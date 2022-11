Helsingin Pasilaan rakennettiin 25 vuotta sitten areena, josta lukemattomilla ihmisillä on sävähdyttäviä muistoja.

Helsingin Pasilaan rakennettiin 25 vuotta sitten areena, josta jokaiselle muodostui pian mielipide. Nyt Hartwall-areenana aiemmin tunnettu Helsinki-halli on tyhjä. Perjantaina halliyhtiön yhtiökokous toivoo pääomistajilta vastauksia sen tulevaisuudesta.

Se oli laman jaloista ylös pinnistelevän kaupungin historiassa tärkeä hetki.

Helsinki oli saanut isännöitäväkseen vuoden 1997 jääkiekon MM-kilpailut, ja niitä varten tarvittiin sopiva pelipaikka. Jääkiekkoliitto alkoikin jo vuonna 1994 ajaa uuden hallin rakentamista Helsinkiin.

Nordenskiöldinkadun jäähallia pidettiin auttamattomasti liian pienenä, vanhanaikaisena ja huonokuntoisena, joten sen remontoiminen olisi tullut kalliiksi.

Hallihankkeen rahoitusjohtajaksi liitto oli valinnut Harry Harkimon, joka omisti jääkiekkoseura Jokerit. Keskustelua herätti uuden hallin leimautuminen Jokereihin.

Harkimo tyrmäsi väitteet HS:lle 1. syyskuuta 1994:

"Yhteinen etu on, että kaikki pelaisivat uudessa hallissa. Jokerit on tässä asiassa sivuseikka. Pääasia, että Helsinki saisi hallin MM-kisoihin."

Tältä näytti Keski-Pasilassa, kun Hartwall-areenaa rakennettiin.

Harry Harkimo oli luonnollisesti paikalla, kun uuden areenan rakentaminen alkoi.

Areenan rahoitukseen kohdistui ensin epäluuloja, mutta Harry Harkimo pani hihat heilumaan.

Jääkiekkoliitto suunnitteli jäähallia aluksi Töölönlahden rantaan, Finlandia-talon taakse, ja Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta siunasikin sijainnin. Tämä aie kariutui, ja katseet kohdistuivat ensin Sörnäisiin ja sitten Pasilaan.

Keväällä 1995 kaupunginhallitus päätyi Keski-Pasilassa sijaitsevaan Haarakallioon. Hankkeella oli jo tulenpalava kiire, eikä rahoitusta ollut näköpiirissä. HS:n pääkirjoitustoimittaja Keijo Himanen pohtikin tilannetta kolumnissaan maaliskuussa 1995:

”Harvoin, tuskin koskaan vastaavan suuruista rakennushanketta on Helsingissä aloitettu yhtä huteralta pohjalta kuin Jääkiekkoliiton puuhaamaa suurhallia. Tähän mennessä on olemassa vain urheiluliikemies Harry Harkimon sana, että hallin rakentamiseen löytyy riittävästi yksityistä rahaa. Toivottavasti miehen sana pitää.”

Mutta Harkimo pani hihat heilumaan. Jo huhtikuussa 1995 hän ilmoitti, että projekti oli lähtenyt kunnolla liikkeelle, ja peräti 70 prosenttia rahoituksesta oli kasassa. Samalla julistettiin myös uuden hallin nimi: Hartwall-areena. Panimoyhtiöstä oli tullut halliyhtiön pääosakas kymmenen prosentin osuudella.

Myös ikoniseksi noussut jääkiekkovalmentaja Curt Lindström vieraili rakennustyömaalla.

Hartwall-areena nimettiin sen pääsponsorin mukaan.

Suurhalliin suunniteltiin 14 000 istumapaikkaa ja 72 aitiota, joihin kuhunkin mahtui kymmenkunta henkilöä. Aitioiden hinnat olivat miljoonasta markasta kahteen miljoonaan. Nykyeuroissa summat olisivat noin 250 000 ja 500 000 euroa.

Hankkeelle löytyi myös epäilijöitä: kaikki eivät uskoneet, että hallista voisi tulla kannattava. Hallin rahoitussuunnitelmia oli arvostellut julkisesti jopa pääministeri Paavo Lipponen.

Helsingin jäähallin toimitusjohtaja ja kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Harry Bogolomoff vakuutti kuitenkin talouden olevan lujalla pohjalla.

”Kokemukseni jäähallista viittaavat aivan muuhun. 20 vuoden aikana jäähalli ei ole tuottanut kertaakaan tappiota”, Bogolomoff sanoi Ilta-Sanomissa 21. huhtikuuta 1995.

Kesken rakennustöiden maaliskuussa 1996 HIFK ilmoitti, ettei tule pelaamaan otteluitaan Hartwall-areenalla, vaan pitää pääpaikkanaan Nordenskiöldinkadun hallia. Syynä oli se, että HIFK:n pääsponsorina oli Hartwallin kilpailija Sinebrychoff.

Olutjätit eivät mahtuneet saman katon alle.

Esisopimus HIFK siirtymisestä uuteen halliin oli allekirjoitettu, joten Harkimo uhkasi HIFK:n pomoa Frank Mobergia oikeustoimilla.

”Tunnen itseni typeräksi ja nenästä vedetyksi. Pidin Frank Mobergia rehellisenä miehenä. Nyt hän on ’kusettanut’ minua ja valehdellut päin naamaa”, Harkimo jyrisi Ilta-Sanomissa.

Harkimon kiukku ei auttanut: HIFK pelaa kotiottelunsa Helsingin vanhassa jäähallissa tänäkin päivänä.

Rakennustyöt etenivät rivakasti. Hartwall-areenan harjannostajaisia vietettiin jo elokuun lopussa 1996, ja halli oli valmis seuraavan vuoden huhtikuussa. Hinnaksi tuli 297,4 miljoonaa markkaa, mikä vastaa noin 70 miljoonaa nykyeuroa.

Tulikasteensa Hartwall-areena sai huhtikuun 17. päivänä 1997, kun lavalle nousi amerikkalainen Beach Boys -yhtye. Surf-hittejä kokoontui kuuntelemaan vajaat 9 000 ihmistä.

Areenan avauskonsertissa esiintyi The Beach Boys.

Yksi esiintyjistä oli myös Jari Sillanpää.

Hjallis Harkimo luisteli poikansa Joelin jälkeen toisena Hartwall hallin jäällä.

Hartwall-areenan ensimmäinen suuri koitos, huhti-toukokuussa pelatut jääkiekon MM-kilpailut, päättyivät pettymykseen. Suomi jäi mitalipelien ulkopuolelle.

Tästä mahalaskusta alkoi värikäs taival, joka on kestänyt nyt 25 vuotta. Areenan pyörittämisessä on ollut myös taloudellisia alamäkiä, mutta pääosin se on ollut suhteellisen kannattavaa liiketoimintaa – joskaan ei mikään kultakaivos.

Tapahtumallisesti sen historia on kuitenkin rikas.

25 vuoden aikana areenasta kasvoi ensin keskeinen helsinkiläinen tapahtumapaikka, jossa järjestettiin niin megakonsertteja kuin suuria urheilukilpailujakin. Koko tämän ajan areena toimi kuitenkin myös jääkiekkoseura Jokerien kotiluolana.

Nyt Venäjän-seikkailunsa lopettanut Jokerit on ajautunut seuralle tuskalliseen välitilaan ja venäläisoligarkkien päätäntävallan alle päätynyt areena menettänyt niin pääsponsorinsa kuin nimensäkin. Niin kauan kuin omistus säilyy venäläistahoilla, areena on sodan vuoksi tuomittu virumaan käyttämättömänä.

Areenan omistava yhtiö järjestää perjantaina yhtiökokouksen, jossa yhtiön pienomistajat toivovat saavansa vastauksia hallin tulevaisuudesta.

Uuden nimen Hartwall-areena on jo saanut. Se on nyt Helsinki-halli.

Ehkä vielä joskus siellä pelataan myös jääkiekkoa.

Susanna Rahkamo ja Petri Kokko esiintyivät vuoden 1997 jääkiekon MM-kisojen alkushowssa.

Areenalla vierailivat myös vallanpitäjät, vuonna 1997 muun muassa silloinen pääministeri Paavo Lipponen (Sd).

Suomen kotikisat päättyivät vuonna 1997 pettymykseen.

Leningrad Cowboys esiintyi vuonna 1997 Hartwall-areenalla puna-armeijan kuoron kanssa.

Whitney Houston esiintyi Hartwall Areenalla vuonna 1999.

Hartwall-areena isännöi monena vuotena myös Helsingin international horse showta.

Robert Helenius voitti nyrkkeilyottelussa Hartwall areenalla vuonna 2010.

Vuonna 2011 Hartwall-areenalla vääntyi peltiä Racing Bull Monster Jam tapahtumassa.

Laulaja Miley Cyrus Hartwall-areenalla vuonna 2014.

Harry Harkimo ja Hartwall areenan uudet omistajat miljardööri Gennadi Timtenko ja liikemies Roman Rotenberg.

Suomi voitti Ruotsin 6-2 salibandyn MM-kisoissa Hartwall-areenalla.

Vuonna 2021 Hartwall-areenan parkkihallissa tehtiin koronatestejä.

