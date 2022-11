Tinderin ja Jodelin kaltaiset sovellukset voivat olla turisteille kätevä tapa tavata paikallisia Helsingissä. Ei silti kannata ihmetellä, jos tykkäyksiä ei niissä satele, kirjoittaa HS:n kaupunkitoimittaja Roosa Welling.

Vieraassa kaupungissa seuran löytäminen voi olla hankalaa.

HS kertoi keskiviikkona sivustoista, jotka pyrkivät vastaamaan tähän haasteeseen. Ne tosin antavat turisteille outoja ja paikoin virheellisiä vinkkejä siitä, miten sinkkunaisia kannattaa Helsingissä lähestyä.

Sivustoilla vinkataan runsaasti erilaisia ravintoloita, puistoja, ostoskeskuksia, yökerhoja, oppilaitoksia ja jopa kirkkoja, joista sinkkuja voi lähteä pokaamaan. Seuraa etsiviä suositellaan suuntaamaan esimerkiksi Iittalan myymälään tai Temppeliaukion kirkkoon.

Yllättävän pieneen rooliin sivuilla jäävät kenties nykyisen treffikulttuurin tärkeimmät kulmakivet eli erilaiset deittisovellukset.

Esimerkiksi Tinder vaikuttaisi olevan turisteille kirkkoa tai keramiikkamyymälää paljon kätevämpi tapa tutustua uusiin ihmisiin Helsingissä.

Moni tämän on hoksannutkin, ja varsinkin kesäaikaan Helsingin Tinderissä vilisee ulkomailta ja muualta Suomesta saapuneita lomalaisia. Pikaisella vilauksella selviää, että turisteja löytyy myös pimeässä marraskuussa.

”Hey, I’m only here until Saturday, anyone wanna show me your favourite cafe/bar?”, kirjoittaa esittelytekstissään 28-vuotias hollantilainen Jan, joka on Helsingissä lauantaihin asti ja toivoo jotakuta esittelemään hänelle lempibaariaan.

Lisäksi Helsingissä näkee melko paljon Tinderin maksullista versiota käyttäviä ihmisiä, jotka voivat halutessaan selata sinkkujen profiileja eri kaupungeissa, vaikka eivät itse olisi siellä fyysisesti.

Pariisista eli noin 1 910 kilometrin päästä löytyisi 30-vuotias Math, Istanbulista 2 135 kilometrin päästä 27-vuotias Kenan ja Yhdysvalloissa 7 802 kilometrin etäisyydellä tykkäystä odottelee 30-vuotias Bradley.

Osa käyttää tätä ominaisuutta jo ennen Helsingin-matkaansa löytääkseen seuraa.

”I am traveling to Finland soon and I’m looking to meet a like-minded person and explore around”, kirjoittaa Yhdysvalloista käsin 32-vuotias Jimmy, joka etsii tulevalle reissulleen samanhenkistä seuraa.

Varsinkin viikonlopun lähestyessä myös Helsinkiin saapuvien suomalaisten matkaajien seuranhaku­ilmoituksia näkyy enenevissä määrin sekä Tinderissä että anonyymin viestipalvelu Jodelin @jodeltreffit ja @seksiseuraa -kanavilla.

Suomessa netti alkaa olla kasvokkaista tutustumista yleisempi tapa tavata uusia ihmisiä, vahvistaa Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin tutkija Anne Holappa. Hän on tutkinut muun muassa nettideittailua.

Erilaiset treffisovellukset ovat hänen mukaansa varteenotettava vaihtoehto myös lyhyeksi aikaa uuteen kaupunkiin tuleville. Varsinkin, jos sovellus toimii maantieteellisin perustein ja seuraa voi etsiä täsmällisesti esimerkiksi 20 kilometrin säteeltä.

Tinderin tai Jodelin kaltaisille alustoille ulkomaalainen tai ulkopaikkakuntalainen turisti solahtaa Holapan mukaan melko helposti, sillä niiden kautta halutaan usein tavata nopeasti.

”Treffailuun suhtaudutaan siellä kevyemmin verrattuna perinteiseen mentaliteettiin, jossa haetaan elämänkumppania”, hän toteaa.

Varsinaisille verkon deittisivustoille, kuten E-kontaktiin, Eliittikumppaniin ja Suomi24:n treffisivulle ei Holapan mukaan välttämättä kannata kirjautua, jos haussa on vain lyhytaikaista seuraa.

”Voi ajatella, että nettideittailussakin on useammat markkinat ja erilaiset kohderyhmät.”

Holappa kertoo havainneensa omassa väitöstutkimuksessaan, että nettideittailu on aina määrällisesti suosituinta isojen kaupunkien yhteydessä verrattuna esimerkiksi harvemmin asuttuihin Itä- ja Pohjois-Suomeen.

Siksi helsinkiläiset ovat hänen mukaansa todennäköisesti tottuneet siihen, että kaupungin deittialustoille saapuu ihmisiä muualta ja etteivät kaikki etsi vakavaa parisuhdetta vaan esimerkiksi lyhytaikaista, kevyttä seuraa.

Vaikka tällaisen seuran etsimisessä ei sinänsä ole mitään pahaa, saattaa se kuitenkin heikentää paikallisten kokemusta deittialustoista.

Esimerkiksi eräs helsinkiläinen sinkkukaverini on lähtenyt aina erityisen innoissaan vierailemaan Tampereelle. Hänen mukaansa ”Tampereen Tinder” on Helsinkiin verrattuna paljon parempi, koska siellä useampi etsii vakavaa seuraa. Helsingissä taas korostuvat turistit ja yhden illan juttujen etsijät.

Toinen kaverini taas on sanonut, että koko Tinderin idea menee pilalle, jos siellä vilisee lähinnä ulkomaalaisia profiileja jopa tuhansien kilometrien päästä.

Eli vaikka deittisovellukset voivat olla turisteille kätevä tapa tavata paikallisia ihmisiä, ei kannata ihmetellä, jos tykkäyksiä ei niissä ainakaan vakavaa seuraa etsiviltä satele.