Avoin yliopisto lakkautetaan erillislaitoksena. Henkilökunnan piirissä on vielä epäselvää, mitä se lopulta tarkoittaa.

Avoin yliopisto on ollut tähän asti erillislaitos.

Helsingin avoin yliopisto lakkautetaan erillislaitoksena 31. joulukuuta 2022. Avoimen yliopisto-opetuksen järjestäminen siirretään osaksi Helsingin yliopiston tiedekuntien ja Kielikeskuksen toimintaa.

”Opiskelijalle muutoksen ei pitäisi näkyä mitenkään, paitsi siten, että opintotarjonta lisääntyy entisestään”, kertoo avoimen yliopiston johtaja Jenni Krapu HS:lle.

Muutos on osa niin sanottua ”jatkuvan oppimisen” strategiaa. Opetusministeriöstä lähtöisin oleva strategia tarkoittaa sitä, että yliopisto tarjoaa mahdollisuuksia oman osaamisen päivittämiseen myös niille, jotka ovat esimerkiksi jo työelämässä.

Suurin osa avoimista yliopisto-opinnoista toteutetaan kokonaan verkossa suoritettavina kursseina.

HS:n tietojen mukaan opetushenkilökunnassa prosessi koetaan epämääräiseksi, ja vielä on vaikea ymmärtää, mitä muutos konkreettisesti tarkoittaa. Krapun mukaan kyse on ensisijaisesti vain hallinnollisesta muutoksesta.

Avoin yliopisto on sulautettu jo elokuun alusta lähtien on osaksi tiedekuntien normaalia opetusta. Koulutuksen suunnittelu on hajautettu myös osaksi yliopiston hallintoa ja digitaalisia järjestelmiä.

Yliopiston mukaan avoin yliopiston säilyy ”omana brändinään”. Toukokuisen muistion mukaan se tarkoittaa seuraavaa:

”Avoimia yliopisto-opintoja voi vastaisuudessa opiskella Helsingin yliopistossa. Avoin yliopisto-opetus tarjoaa mahdollisuuden opiskella yliopiston tutkintoihin kuuluvia kursseja. Avoin yliopisto-opetus on koulutusohjelmien hyväksymää opetusta ja vastaa sisällöltään ja tavoitteiltaan tutkinto-opetuksen kursseja. Opintoihin voi osallistua pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Avoimista yliopisto-opinnoista voidaan periä opintomaksu, joka voi olla enintään 15 euroa/opintopiste. Avoin yliopisto tulee jatkossakin löytymään hakukoneilla.”

Talousmielessä muutos tarkoittaa sitä, että avoimen opetuksen kulut siirtyvät 2023 alusta tiedekuntien vastuulle.

Tähän kuuluu muun muassa tuntiopetus, siirtyvien lehtoreiden palkat, mahdolliset avoimen opetuksen tilakulut.