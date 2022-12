UniCafe avaa Kaivopihalle ravintolan, jossa opiskelijat saavat olutta tai viinilasillisen halvemmalla opiskelijakortilla.

UiniCafe avaa Kaivopihalle 7. joulukuuta ravintolan, josta opiskelijat saavat opiskelijakortilla halvemmalla olutta kuin ilman korttia asioivat.

Kaivopihan Myöhä Café & Bar on opiskelijaruokailuun erikoistuneen ketjun ensimmäinen anniskeluravintola, joka on auki myöhäiseen iltaan saakka. Ravintolassa on myös mahdollista laulaa karaokea.

Myöhä on avoinna tiistaista torstaihin kello 16–22 ja perjantaista lauantaihin kello 16–23.

UniCafe kertoo tiedotteessaan, että tulevaisuudessa konseptia ja aukioloja on tarkoitus laajentaa myös lounasruokailun puolelle.

Myöhä on UniCafe-ketjun ensimmäinen ravintola, jonka koko ruoka- ja juomavalikoima on täysin kasvipohjainen.

Ravintolassa on käytössä oma hinnoittelu opiskelijalle. Oluen (0,4 litraa) tai viinilasillisen (12 cl) saa ravintolasta opiskelijakortilla viiden euron hintaan.

UniCafe huomauttaa tiedotteessaan, että kosteita lounaita ei ravintolassa nähdä. Anniskelu alkaa Kelan säädösten mukaisesti vasta lounasajan päätyttyä.