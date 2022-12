Päiväkodin lapset tuovat joulumieltä Iso Roobertinkadulle. Joka päivä uusi taideteos lisätään katutasolla olevaan jouluikkunaan ilahduttamaan ohikulkijoita.

Isolla Roobertinkadulla sijaitseva päiväkoti Roban on monelle helsinkiläisellekin tuntematon. Vaikka päiväkoti sijaitsee aivan keskustassa, se näkyy huonosti katukuvassa.

Näin ajattelee ainakin päiväkodissa työskentelevä varhaiskasvattaja ja lastenhoitaja Krista-Lucia Johansson.

”Kyllä lasten kuuluisi näkyä kaupungissa. Mietin, miten saisimme heidät näkyviksi”, hän sanoo.

Syntyi idea luoda jouluinen näyteikkuna, jonka avulla päiväkotilapset tulisivat näkyvämmäksi osaksi katua. Ajatuksena on, että näyteikkuna toimii kuin joulukalenteri, johon lisätään säännöllisesti uusia lasten tekemiä taideteoksia.

Robanissa on sekä suomen- että ruotsinkielinen puoli ja eri-ikäisiä ryhmiä. Kaikki ryhmät osallistuvat kalenteriprojektiin.

”Ollaan jaettu päivät niin, että jokaisella ryhmällä on oma päivä, eli ikään kuin oma luukku. Taide-esineiden viereen tulee pikku kyltti, johon tulee ryhmän nimi ja lasten ikä.

Jouluinen ikkuna löytyy osoitteesta Iso Roobertinkatu 23.

Teokset voivat olla mitä tahansa. Ryhmille on annettu vapaat kädet toteuttaa luovuuttaan. Kestävä kehitys on kuitenkin ollut tärkeä teema opetuksessa, joten se huomioidaan Johanssonin mukaan.

”Pohjana on suomalainen metsä, johon aletaan tekemään näitä teoksia. Vähän ollaan kartoitettu, etteivät kaikki tee samoja kivitonttuja, mutta muuten on täysin vapaata. Tulee meillekin yllätyksenä mitä kukakin on tehnyt. On vaan pakko malttaa odottaa, että luukkuja avataan.”

Näkemisen arvoisia niistä joka tapauksessa tulee.

”Sanon, että ihmiset tulevat yllättymään, koska niin hyvää tulee. Pienetkin osaavat vaikka mitä!"

Ensimmäisen ”luukun” sisältö paljastettiin perjantaina. Siinä kaupungin kestävän kehityksen symboli ”Kettu” on lähtenyt Korvatunturilta johtamaan porotokkaa kohti Helsinkiä.

Teos on 3–5-vuotiaiden taiteilijoiden käsialaa ja siinä on hyödynnetty kierrätys -ja jätemateriaalia.

Lue lisää: Näyttelijä Kiti Kokkonen on askarrellut viikkojen ajan taianomaista näkyä Espooseen