Kolme päivää kestävä videopelitapahtuma Install alkaa Tiivistämöllä perjantaina.

Videopelejä taotaan keskittyneesti tänä viikonloppuna Suvilahden Tiivistämöllä.

Install-tapahtuman turnauksissa kisataan palkinnoista taistelupeleissä, kuten tämän hetken hitissä Guilty Gear Strivessa ja klassikosarja Tekkenin seitsemännessä osassa.

Pelejä voisi toki pelata ihan kotona. Turnauksetkin onnistuisivat netin välityksellä.

”Mutta niissä ei vaan ole sitä samaa henkeä, se ei vaan ole korvattavissa”, sanoo Runo Lohi, yksi tapahtuman järjestäjistä.

Yhteisöllisyydestä koko tapahtuma sai alkunsakin. Ensin Lohi järjesti pääosin yksin pelitapahtumia Pihlajamäen nuorisotalolla, mutta vähitellen porukka kasvoi ja tapahtumat siirtyivät isompiin tiloihin. Vuonna 2018 Install näki ensi kertaa päivänvalon nuorisotalon ulkopuolella.

Nyt Install 2022 järjestetään Tiivistämöllä, ja viikonlopun kestävään tapahtumaan odotetaan noin kolmeasataa kävijää. Turnauspaikkoja on myyty etukäteen noin 250. Lisäksi tapahtuma pelimaailman käytännön mukaan striimataan.

Se on iso ero viimevuotiseen, jolloin turnausten karsinnat järjestettiin netissä ja vain finalistit tulivat paikan päälle Helsingin Arkade-baariin.

Etenkin Yhdysvalloissa ja Japanissa videopeliturnaukset ovat iso ala, mutta Suomessa harrastus on vielä huomattavasti vähemmän järjestäytynyttä.

Siihen tuo muutosta yhdistys Helsinki FGC, joka on Installin takana. Tapahtumaa järjestämässä on myös sellaisia harrastajia, jotka eivät ole yhdistyksen jäseniä.

”Se on lähtenyt pienellä intohimoisella porukalla ensin, ja sitten näiden tapaamisten myötä on löydetty lisää henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita auttamaan.”

Pelien suosio vaihtelee, joten pelivalintoja tekevillä on oltava tarkka vainu siitä, mitä harrastajat haluavat pelata juuri nyt. Siksi mukana on myös Tekken 7, vaikka peli julkaistiin jo viitisen vuotta sitten.

”Tekken-sarjan pelit ovat olleet Suomessa aina suosittuja”, Lohi sanoo.

Turnauksissa Tekken-pelit ovat aina suosituimpien listan kärkipäässä.

Tekken -kamppailupelit ovat olleet aina suomalaisten suosiossa. Kuvassa Tekken 7.

Turnaukseen ilmoittautuminen on jo sulkeutunut, mutta tavallisillekin kävijöille on luvassa tekemistä.

Paikalla on koneita, joilla voi pelata ilman kisapaineita, ja nostalgian ystäville on vanhoja -peliautomaatteja. Yksi kuriositeetti on Speden Speleistä tuttu nopeustesti, jonka Lohi uskoo viihdyttävän etenkin ulkomaalaisia kävijöitä.

”Vähän sellainen suomalainen hauska juttu.”

Tapahtuma järjestetään talkoovoimin. Yhteistyökumppaneiden kautta on järjestynyt lainaan näyttöjä ja muita koneita.

Stereotypia nuorista miehistä pelaamassa pätee siinä mielessä, että suurin osa pelaajista osuu tuohon kategoriaan. Mukana on kuitenkin niitäkin, jotka pelasivat pelien ensimmäisiä versioita vuosituhannen alussa.

Tervetulleita ovat kaikki ikään ja sukupuoleen katsomatta.

”Ei missään nimessä tarvitse pelätä”, Lohi vakuuttaa.

Lippu maksaa perjantaina ja lauantaina kymmenen euroa, sunnuntaina finaaleita pääsee seuraamaan ilmaiseksi.

