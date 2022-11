Ränsistynyt huoltorakennus viruu Katajanokan keskiössä. Kunnianhimoinen suunnitelma sen kunnostamiseksi ei ole edennyt toiveiden mukaisesti.

Katajanokalla merellisen Helsingin paraatipaikalla, jugendlinnojen ja vanhan vankilan katveessa seisoo rähjäinen tiilitalo.

Hylätyltä vaikuttava rakennus on kauttaaltaan rapistunut. Ikkunoissa on vain vanerit, ja sisäseinät on töhritty spray-maalilla.

Vyökatu 3:ssa sijaitsevan rakennuksen olemuksesta ei voi päätellä sen olevan erityinen. Tönö on kuitenkin määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi ympäristöksi, ja se on asemakaavalla suojeltu. Tämän vuoksi sen purkaminen on kielletty.

Talolla on vaiheikas historia, mutta aikojen saatossa sen kunnostaminen ei ole kiinnostanut juuri ketään.

Nyt talo on määrä kunnostaa kauttaaltaan, mutta rakennusprojekti ei ole edennyt toiveiden mukaisesti.

Paikan historia ulottuu vuoteen 1749, jolloin sinne rakennettiin vankila noin 50 hengelle. Myöhemmin Venäjän vallan aikana alkuperäisen vankilan eteläpuolelle rakennettiin entistä suurempi vankilarakennus.

Lopulta nykyinen, tyyliltään tiiligotiikkaa edustava, ristin mallinen vankila rakennettiin vuonna 1888. Nykyään vankilarakennuksessa toimii hotelli.

Hylätyltä vaikuttava tiilitalo rakennettiin alunperin vuonna 1890 vankilan huoltorakennukseksi. Rakennus oli jo valmistuessaan vaatimaton osa suurempaa kokonaisuutta. Sen suunnittelijasta ei ole tietoa.

Talo palveli muun muassa paja- ja varastorakennuksena. Rakennusta muunneltiin 1900-luvun alkupuolella perustamalla sinne pesula ja sauna. Lisäksi osa rakennuksesta valjastettiin asuinkäyttöön.

Rakennus oli vankilan käytössä aina vuoteen 2002 asti, jolloin vankilatoiminta lakkautettiin. Silloin talo jäi tyhjilleen rapistumaan.

Keväällä 2007 ränsistynyt talo nousi monissa Suomen medioissa uutisoinnin aiheeksi. Rakennus nimittäin vallattiin nuorisojoukon toimesta.

Nuoret pyrkivät perustamaan taloon autonomisen nuorille suunnatun sosiaalikeskuksen.

Poliisi kuitenkin tyhjensi talon vajaa kaksi viikkoa valtauksen alkamisesta.

Autonomisen sosiaalikeskuksen perustaminen herätti huomiota Suomen medioissa. Poliisi pisti kuitenkin toiminnalle lopun.

Talonvaltaajat järjestivät ohjelmaa talon pihalla ja sisätiloissa.

Vuosina 2009–2015 talo oli huoltoliikkeen käytössä, ja siellä säilytettiin muun muassa autoja.

Vuosi vuodelta talon kunto on heikentynyt.

Vuonna 2016 talon osti kaupungilta Asunto Oy Linnanpuisto. Kauppahinta oli 701 000 euroa.

Kohteen perustajaurakoitsijana toimivalla Unelmatila Oy:llä on talon varalle suuret suunnitelmat. Rakennus aiotaan kunnostaa kauttaaltaan. Siihen on tarkoitus rakentaa asuntoja.

Operaatio ei ole helppo, sillä talo on sisältä vielä täysin käyttökelvoton. Rakennuksessa on käytetty monia terveydelle haitallisia aineita, kuten asbestia.

”Kaikki on purettava tiiliseiniä lukuun ottamatta”, kertoo korjausrakentamiseen erikoistunut arkkitehti ja kohteen suunnittelija Eveliina Sarapää.

Rakennustöitä ei ole kuitenkaan saatu aloitettua, vaikka kaupoista kaupungin kanssa on kulunut yli kuusi vuotta.

HS:lle tulleen vinkin mukaan taloon on mennyt sisälle nuorisoa ja lapsia.

Sarapään mukaan talon ovissa on munalukot, mutta rikkinäisistä, vain vanerilla peitetyistä ikkunoista on mahdollista tunkeutua sisään. Tätä hän ei suosittele kenellekään.

”Rakennus ei ole siinä kunnossa, että sinne olisi terveellistä mennä sisälle. Siellä on haitta-aineita ja välipohja voi romahtaa.”

Rakennuksen sisätilat ovat rujossa kunnossa.

Alkuperäisen aikataulun mukaan hankkeen oli määrä valmistua noin 2–3 vuoden päästä kaupoista, Sarapää kertoo.

”Meillä on ollut paljon haasteita saada hanke käyntiin”, hän muotoilee.

Sarapää ei halua eritellä kovinkaan yksityiskohtaisesti, miksi rakentamisen aloitus on viivästynyt vuosilla.

”Hankkeen aikana osapuolet ovat vaihtuneet, ja prosessit ovat olleet pitkiä kaupungin kanssa. Esimerkiksi rakennusluvan saaminen vei paljon aikaa. Tässä on mukana monta osapuolta ja viranomaista”, Sarapää sanoo.

”Olen tästä pahoillani Katajanokan asukkaiden puolesta.”

Sarapään mukaan nyt näyttää kuitenkin siltä, että rakentaminen saadaan aloitettua ensi keväänä. Tämä tarkoittaisi sitä, että valmista tulisi noin vuoden päästä.

Uudet asukkaat pääsisivät tuliteriin asuntoihinsa parhaimmillaan vuonna 2024.

Projekti on Sarapään mukaan kunnianhimoinen, sillä se uhmaa monella tavalla nykyaikaisia rakennustrendejä.

Taloon ei tule pikkuyksiöitä vaan perheasuntoja, joista suurin on vajaa 92 neliötä. Kaikki asunnot tulevat olemaan kaksikerroksisia. Lopputuloksena on siis eräänlainen rivitalo, tai muodikkaammin ilmaistuna ”townhouse”.

Havainnekuva makuuhuoneesta.

Rakentamisessa käytettyjen materiaalien on Sarapään mukaan tarkoitus olla mahdollisimman ”puhtaita” eli yksiaineisia ja muovittomia. Rakennusmateriaalien ei haluta joutuvan tulevaisuudessa kaatopaikkojen tukkeeksi.

”Jos materiaalit ovat monikerroksisia, niitä on hankalampi käyttää uudelleen. Hiilijalanjälki painaa materiaalivalinnoissa”, Sarapää sanoo.

Asuntojen tarkkaa hintatasoa Sarapää ei halua paljastaa. Kiinteistömaailman tilaston mukaan keskineliöhinta Katajanokalla oli vuonna 2021 noin 8 335 euroa.

Jutun historiaosuudessa on käytetty lähteenä Eveliina Sarapään laatimaa rakennushistoriallista selvitystä.