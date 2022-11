Sinikka Korkkula lukee satuja lastenlapsilleen videopuhelun välityksellä joka päivä. Hänen mielestään lupaus etäluvusta olisi mainio aineeton joululahja.

Joka ilta kello kahdeksalta Sinikka Korkkulan elämässä toistuu sama rutiini. Hän asettautuu mukavasti olohuoneen nojatuoliin, kaivaa esiin kirjan ja puhelimen, aukaisee Whatsapp-sovelluksen ja näppäilee numeron.

Samaan aikaan vastaanottavassa päässä lapset kaivautuvat peittojen alle ja odottavat, että mummu soittaa.

Kun mummun kasvot ilmestyvät puhelimeen, alkaa iltasadun lukeminen.

”Kahden ja puolen vuoden aikana olemme lukeneet yli 1 800 kirjaa”, kertoo Sinikka Korkkula.

Korkkula alkoi lukea iltasatuja koronaeristyksen aikaan, kun lapsenlapsia ei päässyt näkemään. Korkkula yritti ensin soittaa lapsille normaaliin tapaan, mutta huomasi nopeasti, että pienten lasten kanssa puhelinkeskustelut tuppaavat jäämään lyhykäisiksi.

Korkkula keksi, että puhelinajan voisi käyttää yhteiseen lukuhetkeen.

”Luin heille joka päivän noin tunnin.”

Nyt viisi- ja seitsenvuotiaat lapset pitivät lukemisesta niin paljon, että tavasta tuli pysyvä. Lukemisaikaa on tosin vähennetty 50 minuuttiin, koska pienemmältä meinasi usein jäädä loppu kuulematta.

Korkkula valitsee luettavat kirjat mutu-tuntumalla. Tällä hetkellä lasten suosikki on Paula Norosen kirjoittama Supermarsu-kirjasarja. Lasten kiinnostusta lisää se, että Supermarsun tapahtumat sijoittuvat Itä-Helsinkiin, jossa lapsetkin elävät.

”Siitä on enää kaksi kirjaa lukematta, sitten täytyy keksiä jokin uusi sarja.”

Lasten kaikkien aikojen suosituin kirja on ollut Riina ja Sami Kaarlan Pet Agents -sarja. Se on ainoa kirjasarja, jota lapset ovat pyytäneet lukemaan uudestaan. Ilmeisesti sarja on muiden suosiossa, sillä kirjaston jonot ovat pitkät.

”Olemme keväästä saakka jonottaneet kirjastosta sarjan uusinta kirjaa, joka ilmestyi nyt lokakuussa.”

Kaikille aineetonta joululahjaa etsiville Korkkula vinkkaa, että tässä sellainen olisi, ja ihan ilmaiseksi. Kirjojen lainaaminen kirjastosta ei maksa mitään, joten tähän lahjaan kaikilla on varaa.

Lisäksi lasten kanssa vietetty aika on mukavaa.

”Lukeminen heille tuo minulle hirveästi iloa!”