Sunnuntaina äänestetään seurakuntavaaleissa. Tutkija Hanna Salomäen mukaan tämän vuoden vaalien teemoiksi nousevat raha ja arvot.

Seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä on tulevana sunnuntaina.

Sunnuntaina vietetään seurakuntavaaleja, joissa viime kerralla vain noin joka kymmenes äänioikeutettu helsinkiläinen kävi äänestämässä.

Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikön johtaja Hanna Salomäki arvioi, että vaalien äänestysprosentti tuskin muuttuu aiemmasta suuntaan tai toiseen.

”Äänestysaktiivisuus on kaikissa pohjoismaissa hyvin samantyyppinen, eli alle 20 prosenttia. Pohjoismaisille kansankirkoille on tyypillistä, että pieni aktiivinen ryhmä osallistuu kirkon toimintaan ja iso osa jäsenistä on passiivisia”, Salomäki kertoo.

Vastakohdaksi Salomäki nostaa Etelä-Euroopan, jossa aktiivisesti kirkossa käyviä on paljon enemmän. Hänen mukaansa monet suomalaiset käyttävät kirkon palveluita konkreettisesti harvakseltaan ja etenkin kaupunkilaisilla suhde kirkkoon on etäinen.

”Kun seurakunta ei vaikuta arkeen, niin ei koeta kauhean tarpeelliseksi mennä päättämään kuka siellä istuu”, Salomäki selittää.

Vuoden 2018 seurakuntavaaleissa äänestysprosentti Helsingin alueella oli 11,3 ja koko maassa 14,4.

Tämän vuoden vaalien teemoiksi Salomäki nostaa esille rahan ja arvot.

”Seurakuntavaaleissa valitaan paikalliset päättäjät kuhunkin seurakuntaan, ja he suunnittelevan seurakunnan tulevaisuutta eli tekevät valintoja. Talouden tiukentuessa tehdään myös valintoja siitä mitä karsitaan. Esimerkiksi Helsingissä työntekijöitä jouduttiin irtisanomaan äskettäin iso joukko. Myös Kampin kappelin ja palvelevan puhelimen toimintaa jouduttiin supistamaan”, Salomäki kertoo.

Säästäminen voi näkyä myös kiinteistöjen myymisenä, mikä voi olla raskasta seurakuntalaisille, joilla on tunnesiteitä rakennuksiin.

”Tänä vuonna keskeisiä ovat myös arvo- ja perhekysymykset ja tasa-arvoisen avioliittolain vaikutukset. Asiasta ei sinänsä päätetä paikallisissa seurakunnissa, mutta valitut luottamushenkilöt äänestävät vaaleissa kirkolliskokouksen jäsenet valtakunnalliseen päätöksentekoon”, Salomäki avaa.

Helsingissä kirkollisvaaleissa äänestävä äänestää kahdella tasolla, sillä Helsingin seudulla on seurakuntayhtymä.

Vaaleissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon, joka johtaa seurakuntayhtymän toimintaa sekä seurakuntaneuvostoon, joka vastaa paikallisen seurakunnan toiminnasta. Esimerkiksi Helsingin seurakuntayhtymään kuuluu 20 seurakuntaa.

”Monissa seurakunnissa on kampanjoitu äänestysaktiivisuuden nostamiseksi erityisesti passiivisemman jäsenistön joukossa, mutta se ei ole juurikaan onnistunut nostamaan äänestysprosenttia”, Salomäki kertoo.

Lue lisää: ”Antikliimaksi” – Turistien viesteistä piirtyy hämmennys Helsingin kirkkoihin