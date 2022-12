Johanna Nordblad on sukeltanut jään alla pidemmälle, kuin kukaan maailmassa. Sen takia tv-ryhmät kulkevat hänen perässään.

Lauttasaarelaisella Johanna Nordbladilla on elämäntapa, joka kiinnostaa nyt maailmalla.

Hänestä on tehty useampi dokumentti, ja hän on esiintynyt muun muassa huippukokki Gordon Ramsayn ohjelmassa.

Sanojensa mukaan Nordblad harrastaa vedessä olemista. Kotikaupunginosassaan Lauttasaaressa hän nauttii myös melomisesta ja veneilystä.

Maallikon näkökulmasta Nordblad ei kuitenkaan ole mikään tavallinen lilluttelija, sillä hän pystyy pidättämään hengitystään vedessä kuusi ja puoli minuuttia.

Muutaman kerran talvessa Nordblad sukeltaa hyisessä vedessä jään alla. Tällä hetkellä hän pitää hallussaan jään alla sukeltamisen maailmanennätystä. Hän sukelsi viime vuonna Kainuussa 103 metriä jään alla hengitystään pidättäen.

Maallikolle ajatus jään alla sukeltamisesta voi olla hullu ja äärimmäinen.

Nordbladin kokemus on päinvastainen.

”Se on meditatiivista ja rauhallista. Tämä myös näkyy niissä kuvissa joissa sukellan.”

Hän uskoo, että juuri tämä kontrasti kiinnostaa maailmalla.

Siemen kansainväliselle kiinnostukselle kylvettiin kolmen minuutin lyhytelokuvalla, Johanna under the ice. Dokumenttikanava National Geographic jakoi videon, ja se saavutti yli 50 miljoonaa näyttökertaa.

Lyhytelokuva tempaisi Nordbladin sekä jään alla sukeltamisen kansainväliseen tietouteen.

Sen jälkeen Nordbladin sukelluksia kuvaavia kansainvälisiä hankkeita on ollut useita.

”Kansainväliset tuotannot ovat siitä kivoja, että silloin yleensä pääsen sukeltamaan”, Nordblad nauraa.

Maailmanennätyksen tavoittelusta tehtiin Netflix-dokumentti.

Nyt hänen haastattelunsa sekä sukelluksensa jään alla nähtiin Disney plus- suoratoistopalvelun dokumenttisarjassa Limitless. Sarjaa tähdittää näyttelijä Chris Hemsworth, joka on tunnettu muun muassa supersankari Thorin näyttelemisestä.

Chris Hemsworth tv-sarjansa ensi-iltatilaisuudessa marraskuun puolivälissä New Yorkissa.

Nordblad on päässyt myös saattelemaan julkkiskokkeja hyiseen järveen ja jään alle Gordon, Gino and Fred: Road Trip -sarjan Suomeen sijoittuvassa jaksossa.

Sarjassa räjähtävästä temperamentistaan tunnettu kokki Gordon Ramsay reissaa ympäri maailmaa kahden kokkiystävänsä Gino D'Acampon ja Fred Sirieixin kanssa.

Kuvauksista Nordbladille on jäänyt mieleen, kuinka alun perin vettä pelkäävä D'Acampo uskaltautui järveen ja ylitti itsensä.

”Jäällä kävellessä hänestä huokui kuolemanpelko. Annoin hänen kuitenkin kokeilla jään alla sukeltamista omaehtoisesti, ja hän onnistui siinä. Se oli tosi hienoa nähdä nähdä se riemu, kun hän nousi sieltä avannosta”, Nordblad kertoo.

Otteen jaksosta voit katsoa tästä linkistä.

Muutama suurempi kansainvälinen tuotanto on jo näköpiirissä ensi vuodelle, mutta niistä Nordblad ei vielä voi kertoa tarkemmin.

Johanna Nordblad kuvattuna vuonna 2017.

Suurien kansainvälisten tuotantojen tekeminen on Nordbladin mukaan ollut myös vaikeaa.

”Esimerkiksi Netflix-dokumentissa helpoin osuus oli se maailmanennätys”, hän sanoo.

Dokumentti kuvattiin koronapandemian syövereissä. Vielä kuukausi ennen suoritusta oli epäselvää, tehdäänkö koko dokumenttia ja pääseekö suuri tuotantoryhmä edes maahan.

Lue lisää: Johanna Nordblad tavoittelee jään alla sukeltamisen maailmanennätystä – Dokumentissa mielen hallinta hengenvaarallisessa kylmyydessä näkyy ja tuntuu

”Dokumentissa on myös se haaste, että ihmiset näkevät ja kokevat asiat eri tavalla. Minä olen omista syistäni tekemässä maailmanennätystä, mutta dokumenttiryhmä on tekemässä mahdollisimman hienoa elokuvaa. Se, että puolustan omia näkemyksiäni, ei ole aina helppoa.”

Ristiriita kiteytyy esimerkiksi siihen, miten jään alla sukeltamista kehystetään. Nordblad ei koe jään alla sukeltamista extreme-toimintana.

”Tämä on anti-extreme laji. En mene sinne avannon reunalle sillä ajatuksella, että lähteekö nyt henki vai ei. En edes voi tehdä maailmanennätystä, jos en ole täysin rento. Peli on jo menetetty, jos adrenaliinin eritys edes käynnistyy.”

” ”Tämä on anti-extreme laji. En mene sinne avannon reunalle sillä ajatuksella, että lähteekö nyt henki vai ei.”

Loppupeleissä kysymys on Nordbladin mukaan harjoittelusta. Hän on vapaasukeltanut vuodesta 2000. Jään alle hän lähti vasta paljon myöhemmin.

”Ei jään alla sukeltaminen ole sen hullumpaa, kuin vaikka helikopterin lentäminen. Niitä asioita voi tehdä mitä osaa. Jos minä nyt lähtisin lentämään helikopteria niin lopputuloksena olisi varma kuolema”, hän vertaa.

Tämän takia maallikon ei missään nimessä Nordbladin mukaan pidä kokeilla jään alle menemistä omin päin.

Avantouinti kasvattaa Suomessa suosiotaan, ja meditatiivisia sukelluskuvia katsoessaan hurjapäisimmille saattaa tulla houkutus kokeilla jään alle menemistä.

Nordblad itse pääsee halutessaan veteen viidessä minuutissa Lauttasaaressa. Silti edes hän ei lähtisi päistikkaa jään alle lähirannassaan.

”Edes metriä jään alle ei voi lähteä sukeltamaan. Ilman maskia silmät jäätyvät muutamassa minuutissa ja sitten ei näe mitään. Siellä ei ole minkäänlaista suuntavaistoa, se on kuin olisi tilattomassa tilassa.”

Kun Nordblad itse lähtee jään alle, taustalla on aina runsaasti turvajärjestelyä. Jään alla on muun muassa turvaköysiä, ja mukana on aina turvasukeltaja.

”Elokuvantekijät eivät halua kuvata todellisuutta, vaan ne kuvat ovat enemmänkin taidetta. Näyttää kuin sukeltaisin ilman turvaköysiä.”

Avanto tuli Nordbladille tutuksi alunperin epäonnisen tapaturman kautta.

Hän loukkasi vakavasti jalkansa alamäkipyöräilyssä. Jalka parantui, mutta jäljelle jäi raastava hermokipu.

Kipua lievittääkseen Nordblad tutustui jalan kylmähoitoon. Se auttoi. Vapaasukellustaustansa ansiosta hänelle avautui uusi maailma jään alla.

”Ikävästä asiasta poiki jotain sellaista, mitä en ennen edes tiennyt olevan olemassa.”

Lue lisää: Kehossamme on supervoima, jonka jokainen voisi valjastaa käyttöönsä, sanoo vapaasukeltaja Johanna Nordblad – Tämä kaikki kehossa tapahtuu hengitystä pidättäessä