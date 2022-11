Terapeutti Jouni Pölönen saunoi kuusi tuntia ja puhui miesten kanssa. Kotiharjun saunassa järjestetty terapiasauna osoittautui menestykseksi.

Suurin osa yksilö- ja pariterapeutti Jouni Pölösen istunnoista tapahtuu perinteisessä terapiahuoneessa yhden tai kahden asiakkaan kanssa. Tämä viikko on ollut erilainen.

Työnkuvaan on kuulunut tuntikausia saunomista miehille suunnatussa terapiasaunassa.

Maanantaina hän vietti peräti kuusi tuntia Helsingin Kalliossa sijaitsevan Kotiharjun saunan tiloissa.

”On tämä kyllä omalla tavallaan erilaisimpia terapiamuotoja, joita olen ollut antamassa”, hän kommentoi.

Lähes kokonaisen työpäivän mittaisen saunomisen takia on huolehdittava nesteytyksestä ihan eri tavalla kuin tavallisessa työarjessa – kasvorasvaakin on joutunut käyttämään.

Konsepti on kuitenkin osoittautunut menestykseksi. Terapiasauna Mielten vuoro ei kuulu Pölösen työnantajan Mehiläisen tavalliseen valikoimaan, vaan kyseessä on Mielenterveysviikon kunniaksi järjestetty ilmainen tapahtuma.

Maanantaina saunottiin Helsingissä, keskiviikkona Tampereella ja torstaina edessä on löylyt Oulussa.

Mielten vuoro järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2021 ja otettiin positiivisesti vastaan. Pölönen toimi tuolloinkin saunaterapeuttina.

”Viime vuonna ajattelin, että mitäköhän tästä mahtaa tulla – miten kokonaisuuden saa pidettyä koossa? Mutta on ollut kyllä hämmästyttävää, miten hyvin kaikki on mennyt.”

Lauteille otetaan yhteen vuoroon korkeintaan kahdeksan miestä. Viime vuonna Pölönen toimi ainoana terapeuttina, tänä vuonna mukana on ollut myös toinen Mehiläisen terapeutti.

Miehet, jotka saapuvat terapiasaunaan, ovat useimmiten toisilleen entuudestaan tuntemattomia. Nuorimmat ovat olleet noin 25-vuotiaita ja vanhimmat kahdeksankymppisiä. He ovat eri taustoista, osa eri kulttuureista – mutta huolet ja murheet yhdistävät miestä kuin miestä.

Hyvin monet ovat kokeneet riittämättömyyttä ihmissuhteissa tai työelämässä. Myös yksinäisyys sekä ahdistus olivat teemoja, jotka nousivat esille Kotiharjun saunan lauteilla.

”Joku on saattanut ajatella, että olenko ainut, joka kokee näin. Mutta sitten muut ovat kompanneet. Vaikka siellä puhuttiin vakavista asioista, yleistunnelma oli hyvää mieltä tuottava ja optimistinen.”

Kuvassa saunojia Kotiharjun saunassa vuonna 2012.

Viime vuosina yhteiskunnassa on ollut kasvava huoli niin tavallisten kansalaisten kuin alan ammattilaisten keskuudessa mielenterveysongelmien lisääntymisestä. Mielenterveyden häiriöt ovatkin nousseet yleisimmäksi syyksi nuorten aikuisten pitkille sairauspoissaoloille.

Ongelmat koskevat niin miehiä kuin naisia, mutta miehet tuntuvat hakevan apua vähemmän kuin naiset. Miehet hakevat usein apua vasta kun tilanne on edennyt vakavaksi.

Lue lisää: Miesten masennusta ei useinkaan tunnisteta, ja he joutuvat hakemaan apua naisten maailmasta - Ei ihme, että mielenterveyspalveluita käyttävät enimmäkseen naiset

Mielten vuoro -terapiasaunan kaikki vuorot täyttyivät kuitenkin lähes heti. Suomessa sauna onkin perinteisesti ollut paikka, jossa päästään purkamaan tunteita.

Onko saunassa järjestettävä ryhmäterapiamuoto helpommin lähestyttävä?

”Uskon, että joukossa on takuulla ollut sellaisia ihmisiä, joille on helpompaa puhua saunassa ja joille se on madaltanut kynnystä. Siinä voi välillä olla hiljaa. Saunaympäristö ja lämpö voi myös luoda turvallisuuden tunnetta”, Pölönen pohtii.

Henkilökohtaisista ja vaikeista asioista puhuessaan voi tuntea itsensä haavoittuvaiseksi. Moni voisi kauhistella ajatusta, että sen tekisi kaiken kukkuraksi vielä ilman rihmankiertämää. Alastomuus ei Pölösen mukaan ollut ongelma.

”Pikemminkin se tuntuu monelle olevan helpottava asia. Muutamat mainitsivat viime vuoden palautteissa, että se oli todella hyvä asia, että keskustelu käydään ilman vaatteita. Se perusteltiin sillä, että roolit on riisuttu, siinä on herrat ja narrit kaikki samannäköisiä.”

Artikkelia varten on myös keskusteltu terapiasaunassa paikalla olleen miehen kanssa.

Lue lisää: Legendaarinen Sauna Arla lopettaa kokonaan: ”Kun rahat loppuu, niin rahat loppuu”

Lue lisää: Kriisiytyneen Arlan saunan suojelu etenee – Talo­yhtiö voi hyötyä yllättävällä tavalla