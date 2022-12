Talvisena iltapäivänä Pitkälläsillalla on kylmää ja tuulista. Ihmiset kiiruhtavat eteenpäin pysähtymättä, katse tiukasti eteenpäin suunnattuna. Vain yksi nainen näyttää siltä, ettei hänellä ole kiire mihinkään.

Hän katselee ympärilleen, kumartuu sillan kaiteen puoleen ja tutkailee siihen kaiverrettua Helsingin kaupunginvaakunaa, jossa on laineilla kelluva vene.

”Tämä kertoo Helsingin kaupungin siirtolaisuushistoriasta. Helsinki on syntynyt ruotsalaisten siirtolaisten avulla”, nainen kertoo.

Hän on taiteen- ja symbolientutkija Liisa Väisänen.

Helsingin kaupunginvaakuna kuvaa laivaa, jolla ruotsalaiset saapuivat Helsinkiin. Sen teki Johannes Bureus vuonna 1599.

Ennen kuin siirtolaisasiaa ehtii miettiä tarkemmin, ovat Väisäsen valppaat silmät siirtyneet jo seuraavaan kohteeseen, samaan kaiteeseen kaiverrettuun pöllöön.

”Näitä on Helsingissä paljon. Pöllö kuvaa viisautta ja tietoa, ja niitä näkee usein esimerkiksi yliopistoissa tai kirjastoissa. Tässä sillassa se on vain taidonnäyte ja kertoo osaamisesta.”

Tavallisen tallaajan mieleen voi tulla, että Helsingin symbolit on nopeasti nähty. Muutama askel sivuun ydinkeskustasta ja kuvallinen symboliikka ei välttämättä enää ole kovin esteettistä.

Väisänen ymmärtää ajatuksen.

”Kun aikanaan lähdin opiskelemaan Helsingistä Italiaan, oli muutos suuri. On vähän erilaista opiskella Porthaniassa kuin 1600-luvun palatsissa.”

Yli kolmekymmentä vuotta ulkomailla on kuitenkin tuonut etäisyyttä kotikaupunkiin ja saanut Väisäsen arvostamaan sitä eri tavalla.

”Nyt Helsinki tuntuu uudelta. Täällä on paljon mielenkiintoisia symboleja.”

Niin mielenkiintoisia, että nyt Väisänen on tehnyt niistä kirjan: Symbolien Helsinki. Kirjassa esitellään noin sata kohdetta, joihin Helsingin symboliikasta kiinnostunut voi tutustua.

Pöllösymboleja voi löytää monesta paikasta Helsingissä. Tämä tyylitelty pöllö löytyy Pitkänsillan kaiteesta.

Pitkänsillan pöllön lisäksi kirjaan on päässyt pari muutakin pöllösymbolia. Samojen symbolien esittely johtuu seikasta, jonka Väisänen haluaisi opettaa kaikille symboleista kiinnostuneille:

”Pöllö voi tarkoittaa eri paikassa eri asioita. Symboleita ei voi irrottaa asiayhteydestä. Ajatus, että symboli tarkoittaisi joka kerta samaa asiaa, on absurdi.”

Väisänen käyttää esimerkkinä harppia ja kulmaviivainta. Nykyisin ne yhdistetään lähes pelkästään vapaamuurareihin.

”Ne voivat kuitenkin symboloida ihan vain sitä, että joku on suunnitellut talon harppi ja kulmaviivain apunaan.”

Pitkänsillan jälkeen Väisänen kääntää katseensa ylös, kohti kerrostaloa, jonka kulmaa koristavat yritysten nimet.

”Tuo ei enää ole nykyaikaa, että firmojen tunnukset ovat pelkkiä kirjaimia. Jos yrityksen symboli on tarpeeksi hyvä, ei kirjaimia tarvita”, napauttaa Väisänen.

Liisa Väisäsen mielestä hyvä yritystunnus ei välttämättä vaadi kirjaimia: ”Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.”

Hyvä esimerkki on eräs sosiaalisen median yritys, jota symbolisoi pieni nokka auki oleva sininen lintu.

Väisänen uskoo, että kirjallisen kulttuurin valta-aika on hiipumassa ja edessä on paluu kuvallisen kerronnan aikaan.

”Funktionalismi melkein tappoi esteettisen kuvallisen symboliikan. Nyt se on tulossa takaisin.”

Ei kuitenkaan siinä muodossa kuin aiemmin. Eikä Väisänen sitä toivokaan, sillä hänen mielestään kaupungin tulee kehittyä.

”Minusta olisi mielipuolista rakentaa nyt jugendtaloja, vaikka niissä onkin ihania symboleja.”

Osoitteessa Säästöpankinranta 6 oleva työväentalo on näyttävä rakennus. Sen seinässä olevat kuviot kertovat aikansa ammateista.

Väisäsen mukaan jugendtalojen suomalaisuutta korostavalle symboliikalle ei ole enää tarvetta, koska elämme kansainvälisyyden aikaa ja vaikutteita tulisi pikemminkin ottaa kansainvälisyydestä.

”Aleksandrian kirjasto [Bibliotheca Alexandrina] on hyvä esimerkki, sen seinään on kaiverrettu erilaisten kirjainjärjestelmien aakkosia. Tai Guggenheim-museo Bilbaossa, joka on kuin kukkaan puhkeava ruusu.”

Väisäsen oma suosikkisymboli Helsingissä on Kansallisteatterin julkisivussa. Siellä sulassa sovussa on kuva Apollon Lyyrasta ja Väinämöisen kanteleesta. Väisänen pitää siitä, että siinä yhdistyy eurooppalaisuus ja suomalaisuus.

Suomalaisista uusista rakennuksista Väisänen arvostaa Oodia. Hän pitää siitä, että se on avoin kohtaamispaikka.

”Se on kuin kansalaistori.”

Säästöpankinranta 4:ssä sijaitsevan jugendtalon seinässä on koristekuvio, joka muistuttaa kansallispuvuissa käytettäviä pronssisolkia.

Väisästä harmittaa se, että kulttuurihankkeissa puhe keskittyy aina vain rahaan. Estetiikka ja muut arvot jäävät lapsipuolen asemaan.

”Kun Guggenheimin museota suunniteltiin Helsinkiin, puhuttiin vain rahasta. En nähnyt samanlaista keskustelua, kun Herttoniemen liikenneympyrää suunniteltiin, vaikka se olisi maksanut saman verran.”

Kumpaakaan hanketta ei lopulta toteutettu.

Symboleista kiinnostuneen pahin vihollinen on Väisäsen mukaan kiire. Jotta keltainen tiilitalo on muutakin kuin keltainen tiilitalo, täytyy havainnoinnille varata aikaa.

Fysiologian laitoksen seinässä olevat rännit on naamioitu lepakoiksi. Gargoilit eli vedensyöksijät olivat yleisiä keskiaikaisissa kirkoissa.

Symbolikävelymme on päättynyt, sillä hämärä on laskeutunut Helsinkiin. Palaamme Oodin eteen Kaisaniemen puiston kautta, joka on saanut nimensä oman aikansa voimanaiselta, ravintoloitsija Kajsa Wahllundilta.

Kaisaniemen puistoon ei moni pimeällä halua mennä, mutta Väisäsen seurassa siellä voi liikkua huoletta. Hän on harrastanut nyrkkeilyä koko ikänsä ja kilpaili aikanaan muutaman ottelun ammattilaistasolla. Espanjassa asuva Väisänen on tällä hetkellä harjoitusvastustajana aikuisten sarjassa kilpailevalle espanjalaisnyrkkeilijälle.

Hieman erilaista sparrausta hän tekee kirjansa avulla.

”Sain juuri kiitosta eräältä lukijalta, että olen saanut hänet kävelemään ympäri Helsinkiä, kun hän on kiertänyt kirjan kanssa katsomassa symboleja.”

Symboleihin tutustumisen voi aloittaa vaikka bongailemalla paikkoja, joissa on alussa esitelty Helsingin kaupunginvaakuna. Sitä ei enää ihan joka paikassa ole, sillä muutamia vuosia sitten Helsinki uusi ilmettään, ja vanha vaakuna sai jäädä juhlakäyttöön.