Yksi kuoli M/S Polaris -risteilyaluksella aallon iskettyä Etelä-Amerikan eteläkärjen lähellä. Voisiko vastaava aalto iskeä Itämerellä?

On äärimmäisen epätodennäköistä, että Ruotsin- ja Tallinnan-laivat voisivat joutua aaltojen runtelemaksi kuten Viking Cruises -yhtiön risteilyalukselle tapahtui Kap Hornin lähistöllä.

Yksi ihminen kuoli ja neljä loukkaantui keskiviikkona Antarktiksen ja Etelä-Amerikan eteläkärjen välisellä merialueella, kun jättimäinen aalto iskeytyi M/S Polaris -risteilyalukseen.

Aalto rikkoi useita ikkunoita laivan kyljestä. Aalto oli erittäin suuri, sillä kyseinen risteilijä on 200 metrin pituinen eli saman kokoinen kuin suurimmat Helsingin ja Tukholman väliä liikennöivät risteilijät. Norjan lipun alla seilaava laiva on lähes uusi, sillä se on valmistunut tämän vuoden aikana.

Voisiko vastaava tapahtua Itämerellä liikennöiville Ruotsin- ja Tallinnan-laivoilla?

”En tunne tapauksen yksityiskohtia, mutta tapaus vaikuttaa aika extreme-tapaukselta. Voi olla, että aallokkoon on ajettu liian kovaa. Itämerellä tuollainen onnettomuus olisi äärimmäisen epätodennäköinen”, vastaa Aalto-yliopiston meritekniikan emeritusprofessori Pentti Kujala.

Onnettomuus Itämerellä on epätodennäköinen, koska muun muassa aallon korkeus Itämerellä on matalampi kuin onnettomuusalueella.

”Teoriassa laiva voi upota korkean aallon vuoksi. Onnettomuusalue on yksi pahimpia merialueita maailmassa. Siellä aallot voivat olla seitsemän-kymmenen metriä korkeita. Itämerellä aallon korkeus on matalampi. Se voi olla kolme-neljä metriä.”

Kujala sanoo, että Ruotsin- ja Tallinnan laivojen ikkunat kestävät Itämerellä esiintyvän aallokon. On erittäin epätodennäköistä, että korkea aalto rikkoisi laivan ikkunan.

”Viime kädessä laivan kapteeni vastaa siitä, lähteekö laiva liikkeelle. Itämerellä nopeat laivat jäävät toisinaan rantaan merenkäynnin vuoksi. Perinteiset Ruotsin-laivat liikennöivät melkein aina.”

