiteen arvoitusta. Hahmot ovat kuvassa vahvasti juopuneita.

Maalauksen henkilöhahmoissa on karikatyyrille ominaisia piirteitä ja tausta on mielikuvituksellisen symbolistinen. Erään tarinan mukaan teoksen tapahtumapaikka on hotelli Kämpin kabinetti, jossa herraseurue vietti paljon aikaa.

Kreikan sana "symposion" tarkoittaa juominkeja sekä miesten keskustelu- ja seurustelutilaisuutta.

Pulloja löytyi lattian alta enemmänkin. Ehjät pullot päätyvät lopulta ravintolaan näytille.

Maalauksen ajoilta on peräisin yksi tunnetuimmista Sibelius-kaskuista.

Yhden muunnelman mukaan Robert Kajanus kävi kesken Kämpin ryyppäjäisten johtamassa konsertin Pietarissa. Palattuaan Kajanus pistäytyi Kämpissä ja näki muut piirin jäsenet edelleen saman pöydän ääressä.

"Mitä sinä Kajus koko ajan niissä ovissa kolaat. Istu alas ja juo niin kuin muutkin", Sibeliuksen väitetään tiuskaisseen tuolloin Kajanukselle.

Cajsan Helmen yrittäjä Airi Kallio on riemuissaan pullon tarinasta.

Kallion mukaan Symposion-seurue kävi aikanaan tiuhaan myös Kaisaniemessä harrastamassa juominkejaan. Kämpin ja Kaisaniemen välillä huojuessa sai tarpeen vaatiessa hieman happea.

Kallio lupailee varovasti, että ensi keväänä legendaarinen ravintola voisi jälleen avata ovensa, jos remontti sujuu ilman suurempia yllätyksiä. Asiassa edetään ymmärrettävästi ”talo edellä”.

Tavoitellaanko uudessa ravintolassa Sympoionista tuttua rappioromantiikkaa?

”Hah hah, ei ehkä aivan sellaista. Tavoittelemme sofistikoituneempaa dokaamista”, Kallio päättää.