Lukuisat nuoret miehet kertovat HS:n kyselyssä pettyneensä Tinderin kovaan kilpailuun ja ulkonäkökeskeisyyteen.

Deittisovellus Tinderin käyttäminen voi olla miehelle turhauttava ja jopa itsetuntoa horjuttava kokemus.

Näin kertovat useat HS:n kyselyyn vastanneet nuoret miehet. Vastauksissa toistuu kokemus siitä, että suuresta joukosta on vaikeaa erottua ja miehet saavat naisiin verrattuna hyvin vähän tykkäyksiä. Myös alustan ulkonäkökeskeisyys nousi toistuvasti esiin.

Osa vastauksista julkaistaan tämän jutun yhteydessä. Kommentoijat esiintyvät nimettöminä, mutta kaikkien julkaistujen vastausten kirjoittajien henkilöllisyydet ovat toimituksen tiedossa.

”Näin miehenä kokemukset Tinderistä ovat surullisia. Keskustelunaloitus on miehen vastuulla. Puoliin ei tule vastausta. Ne harvat keskustelut, joihin saa vastakaikua, kuihtuvat nopeasti, eli tulee niin sanotusti ghostatuksi. Sen takia olenkin sovelluksen poistanut.” Mies, 30, Helsinki ”Itselläni on Tinderistä lähinnä negatiivisia kokemuksia. Se on aiheuttanut stressiä, ahdistusta sekä omakuvan ja itsetunnon horjumista. Ujona ja jokseenkin alakulttuuria edustavana henkilönä treffeille asti pääseminen on erittäin vaikeaa. Usein keskustelun lopputulos on ghostaus tai unmatchaus, joka on aina yhtä raskas isku omalle mielenterveydelleni.” Mies, 22, Helsinki

HS on viime viikkoina kirjoittanut muistakin Tinderiin liittyvistä ilmiöistä.

Lue lisää: Tinder uuvuttaa ihmiset, sanoo sovelluksen poistanut helsinkiläis­nainen

Lue lisää: Tinderin ilmapiiri on Helsingissä poikkeava, ja se sähköistyy etenkin viikon­loppuna

Yksi kyselyyn vastanneista on 21-vuotias helsinkiläinen Eemil Kananen, joka on käyttänyt Tinderiä enemmän tai vähemmän noin neljän vuoden ajan.

Hänelle sovelluksen käyttö on niin sanotusti pakollinen paha. Kananen työskentelee miesvaltaisella alalla ja pääasiassa yksin, joten naisia ei tule juuri kohdattua.

”Suomessa ei oikein toimi se, että menet jossain kaupassa tai kahvilassa juttelemaan tuntemattomille. Ihmiset lähinnä vaivaantuvat siitä”, hän sanoo.

Kanasen mukaan Tinderin ongelma on kuitenkin se, että tarjontaa on siellä todella paljon. Erityisesti miesten on tärkeää pyrkiä erottumaan joukosta, sillä heitä on alustalla naisia enemmän.

Hän kertoo tästä syystä vuosien varrella opetelleensa ”pelaamaan” Tinderiä oikealla tavalla.

Tärkeää on Kanasen mukaan valita omaan profiiliinsa hyvälaatuiset ja edustavat kuvat. Itseään pitää osata markkinoida, eikä esimerkiksi paidaton kuva hauen kanssa ole hänen mukaansa välttämättä naisten mieleen.

Myös se on ratkaisevaa, millä tavalla keskustelun aloittaa ja pystyykö sitä pitämään yllä.

”Olen kokeillut lukuisia eri lähestymistapoja. Kilpailua on niin paljon, että pelkkä ’moi miten menee’ on aika toivoton aloitus”, Kananen sanoo.

”Ja jos keskustelu menee poliisikuulustelun kaltaiseksi, eli joudun itse kyselemään ja tenttaamaan toista ilman vastavuoroisuutta, lopetan juttelun siihen. Turha tuhlata kummankaan aikaa.”

”Helsingin alueella ghostataan paljon ja viesteihin ei vastata. Kun lopulta saa osuman mielenkiintoisen tyypin kanssa ja laittaa asiallisen viestin, vastausprosentti on helposti alle 50. Lisäksi miesten ulkonäköä arvotetaan raa’asti ja monesti ihan suoraan ilmoitetaan preferenssit. Minulta on esimerkiksi kysytty pituuttani, johon en tietenkään vastaa, koska en minäkään kysele naisilta heidän mittojaan.” Mies, 28, Helsinki ”Matcheja tulee näin keskivertomiehenä hyvin nihkeästi, vaikka sovelluksesta käyttäisikin maksullista versiota. Kaikilla sovellusta käyttävillä miespuolisilla kavereillani kokemukset ovat olleet hyvin samansuuntaisia.” Mies, 27, Helsinki

Kananen vertaa Tinderiä siihen, että etsisi suoratoistopalvelu Netflixistä katsottavaa. Valinnanvaraa on niin paljon, ettei oikein osaa päättää, mitä edes katsoisi. Aiemmin kun televisiosta katsottiin sitä, mitä ohjelmistosta sattuu tulemaan.

Hän arvioi, että efekti korostuu entisestään naisten kohdalla. Moni hänen naispuolinen kaverinsa on tottunut siihen, että lähes jokainen heidän antamansa tykkäys johtaa matchiin.

”Siellä on tosi paljon janoisia jätkiä. Naisten ei periaatteessa tarvitse tehdä mitään muuta kuin tykkäillä profiileista ja vastailla viesteihin. Miehiltä taas vaaditaan yritteliäisyyttä.”

”Yleisesti miehet tuppaavat painamaan sydäntä lähes jokaisen vastaantulevan kohdalla. Minulla on paljon naispuolisia ystäviä, joilla ei ole edes kuvaa naamasta, ja saavat alle viikossa yli sata tykkäystä. Tämä luo sinällään ongelmia, sillä jopa aivan hyvännäköinen, normaali jätkä saattaa kokea itsensä huonommaksi kuin oikeasti on.” Mies, 23, Vantaa ”Tinder toimii miehille vain, jos olet valmis maksamaan itsesi kipeäksi. Kilpailu naisten huomiosta on armotonta.” Mies, 30, Helsinki

Kananen itse on onnistunut löytämään Tinderistä useita kiinnostavia ihmisiä. Vakavampia parisuhteita niistä ei ole syntynyt, mutta esimerkiksi tänä vuonna hän on käynyt yli kymmenillä treffeillä sovelluksen kautta.

Hän kuitenkin uskoo, että sovellus on omiaan aiheuttamaan etenkin nuorille miehille itsetunto-ongelmia. Jos tykkäyksiä ei tule tai viesteihin ei vastailla, se voi kolahtaa kovaa.

”Itsellänikin on ollut kausia, kun matcheja ei millään tule, ja se vaikuttaa heti itsetuntoon. Toisaalta sitten, kun niitä alkaakin tulla, se on kunnon itsetuntoboosti”, hän kertoo.

Vaikka monen HS:n kyselyn vastaajan kokemukset Tinderistä olivat kielteisiä, oli osa löytänyt sieltä esimerkiksi parisuhteen tai kevyempää seuraa.

”Olen tavannut useita naisia Tinderin kautta, osa on johtanut jatkotreffeihin ja jopa parisuhteeseen. Tavallisia, samanhenkisiä naisia, jotka ovat myöskin etsineet jotain muuta kuin yhden yön seuraa. Minusta treffisovellukset ovat hyvä tapa saada vähän syvempää kuvaa uudesta ihmisestä ennen tapaamista.” Mies, 38, Helsinki

Kananen nostaa esiin, että Tinderin käyttö voi olla hyvin koukuttavaa ja ”swaippailu” on monille myös helppoa ajantappamista.

HS kertoi viime vuonna, että deittisovelluksen ei ole tarkoituskaan saada ihmisiä löytämään kumppania vaan pysymään palvelun parissa ja maksamaan siitä.

”Vaikka olen ollut onnellisesti parisuhteessa, olen silti huomannut kaipaavani Tinderiä pelkästään swaippailun takia. Koukuttavuus tekee varmaan kertakäyttödeittailustakin yleisempää”, Kananen pohtii.

Lue lisää: 26-vuotiaalle miehelle oli isku vasten kasvoja kokea, millainen on homopiirien käyttämä deittisovellus

Lue lisää: Treffisovelluksessa lähetetystä alastonkuvasta voi jatkossa seurata sakkorangaistus

Lue lisää: ”Kultaiset penikset” jäävät Tinderiin ikuisesti. Näin deittisovellus koukuttaa käyttäjänsä kuin Game of Thronesin juoni.

Lue lisää: Turistien treffi­­sivuilta piirtyy täysin tunnistamaton kuva Helsingistä