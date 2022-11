Vanhemmat ovat huolissaan alakouluikäisten lastensa turvallisuudesta. Oulunkylän ala-asteen koululle vievän suojatien yhteyteen toivottaisiin liikennevaloja, mutta kaupunki ei näe tässä kohtaa tarvetta niille.

Sadat alakoululaiset ylittävät päivittäin Norrtäljentien matkalla Oulunkylän ala-asteen koulun Teinintiellä sijaitsevaan rakennukseen. Oppilaiden vanhempien keskuudessa on herännyt huoli tienylityksen turvallisuudesta.

”Siinä kulkee jo nyt bussi 550, henkilöautoja, rekkoja ja pakettiautoja. Se on täysin liikennöity tie. Kohta aloittaa myös Raide-Jokeri, jonka koeajot [Norrtäljentien kohdalla] alkavat”, kuvailee vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Jarinja Similä.

Raide-Jokerin tekniset koeajot siirtyvät marras–joulukuun vaihteessa Oulunkylän aseman ja Hämeenlinnanväylän väliselle alueelle. Koeajoja suoritetaan alueella yksittäisinä päivinä jouluun saakka.

Similä korostaa, että vanhempainyhdistys ja vanhemmat eivät missään nimessä vastusta Raide-Jokeria, vaan pitävät sitä hyvänä asiana. Kyse on vain koulumatkan turvallisuuden parantamisesta.

Oulunkylän ala-asteen koulu on yksi Helsingin suurimmista alakouluista. Sillä on kahdessa toimipisteessä yhteensä noin 780 oppilasta. Teinintiellä koulua käy noin 400 lasta.

Matkallaan kouluun, harrastuksiin sekä iltapäiväkerhoihin heidän on väistettävä Norrtäljentien liikennettä sekä ylitettävä Raide-Jokerin kiskot.

Turvattomuutta lisäävät Similän mukaan liikenteen väliaikaisjärjestelyt. Molemmin puolin tietä on väliaikaiset bussipysäkit, jotka on vanhempainyhdistyksen mukaan sijoitettu vaarallisella tavalla.

”Kun bussi on pysähtynyt pysäkille, joutuu menemään bussin takaa suojatielle. Jos bussin perässä on autoja, et näe toiselle kaistalle ollenkaan. Siinä on tavallaan sellainen giljotiini.”

Vanhempainyhdistyksessä ja useiden vanhempien keskuudessa on pelko, että jotain pitää ensin sattua ennen kuin asiaan tartutaan.

Oulunkylän ala-asteen vanhempainyhdistys toivoisi joko liikennevaloja suojatien yhteyteen tai muita turvallisuutta parantavia ratkaisuja, kuten vilkkuvia huomiovaloja.

Vanhempainyhdistys lähetti hiljattain vetoomuksen asiasta Helsingin kaupungille. Siinä ehdotettiin muun muassa, että suojatien yhteyteen asennettaisiin liikennevalot.

Kaupunki ei kuitenkaan näe tässä kohtaa tarvetta toimenpiteille.

”Liikennevaloja ei ole ainakaan lähiaikoina tulossa, koska niitä ei ole liikennesuunnitelmassa, joka on laadittu Raide-Jokerin yhteydessä”, kertoo liikenneinsinööri Eetu Saloranta.

Hänen mukaan ei ole poissuljettua, etteikö esimerkiksi juuri liikennevaloja voisi tulevaisuudessa tulla. Kadun käytöstä halutaan kuitenkin ensin saada kokemuksia Raide-Jokerin kanssa. Raitiolinja otetaan näillä näkymin käyttöön vuonna 2024.

”Nyt siellä on väliaikaiset järjestelyt. Kun Raide-Jokeri aloittaa liikennöinnin, bussipysäkit poistuvat.”

Jotta olemassa olevia liikennesuunnitelmia muutettaisiin tässä vaiheessa, pitäisi Salorannan mukaan olla jokin hyvä syy. Tällaista ei kaupungin tiedossa ole.

”Vuodesta 2012 tuolla tieosuudella on onnettomuusrekisterissä yksi liikenneonnettomuus. Tapaus on vuodelta 2016 ja se tapahtui lauantaina. Onnettomuus ei johtanut henkilövahinkoihin”, sanoo Saloranta.

Rekisteristä saattavat puuttua peltikolarit, joissa poliisi ei ole ollut paikalla selvittämässä tilannetta.

Similän mukaan vanhempainyhdistys on pettynyt vastaukseen.

”Ei annettu mitään muita vaihtoehtoja, ja keskustelu oli kaupungin puolesta siinä. Eikö kaupunki arvosta lasten turvallisuutta tai pidä koulua riittävänä perusteluna tällaisen valoristeyksen asentamiselle tai turvatumman suojatien ylityksen arvoisena?”, Similä kysyy.

Jos kyse olisi isommista koululaisista, kuten lukiolaisista, asiasta ei olisi hänestä yhtä suurta hätää.

”Mutta tämä on todellakin ala-aste. Siellä on pieniä lapsia, eka–tokaluokkalaisia, jotka vasta harjoittelevat liikenteessä kulkemista yksin. Olemme huolissamme vanhempina siitä.”