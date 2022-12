Iris Heinonen kipuili teininä ulko­näköään – Seurasi käänne, jonka takia hän on mainoksissa rinnat paljaana

Helsinkiläinen vaatesuunnittelija Iris Heinonen haluaa normalisoida tavallisia ihmiskehoja.

Teini-ikäisenä sipoolainen Iris Heinonen ei pitänyt omista rinnoistaan.

Hän kamppaili vuosia sen kanssa, etteivät ne näyttäneet samalta kuin pornossa ja mainoskuvastoissa. Julkisissa pukukopeissa Heinonen yritti peitellä itseään eikä missään nimessä käyttänyt paitoja ilman rintaliivejä.

Noista ajoista on tultu kauas. Helsinkiläistynyt Heinonen, 25, poseeraa oman alusvaateyrityksensä kuvissa rinnat paljaina.

Hänen tarkoituksenaan on normalisoida tavallisia ihmiskehoja. Samalla Heinonen haluaa kyseenalaistaa alastoman naisvartalon seksualisointia.

”Olisi upeaa osoittaa maailmalle, että alastomuus voi olla myös neutraalia ja turvallista”, hän sanoo.

Iris Heinonen on koulutukseltaan mikrobiologian maisteri ja tehnyt opintojen ohessa töitä myynnin ja markkinoinnin parissa. Vaatealalle hän päätyi tavallaan sattumalta.

Käänne Heinosen suhteessa omaan kehoon ja alastomuuteen tapahtui 2010-luvun puolivälissä.

Silloin silotellussa sosiaalisessa mediassa alkoi näkyä kuvia tavallisista vartaloista, myös mahamakkaroista. Kehopositiivisuus iski täysi-ikäisyyden kynnyksellä olevan Heinosen tajuntaan lujaa.

Samoihin aikoihin hän työskenteli alusvaateliikkeessä myyjänä ja sai päivästä toiseen todistaa, miten erityisesti vanhemmat naiset pyytelivät sovituskopissa anteeksi sitä, miltä heidän kehonsa näyttävät.

”Tajusin, että vaikka meillä Suomessa alastomuus on poikkeuksellisen normaalia, on monella silti epärealistisia odotuksia siitä, miltä kehojen tai vaikkapa rintojen tulisi näyttää.”

Epäkohtaan tarttuakseen Heinonen aloitti ennen korona-aikaa valokuvausprojektin, jossa kuvasi eri-ikäisten naisten paljaita rintoja. Jopa sensuroitujen kuvien jakaminen oli kuitenkin hankalaa, sillä hän sai heti lähtöpassit kaikilta sosiaalisen median alustoilta.

Tänä syksynä Heinonen aloitti puolisonsa kanssa unisex-alusvaatteiden myynnin. Kuvissa hän poseeraa kumppaninsa Jarkko Luotolan kanssa yläosattomissa.

Päätös esiintyä rinnat paljaina oli lopulta Heinoselle helppo, vaikka hänen lähipiirinsä oli aluksi huolissaan siitä, miten esimerkiksi tulevaisuuden työnantajat suhtautuisivat kuviin.

”Ymmärrän toki pointin, mutta olisi oikeastaan omien arvojeni vastaista mennä töihin paikkaan, jossa tämä olisi ongelma. Minulle ainoa oikea tapa oli heittäytyä tähän täysillä”, Heinonen sanoo.

Jarkko Luotola ja Iris Heinonen yläosattomina brändinsä kuvissa.

Heinonen oli varautunut siihen, että radikaalit kuvat saattaisivat herättää ikäviä kommentteja.

”Meillä oli hiljattain metroradan varrella iso julistekampanja, ja odotin siitä tulevan vihapostia. Sen sijaan sainkin kuulla, kuinka ihanaa on, että kerrankin isot nännipihat saavat näkyä jossain”, hän sanoo.

Suomalainen alastomuuden kulttuuri on Heinosen mukaan maailman mittapuulla hyvin harvinainen. Uimahallin pukuhuoneessa ei turhia häpeillä, ja saunassa tai avannossa viihdytään myös ilman uimapukua.

Heinosen mukaan paras esimerkki tästä kulttuurista löytyy Helsingin Sompasaunalta, joka sijaitsee nykyään Hermanninrannassa.

”Siellä kiteytyy jotain suomalaisuuden ytimestä, kun nuorena naisena voin istua alasti saunan lauteilla keski-ikäisten äijien kanssa ja tuntea oloni turvalliseksi.”

Toisaalta Suomessakin on hyvin tarkkaan määritelty se, missä alastomuus on sallittua tai neutraalia. Esimerkiksi monella rannalla naiset eivät saa viettää aikaa yläosattomissa, mitä vastaan on viime vuosina protestoitu niin sanottujen tissiflashmobien merkeissä.

Maailmalla samankaltaista ajattelua edustaa Yhdysvalloissa syntynyt #Freethenipple-liike. Sen tarkoitus on kyseenalaistaa, miksi miehet saavat näyttäytyä julkisilla paikoilla ylävartalo paljaana mutta naisten rinnat määrätään piilotettavaksi.

Myös sosiaalisen median jätit kuten Instagram ja Tiktok ovat yhä hyvin tiukkoja alastomuuden suhteen. Heinonen on joutunut yrityksensä tileillä jälleen sensuroimaan naisten nännejä, ja silti julkaisuja poistetaan lähes viikoittain.

Heinonen pakkaa ja postittaa vaatteita Helsingin Punavuoresta käsin.

Heinonen kertoo, että pyrkii laajentamaan liiketoimintaansa seuraavaksi ulkomaille. Ensimmäisenä tavoitteena on Pohjoismaat ja tämän jälkeen Saksa ja Ranska.

Kuvastoa tosin saatetaan joutua sovittamaan kohdemaan mukaan. Konservatiivisempiin Etelä-Euroopan maihin ei toistaiseksi edes yritetä lähteä.

Bokserimalliset alushousut suunnitellaan ja pakataan Helsingin Punavuoressa ja valmistetaan Barcelonassa Espanjassa. Alun perin Heinonen etsi valmistajaa Italiasta, mutta siellä hän törmäsi nopeasti ummehtuneisiin asenteisiin.

”Eräs tunnettu italialainen ompelimo kieltäytyi yhteistyöstä, koska heidän mukaansa bokserit ovat vain miehiä varten. Italiassa myös tällaisten kuvien käyttäminen olisi 100-kertaisesti rohkeampaa kuin Suomessa”, hän sanoo.

”Vaikka täälläkään tasa-arvo ei ole täydellistä, olemme silti monia maita 20 vuotta ajassa edellä.”