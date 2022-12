Moni Helsingin keskustassa liikkuva kannattaa minimipalkkaa, mutta oli sitä mieltä, että alle 3000 euron kuukausipalkalla voi tulla toimeen.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) näkemys siitä, että bruttopalkan pitäisi olla vähintään 3 000 euroa kuukaudessa, sai yleistä kannatusta Helsingin keskustassa torstaina puolenpäivän jälkeen liikkuneita. Monet pohtivat kuitenkin, että minimipalkka voisi olla pienempi kuin 3 000 euroa kuukaudessa.

Marin sanoi 25. marraskuuta SAK:n järjestämässä puoluejohtajien tentissä, että täyttä työviikkoa tekevän suomalaisen tulisi saada palkkaa bruttona vähintään 3 000 euroa kuukaudessa.

Puoluejohtajilta kysyttiin, mikä on ”pienin mahdollinen, reilu palkka”, jota 40-tuntista työviikkoa tekevälle suomalaiselle tulisi tällä hetkellä maksaa.

Elielinaukiolla liikkeellä olleilta Pihla Taipaleelta ja Riikka Hannulta Marinin näkemys minimipalkasta saa kannatusta.

”Ihan hyvä, jos kaikille maksettaisiin tasapuolisesti. Suomessakin on kuitenkin köyhyyttä”, Taipale sanoo.

Siitä Taipale ei ollut varma, pitäisikö palkan olla vähintään 3 000 euroa.

”Itse olen ollut vielä vähän töissä, mutta nuorelle tuo summa kuulostaa suurelta. On tultava toimeen vähemmällä. Korkeammassa asemassa olevan on helppo kertoa lukuja. Oma taustani on sellainen, että rahaa ei ole ollut paljon”, Taipale pohtii.

Riikka Hannua askarruttaa puolestaan se, kuinka minimipalkka rahoitettaisiin.

”Kannatan tietenkin minimipalkkaa, mutta onko minimipalkka pois jostakin muualta.”

Elielinaukiolla myös liikkeellä ollut, eläkkeelle juuri jäänyt Monica Nyman kannattaa niin ikään ehdotusta minimipalkasta. Häntäkin askarruttaa se, voisiko minimipalkka olla pienempi kuin 3 000 euroa.

”Vähemmälläkin kuin 3 000 eurolla tulee toimeen. Jos palkka ei riitä, on vähennettävä menoja. Yksi pankkikortti riittää. En ole ajatellut, että palkalla tulisi huonosti toimeen”, Nyman summaa.

Kompassitorilta tavoitettu Pekka Pusa oli käymässä työmatkalla Helsingissä Tampereelta. Hän antoi yleensä tukensa ehdotukselle minimipalkasta. Häntäkin mietitytti, onko 3 000 euroa oikea raja minimipalkalle.

”3 000 euron palkalla pärjää jossain päin Suomea esimerkiksi Tampereella, mutta ei kaikkialla. Kaikki on suhteellista. Jotkut eivät pärjää kovemmallakaan palkalla”, Pusa mietiskeli.

Asematunnelissa liikkeellä ollut Aalto-yliopistossa teknillistä psykologiaa opiskeleva Esko Evtyukov antoi myös tukensa minimipalkalle.

”Asiasta voi olla montaa mieltä. Minusta minimipalkka olisi ihan hyvä asia, jotta tulee toimeen. En osaa sanoa tarkalleen, minkä suuruinen sen pitäisi olla. Pitäisikö minimipalkkaa nostaa, jos on inflaatio ja ostovoima heikkenee”, Evtyukov miettii.

Evtyukovilla on kokemusta siitä, että menoja on mietittävä, jotta palkka riittäisi.

”Olen kotoisin vähän köyhemmästä perheestä. Meillä oli mietittävä, mihin rahat käytetään.”