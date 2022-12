Keskellä Helsinkiä on aukio, jonka viralliseksi luullut nimet ovatkin puhdasta legendaa

40 vuotta sitten metroradan avauduttua maan alle syntyi aukio, joka sai kansan suussa oman lempinimen.

Vuonna 1982 avautui Helsingissä tuo ihmeiden ihme – metro. Joka ikinen Helsingin silmäätekevä oli paikalla 2. elokuuta, kun maan alla kulkeva juna lähti matkaan kätevästi Rautatieaseman metroasemaksi nimetyltä laiturilta.

Tasavallan presidentti Mauno Koivisto ”leikkasi poikki nauhan Rautatientorin lippuhallissa ja käynnisti juhlajunan”, Helsingin Sanomat kertoi.

Siis mitä? Tapahtumasta kertovan uutisen (HS 3. 8. 1982, sivu 7) kuvassa ei ole ”lippuhalli”.

Mauno ja Tellervo Koivisto istuivat ”Kompassiaukiolla” metron avajaisissa. Tämä kuva julkaistiin HS:ssa metron avajaisten jälkeisenä päivänä.

Helsinkiläiset tuntevat HS:n uutisen kuvassa esiintyvän aukion Asematunnelin ja metrotunnelin välitasossa sijaitsevana tilana. Jotkut kutsuvat sitä Kompassiaukioksi, ja toiset Kompassitoriksi.

Sen sijaan Karkkitori-ketjun myyntipiste kertoo verkossa sijaitsevansa Helsingin asematunnelin Kompassitasossa osoitteessa Kaivokatu 1. Saman aukion toisessa laidassa sijaitsevan hampurilaisketju Hesburgerin osoitteeksi internet kertoo pelkistetysti Rautatieaseman ja Asematunnelin.

Missä siis olemme, kun olemme Asematunnelin alemmalla tasanteella metrolaiturille johtavien rullaportaiden yläpäässä, Helsingin kaupungin nimistönsuunnittelija Johanna Lehtonen?

”Luulen, ettei nimeä missään asemakaavassa ainakaan ole. Sisätiloja ei kaavoissa yleensäkään ole nimetty. Arvelen, että Kompassiaukio on syntynyt spontaanisti ihmisten suussa”, Johanna Lehtonen sanoo.

Hän arvelee oikein.

Aukion lattiaan on kuvioitu kompassia sakaroineen muistuttava symboli, josta tosin puuttuvat ilmansuuntien merkinnät. Kivenlahdesta länsimetroon astunut espoolainen ei siis saa kuviosta apua suunnistaakseen vaikkapa Asematunnelin itäiselle uloskäynnille.

”Viralliset käyntiosoitteet tulevat katujen mukaan”, Lehtonen sanoo.

Tyhjä aukio koronapandemian alkaessa keväällä 2020.

”Kompassi-kuvio” löytyy kiveyksestä myös Helsingin Merisatamasta aivan Kaivopuiston ja Ullanlinnan kaupunginosien rajalta sekä Espoon Saunalahdesta.

Jälkimmäinen aukio on saanut nimekseen Kompassitori. Edellistä kutsutaan kansan suussa joskus myös nimellä Kompassitori. Helsingin kaupungin karttapalvelu kertoo virallisen nimen: Meritori.

Kuvassa Meritori, jota kutsutaan myös Kompassitoriksi.

Maanalainen Helsinki on nykyisellään jo melko laaja ja laajenee yhä.

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan Helsingin maanalaiset tilat – kaupallinen selvitys -julkaisussa kerrotaan, että keskustassa on yhteensä noin 90 000 neliömetriä maanalaisia liiketiloja. Niistä peräti 20 prosenttia on maan alla.

Maanalaisina selvityksessä on pidetty liikkeitä, jotka sijaitsevat vähintään yhden kerroksen katutason alapuolella. Esimerkiksi pelastuslaitokselle tai poliisille on tärkeää tietää tarkka osoite, josta hälytys on tehty.

”Maanalainen maailma on ihan oma juttunsa. Siellä täytyy vain osata kulkea. Toki pelastusväki ne oppii ja osaa”, Lehtonen sanoo.

Hän arvelee, että maan alle kehittyy tulevaisuudessa nimistö tai muu koodisto.

”Kyllähän siellä jo nyt aika hyvin opastetaan jalankulkijoita.”