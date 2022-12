Talven ensimmäiset kunnon lumet ovat tulleet, samoin ensimmäiset onnettomuudet.

Paloheinän ensilumilatu on jo avattu, ja tältä siellä näytti keskiviikkona päivällä. Tämän lyhyen reitin lisäksi etenkin vapaan hiihtäjät ovat jo kiertäneet luonnonlumilatuja.

Lunta tulee mukavasti, hiihtoladut kutsuvat, urheilumieli on korkealla, mutta . . . ruuhka-Suomessa laduilla on yleensä muitakin. Kokeneiden hiihtäjien yleinen ohje on: älä lähde kauden alussa liian lujaa.

Heikki Palosuo on kokenut ja hyväkuntoinen hiihtäjä. Takana ovat muun muassa monissa eri maissa hiihdetyt 114 hiihtomaratonia, yhteismitaltaan noin 6 000 kilometriä, takavuosien hiihtosuunnistusharrastus ja jopa lakimiesten maailmanmestaruus suurpujottelussa.

Silti nyt sattui onnettomuus.

”Mäen pohjalla oli kaveri yllättäen tulossa ylöspäin vastaan paikassa, jossa kenenkään ei pitänyt olla. Seuraavaksi lähtivät sukset erkaantumaan toisistaan, ja levisin sinne mäen alle”, Palosuo kertoo itsenäisyyspäivän tapahtumista Helsingin Paloheinässä.

”Tein niin sanotun sivuspagaatin. Sitten tuli ambulanssia ja mönkijää. Takareidessä jänne oli revennyt, ja lääkärin mukaan se joudutaan leikkaamaan.”

Onnettomuus sattui tiistaina Paloheinässä. Palosuo oli kiertämässä kolmen kilometrin latua ja nousi siinä olevaa ylämäkeä, jatkoi laskuun ja mäen alla se sitten tapahtui: onnettomuus.

Törmäyksen toinen osapuoli soitti ambulanssin, eli toimi juuri niin kuin pitää. Palosuo painottaa, ettei syytä tätä törmäyksestä.

”Hän kertoi eksyneensä.”

Sen sijaan laduista vastaava Helsingin kaupunki saisi hänen mukaansa aktivoitua. Eri puolilla pääkaupunkiseutua latuja kolunneen Palosuon mielestä Helsinki häviää naapureilleen.

”Terveisiä vain Helsingin kaupungille. Pääkaupungissa, Espoossa ja Vantaalla on sama ilmasto ja sama lumimäärä. Helsingin latujen hoito on naapureihin verrattuna laadultaan surkeaa”, Palosuo sanoo.

Hänen mukaansa Paloheinässä hiihtävät yleensä tietävät, mikä on reittien oikea hiihtosuunta. Ihan jokaiselta harrastajalta sitä ei kuitenkaan voi edellyttää, ei esimerkiksi onnettomuuden toiselta osapuolelta.

”Hän oli eksynyt, koska viitoitukset ja reittien merkinnät ovat Helsingissä usein puutteelliset.”

Palosuo ihmettelee myös, ettei Paloheinän onnettomuusmäessä ollut vielä ajettuja latuja.

”Siellä oli alhaalla kasoittain edellisellä viikolla tehtyä lunta odottamassa levitystä. Kolmosella piti nyt laskea perinteisen suksilla vapaata baanaa, mikä on monelle varsin haasteellista.”

Helsingin ulkoilureiteistä vastaa kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala. Lähiliikunnan tiimipäällikkö Mircos Kienanen kertoo kuulleensa Paloheinän tapauksesta. Hän kertoo tietävänsä myös tapahtumapaikan.

”Uutena asiana tullut tietoon, että ihmiset hiihtävät siellä väärään suuntaan. Lasku on tosiaan yksisuuntainen”, Kienanen kertoo.

”Se lasku [jossa yhteentörmäys sattui] on niin leveä, että periaatteessa siinä mahtuu menemään vaikka neljä rinnan. Siinä on ollut erittäin huonoa tuuria.”

Kienasen mukaan Helsingin pääreittejä ei ole lumetettu, vaan satanut lumi on painettu kiinni. Päälenkkejä on Herttoniemessä, Keskuspuistossa, Kivikossa, Malmilla ja juuri Paloheinässä.

Reittien viitoitukseen on Kienasen mukaan tulossa parannus: ”Lisäämme varoitusmerkkejä, kun saamme ne painosta. Koko Keskuspuiston opastussuunnitelmaan liittyvä viitoitus alkaa keväällä.”

