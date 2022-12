Tältä näyttää Tallinnaan seilaava uusi alus: Loungessa on tuoli, jossa istuminen maksaa 500 euroa

Helsingin ja Tallinan väliä kulkevassa uudessa My Star laivassa on muun muassa tasting-alue ja kolme eri loungea.

Ihmiset ottivat kuvia My Star -aluksen saapuessa Helsingin Länsisatamaan.

Kun laiva lipuu satamaan, nostavat ihmiset puhelimet ilmaan ottaakseen kuvia.

Helsingin ja Tallinnan väliä seilaava uusi My Star -alus saapuu Länsisatamaan ensimmäiseltä matkaltaan Tallinnasta. Aluksesta purkautuu tuttuun tapaan matkustajia ja kelmutettuja olutkärryjä.

Tallink Siljan uusi alus on Helsingissä hieman aikataulusta jäljessä. Oikeastaan se on myöhässä melkein vuoden, sillä alun perin Raumalla rakennetun aluksen oli tarkoitus valmistua jo vuoden alussa.

Ulkoisesti My Star on samaa luokkaa kuin muutaman vuoden vanhempi Megastar. Pituutta on 212 metriä, ja matkustajia mahtuu 2 800.

Sisältä My Star on vielä uutuuttaan kiiltävä. 12-kansisen laivan sisus on jaettu tiloihin, joiden läpi kävellessä tunnelma vaihtuu kuin varkain. Pitkällä käytävällä voi nähdä läpi kannen.

”Ettei ihminen eksy, vaan näkee koko ajan mistä on tullut ja mihin on menossa”, selittää sisustuksesta vastanneen Dsign Vertti Kivi & Co:n johtaja Vertti Kivi.

Kannella kahdeksan on suuressa oleskelualueessa lentokenttämäistä vivahdetta, paljon tuoleja ja pöytiä. Niissä saa istua vaikka ei ostaisikaan mitään.

Sisääntuloaula on X:n muotoinen, ja siellä myydään nopeasti napattavaa evästä.

Aulan seinillä on näyttöjä, joissa pyörivät Itämeri-aiheiset videot. Seinän vierellä on flyygeli.

Tallink Siljan mukaan sisustuksessa kantava teema on laivaakin suurempi: Itämeri ja sen kaunis puoli. Ajatuksena on, että korostamalla meren kauneutta ihmiset olisivat myötämielisempiä kunnioittamaan sitä.

Merestä poimittuja kasveja näkyy esimerkiksi näytöillä pyörivissä videoissa ja seinien sisustuselementeissä.

Seuraavassa tilassa tunnelma vaihtuu lentokenttämäisestä odotustilasta pehmeämpään. Eväiden syömiseen ja oleskeluun sopiva alue on suunniteltu etenkin lapsiperheille. Pöytien vieressä on leikkipaikka.

”Tätä ei ole Megastarilla ollenkaan”, Kivi huomauttaa.

Käytävän toisella puolella on kasvein koristeltu oleskelutila, toisella puolella lasten leikkipaikka.

Kiven toimisto on ollut mukana myös Megastarin ja monen muun laivan suunnittelussa. Kokemus on opettanut Kivelle, mitä nykyajan matkustajat haluavat: paljon erilaisia tiloja erilaisiin tarpeisiin.

Se on haaste matkalle, joka kestää alle kolme tuntia. Matkustaja on saatava viihtymään nopeasti. Nykymatkustaja ei halua enää Tallinnan-laivallakaan istua käytävillä.

Matkustajien muuttuneet toiveet näkyvät tiuhaan vaihtuvan sisustustyylin lisäksi mustina koloina. Pistorasioita on niin paljon, että se pistää silmään.

”Se oli meille sääntönä, kun niin paljon tehdään etätöitä ja ladataan koko ajan”, Kivi selittää.

Latauspaikkoja on jopa katetulla puolilämpimällä terassialueella.

Etätöitä tekeville löytyy myös työrauhaa, rahaa vastaan.

My Starilla on kolme erilaista lentokentiltä tuttua loungea. Comfort loungeen pääsee maksamalla kolmekymmentä euroa per suunta. Siellä on yleisiä tiloja vähemmän hälinää ja tarjolla pientä purtavaa ja juotavaa.

Seuraavan tason Business lounge maksaa jo yli tuplasti, seitsemänkymmentä euroa. Tarjottavien lisäksi sieltä löytyy kokoustilat ja myyntihylly.

Kolmas tila on taas jotain, mitä sisaralus Megastarilla ei ole. Platinum loungeksi ristityssä tilassa on paikkoja vain muutama. Linjakkaat istumasopet on varusteltu välisermeillä ja televisioilla.

Hintakin on sen mukainen, viisisataa euroa. Se on huomattava lisäkustannus matkalle, josta yleensä pulitetaan enintään muutamia kymmeniä euroja. Ei aivan tavan päiväristeilijän paikka.

Tähän tuoliin saa istahtaa maksamalla viisisataa euroa. Hintaan sisältyy muun muassa samppanja ja henkilökohtainen palvelu.

Erikoisuuksia riittää. Entäs ne Tallinnan-laivan perusasiat?

Ostoksia laivalla tehdään kaksikerroksisessa myymälässä, jossa myyntiartikkeleita on kuin pienessä ostoskeskuksessa. Suomi-brändi näkyy: Muumeille on massiivinen ja näkyvä tila, sinikääreiset suklaat vilahtelevat mainosnäytöillä.

Ostosalueella on tasting-tiski.

Kaksikerroksisen ostosalueen portaikkoa hallitsee suuri valaisin.

Karaokenurkka löytyy. Pelikoneita on myös, samoin baareja.

Ja tietysti laivabuffet, ravintola ja hampurilaisketju.

Buffetissa on tarjolla esimerkiksi katkarapuja, lihahyytelöä ja soijasuikaleita.

Sisustuksen näkökulmasta suurimmat erot maissa oleviin hotelleihin, ostoskeskuksiin ja muihin on tilan vähäisyys ja turvallisuusvaatimukset.

Laivalla palomääräykset ovat erilaiset kuin maissa, ja kaiken on oltava varmasti kiinni. Poistumisteiden on pysyttävä vapaina kovassakin keikutuksessa.

”Tämä on vähän niin kuin iso talo, joka muuttaa kolmen tunnin välein kaupungista toiseen”, Kivi luonnehtii.

My Star on alkanut kulkea edestakaisin Helsingin ja Tallinnan väliä tiistaista alkaen.

Esimerkiksi nämä tuolit on suunniteltu varta vasten My Starille, jotta ne täyttäisivät sisustukselliset toiveet ja turvallisuusvaatimukset.

