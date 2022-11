Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala: ”Aina tulee sanomista, kun erilaista tekee.”

Suora televisiolähetys Paavalin kirkosta Helsingistä viime sunnuntaina kohahdutti kirkkokansaa. Osaa katsojista ohjelma tuntuu ilahduttaneen, toinen osa paheksui.

Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa HS:n lukija Markku Fräntilä Joensuusta esimerkiksi kirjoitti maanantaina otsikolla ”Miten alas kirkko onkaan vaipunut” seuraavasti:

Toteen on käynyt 1800-luvun englantilaisen saarnamiehen C. H. Spurgeonin ennustus hänen visioidessaan kristinuskon tulevaisuutta runsaat sata vuotta sitten näin: Tulee vielä aika, jolloin paimenet eivät enää kaitse lampaita, vaan klovnit viihdyttävät vuohia.

Ensimmäisen adventtisunnuntain jumalanpalvelus oli tehnyt Fräntilän surulliseksi. Syy oli palveluksen ohjelmassa, jota hän piti viihteellisenä ja kirkon ainoana pyrkimyksenä miellyttää.

HS:n mielipideosastolle kirjoittanut espoolainen Jorma Ketonen puolestaan oli ilahtunut. Hän kirjoitti otsikolla ”Kiitos virkistävästä jumalanpalveluksesta” verraten näkemäänsä kokemuksiinsa katolisen kirkon tilaisuuksissa Costa Ricassa:

”Salin täytti iloinen karnevaalitunnelma, huumori ja puhutteleva musiikki. - - Siellä [Costa Ricassa] Herran huoneita ei ole rakennettu urkujen ympärille eikä pappi korosta itseään saarnastuolissa.”

Sunnuntaisessa jumalanpalveluksessa esiintyivät muun muassa laulaja Jesse Kaikuranta ja Tanssikoulu Sambicin noin 50–60 tanssijan sambaryhmä. Kaikuranta lauloi virren 125 Kosketa minua Henki, Sylvian joululaulun sekä oman kappaleensa Järjetön rakkaus.

Paavalin seurakunnan kirkkoherra, jumalanpalveluksessa saarnannut pappi Kari Kanala on tuttu tempauksistaan julkisuudessa. Hän on muun muassa esiintynyt television Masked Singer, Tanssii tähtien kanssa ja Olet mitä syöt -ohjelmissa. Kanala osasi odottaa kriittistä palautetta, mutta pitää ohjelmaa kirkkonsa linjan mukaisena.

”Aina tulee sanomista, kun erilaista tekee. Paavalin seurakunnan linja on ’matala kynnys ja pitkä kaiku’. Meidän strategia on kolmiosainen: rukouksen, tekojen, ja ilon polku”, Kanala määrittää.

Kanalan ilmaisu ”pitkä kaiku” ei ole vain metafora vaan Paavalin kirkossa konkretiaa. Kirkossa on viiden sekunnin mittainen kaiku, joka Kanalan mukaan säätelee musiikkiesitysten lajityyppiä. Parhaiten toimii sähköisesti vahvistettu äänentoisto, hän sanoo.

Sambakulkueen saatteli kirkkoon Tuure Kilpeläisen ja Kaihon karavaanin sambaversioksi sovittama Hoosianna.

Televisiotaltiointia Paavalin kirkon ensimmäisen adventtisunnuntain jumalanpalveluksesta oli tiistaina iltapäivällä katsottu Yle Areenasta 60 000 kertaa. Kirkkoherra Kanala seurakuntineen puolestaan oli vastaanottanut paljon palautetta.

Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala on myös jalkapallon ystävä.

”Sitä on tullut henkilökohtaiseen sekä seurakunnan sähköpostiin ja sosiaalisen median kautta. Osa on ylistävää ja osa kauhistunutta. Mielipiteitä siltä väliltä on vain vähän”, Kanala kertoo.

Mielipidekirjoitukset HS:ssa ilahduttivat häntä: ”Kirjoittajat ovat nähneet ilahduttavasti vaivaa. Ne edustavat kahta eri lähestymiskulmaa. Toinen palaa sadan vuoden taakse 1800-luvulle, ja toinen edustaa katolisen kirkon näkökulmaa Costa Ricassa”, Kanala määrittää.

”On hyvä, jos jumalanpalvelus herättää tunteita. Yritämme jakaa ilon tunnetta, se on tärkeää tässä maailman tilanteessa. Missä on intohimoa, siellä on myös sitoutumista.”

Myös Kanalan viime sunnuntainen saarna herätti huomiota. Hän aloitti sen kiljahtamalla korkealta ja kovaa: ”Jiihaa!”

Itse tekstissä Kanala mukaili Kirkko ja kaupunki -lehden tämänhetkisen päätoimittajan Jaakko Heinimäen taannoista kirjoitusta, jossa Jeesuksen ratsastaminen aasilla tulkitaan parodiaksi.

”Kuninkaat ratsastivat hevosilla. Ratsastaessaan Jerusalemiin aasilla Jeesus osoitti, ettei hänen kuninkuutensa ole tästä maailmasta”, Kanala sanoo.

Ensimmäinen adventtisunnuntai aloittaa kirkkovuoden. Adventti-sana merkitsee ”Herran tulemista”. Paavalin kirkonkin verhoilu oli liturgiselta väriltään valkoinen, ilon ja riemun väri.

”Karnevaalihenki sopii tähän aikaan. Karnevaalissa lähestytään paastoa. Karnevaali on osa mysteeriä.”

Ensimmäisen adventtisunnuntain jälkeisestä maanantaista alkoi joulupaasto, jonka liturginen väri on violetti tai sininen. Molemmat värit ilmentävät katumusta ja paastoa. Kanalan mukaan tämä näkyy ensi sunnuntaina Paavalin kirkossa.

”Violetilla mennään.”