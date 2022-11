Yökerho Haaveessa järjestettävä Girls Night Out -tapahtuma on tarkoitettu kaikille naisiksi identifioituville ja muunsukupuolisille.

Naisten juhlia on mainostettu sosiaalisessa mediassa.

Miltä kuulostaisi baari-ilta, jossa paikalla ei ole lainkaan miehiä?

Sellainen on luvassa perjantaina Helsingin Kaisaniemessä yökerho Haaveessa, jossa järjestetään Girls Night Out -niminen tapahtuma.

Tapahtuma on tarkoitettu kaikille naisiksi identifioituville ja muunsukupuolisille

HS kysyi tapahtuman järjestäjiltä eli Karoliina Ovaskalta, Nene Tanniselta ja heidän tiimiltään, mikä tapahtuman tarkoitus on. Haastattelu tehtiin Instagram Directissä.

Järjestäjien mukaan määrä on luoda hauska, yhteisöllinen ilmapiiri, jossa naisten on mahdollista ilmaista itseään vapaasti hauskanpidon lomassa.

Ulkomailla naisten klubi-iltoja on paljon, mutta Suomessa vastaavaa ei ole järjestäjien mukaan toistaiseksi tiettävästi nähty.

”Idea tapahtuman järjestämiseen lähti siitä, että ystäväpiirissämme on aina ollut keskustelua, että olisipa Suomessakin tällainen ’tyttöjen ilta’ -tapahtumakonsepti”, Ovaska ja Tanninen kertovat.

He järjestivät ensimmäisen Girls Night Out -illan huhtikuussa, ja vastaavia tapahtumia on sittemmin järjestetty muutamaan otteeseen.

”Palaute on ollut todella hyvää, ja olemme saaneet paljon kiitosta sekä kullanarvoisia kehitysideoita kävijöiltä.”

Vaikka tapahtuma on suunnattu naisille, myös miehiltä on tullut järjestäjien mukaan paljon tukea tapahtuman järjestämiseen. He haluavat korostaa, että idean taustalla ei millään lailla ole ”mikään miesvihamielinen aate”.

Tapahtuman sivuilla kerrotaan avoimesti, minkälaisesta illasta on kyse, ja järjestäjien mukaan ihmiset ovat tähän mennessä olleet hyvin kunnioittavia konseptia kohtaan.

”Kaikki osaavat omalta kohdaltaan arvioida, onko tila heille sopiva. Kenenkään sukupuolikokemusta ei kyseenalaisteta millään tavalla, ja klubilla pätevät tietysti myös normaalit järjestyssäännöt.”

Ikäraja Girls Night Out -tapahtumalle on 20 vuotta. Perjantaina esiintymässä Haaveessa on tubettaja ja dj Ilona Ylikorpi.

