Kallion lukion ruokapalvelu­vastaava Marjo Niskanen on tullut tunnetuksi erityisesti opiskelijoiden suosikkina. Ylpeys työpaikasta näkyy hänen Linnan juhlien asukokonaisuudessaan.

Ruokapalveluvastaava Marjo Niskanen sanoo, ettei olisi ”ikimaailmassa” odottanut saavansa kutsua Linnan juhliin. Oranssinpunaisen puvun on valmistanut vaatturi Miia Pehkonen.

Hetki oli epätodellinen, sanoo Kallion lukion ruokapalveluvastaava Marjo Niskanen.

Niskanen oli työn touhussa tiskaamassa lukion keittiössä, kun rehtori, vararehtori ja postivirkailija tulivat keskeyttämään. Niskasen mukaan virkailija esitteli itsensä, ojensi kuoren ja onnitteli kovasti.

Kuoressa luki ”Tasavallan presidentiltä”. Niskanen ymmärsi heti, mistä on kyse.

”Minultahan pääsi itku sillä sekunnilla. Ihan uskomatonta”, hän sanoo.

”Itkin täällä tunnin, soitin miehelle ja soitin äidille Pihtiputaalle. Että ette ikinä usko, mitä postia sain. Sitten sana alkoi levitä täällä koulussa. Seuraavanakin päivänä opiskelijat tulivat onnittelemaan.”

Niskanen osallistuu tiistaina ensimmäistä kertaa itsenäisyyspäivän vastaanotolle Presidentinlinnassa.

HS kertoi Niskasesta laajassa jutussa kesällä.

Lue lisää: Tässä on harvojen tuntema legenda Kalliosta: Marjo Niskanen on aivan tavallinen kokki, jonka fanit ylistävät häntä kuningattareksi

Tänä vuonna juhliin on kutsuttu noin kolmanneksen verran vähemmän ihmisiä kuin aiemmin ja merkittävä osa kutsutuista on ensikertalaisia. Virkansa puolesta kutsuttuja on tänä vuonna vähemmän.

Niskanen iloitsee siitä, että vieraissa odotetaan olevan aiempaa enemmän niin sanottuja arjen sankareita.

”On todella hieno huomionosoitus, että me taviksetkin pääsemme sinne juhlimaan.”

Niskasen iltapukua muokattiin ja sovitettiin vielä juhlia edeltäneellä viikolla.

Niskasen kutsu todennäköisesti juontaa juurensa kahteen ammattikeittiö- ja ravintola-alan Pro-palkintoon, jotka hän sai viime keväänä. Palkinnon perusteluissa häntä kuvailtiin ”maagiseksi” ja ”ruokalan kuningattareksi”.

”Työpäivänsä aikana hän naurattaa, kuuntelee, kannustaa, ohjaa ja lohduttaa”, yksi perusteluista kuului.

Niskanen on tullut erityisen suosituksi lukion opiskelijoiden keskuudessa. Opiskelijat ovat antaneet hänelle lempinimiä ”Super-Marjo”, ”Maaginen Marjo” ja ”Marjo the Queen”.

Niskanen on ollut Kallion lukion keittiössä töissä 13 vuotta. Hän sanoo kokeneensa työpaikan heti omakseen.

”Lähden Linnaan edustamaan toki itseäni, mutta myös Kallion lukiota, julkista ruokapalvelualaa ja koko suurkeittiöalaa.”

Opiskelijat ovat onnitelleet Niskasta ja olleet innoissaan hänen puolestaan.

”Jotkut ovat sanoneet, että eivät ole ikinä katsoneet Linnan juhlia, mutta nyt katsovat. Muutama on puhunut kisakatsomoista, joita he kaveriporukalla järjestävät.”

Marjo Niskanen voitti ammattikeittiö- ja ravintola-alan ”Oscar-gaalassa” huhtikuussa kaksi alan Pro-palkintoa. Kuva on keväältä voittojen jälkeen.

Kallion lukio näkyy Niskasen yllä Linnassa. Hän aikoo laittaa korviinsa korvakorut, joissa on lukion tunnus.

Niskasen meikin ja kampauksen tekee lukion neljännen vuoden opiskelija Anna Larste. Ehdotus tuli Larsteelta, kun hän kuuli Niskasen saaneen kutsun.

”Minusta tuntui heti, että näinhän sen pitääkin olla. Tämä koulu on syy siihen, miksi sain palkinnon ja matkani täällä on johtanut Linnan kutsuun. On kuin piste iin päälle, että opiskelija tekee kampauksen ja meikin”, Niskanen sanoo.

Iltapuvussaan hän luottaa suomalaiseen työhön. Oranssinpunaisen mekon on valmistanut vaatturi Miia Pehkonen.

Niskasen mekon väri vaihtui matkan varrella. Hän olisi halunnut vihreän puvun, mutta sopiva kangas löytyikin toisessa värissä. ”Vihreä sai jäädä heittämällä”, Niskanen sanoo. Kuvassa vaatturi Miia Pehkonen.

Alan ammattilaisena Niskanen odottaa erityisesti Linnan ruokatarjoiluja. Etukäteen on kerrottu, että tarjoiluista löytyy esimerkiksi kotimaisia luomutuotteita, kalaa ja riistaa. Listan viimeinen jäi Niskaselle erityisesti mieleen.

”Niitä odotan, kun olen kuitenkin maaseudun tyttö ja perheessä on metsästetty.”

Niskanen on kotoisin Pihtiputaalta, Keski-Suomesta. Hän muutti pääkaupunkiseudulle parikymmentä vuotta sitten 19-vuotiaana, nykyisen aviomiehensä perässä.

Itse asiassa Niskanen on päässyt maistamaan Linnan tarjoiluja jo aiemminkin.

Hänen ensimmäinen työpaikkansa pääkaupunkiseudulla oli Töölön palvelukeskus, jonne tuotiin parina vuonna Linnan juhlista yli jääneitä ruokia, enimmäkseen makeita herkkuja.

”Nyt on ihanaa päästä täyteen pöytään.”