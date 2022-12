Ukrainasta paenneet Lena ja Sofia viettävät ensimmäistä jouluaan Suomessa. Lena odotti miestäänkin Suomeen, kunnes sai marraskuussa viestin Whatsappiin.

joulu. Se tulee, vaikka asiat olisivat sekaisin, kesken, tekemättä.

Se tulee, vaikka läheiset olisivat kaukana tai poissa.

Joillekin joulu tulee jopa kahdesti, kuten ukrainalaisille Lena Feloniukille, 38, ja hänen 11-vuotiaalle tyttärelleen Sofialle.

Viime vuonna Lena ja Sofia viettivät jouluaaton Lenan vanhempien luona Žytomyrissä, noin tunnin automatkan päässä Kiovasta. Mukana oli Lenan aviomies ja kaksi siskoa perheineen. Perhe söi yhdessä päivällisen ja palasi sitten kotiin yöksi.

Toista, ortodoksista joulua vietettiin 6. tammikuuta Lenan aviomiehen vanhempien luona.

Sinne jokainen oli tehnyt jotakin, sillä 12 apostolin kunniaksi joulupöydässä oli 12 erilaista ruokalajia. Oli kalaa, lihaa, perunaa, salaatteja.

”Ensimmäinen tarjottava ruoka on aina kutya”, kertoo Lena.

Kutya on puuromainen seos, joka valmistetaan vehnänjyvistä, hunajasta, pähkinöistä, unikonsiemenistä ja marjoista.

Ukrainassa kutyan syöminen on tuhansia vuosia vanha perinne, jolla kunnioitetaan esi-isiä. Jos noudatetaan perinteitä, perheen pää ottaa ensimmäisen lusikallisen, nostaa lusikan ylös ja kutsuu edesmenneet sukulaiset mukaan päivälliselle. Sitten hän maistaa kutyaa ja heittää loput lusikallisesta kattoon.

Jos kattoon jää monta vehnänjyvää, vuodesta tulee hyvä. Luvassa on paljon vasikoita ja mehiläisiä. Kattoon jäävistä unikonsiemenistä voi laskea, kuinka monta munaa kanat seuraavana vuonna munivat.

Nykyaikana harva viitsii enää puhdistaa kattoa, joten se osa perinteestä on jäänyt pois.

Jos Lenan perheessä olisi edelleen viime jouluna heitetty kutyaa, olisi selvitty vähällä siivoamisella. Kattoon olisi todennäköisesti jäänyt vain muutama jyvänen, sen verran hirveä vuosi oli tulossa.

Mutta sitä Lena ja muu perhe ei vielä tammikuussa juhliessaan tiennyt.

”Mietin uuden auton ostamista. En yhtään osannut aavistaa, että pian syttyisi sota.”

Ukrainalaisten Lenan ja Sofian koti on nykyisin rauhallisella alueella Munkkiniemessä. Ikkunasta avautuu talvinen näkymä.

Helmikuun 24. päivä Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Hyökkäys oli Lenalle šokki, mutta hän ei aikaillut. Tytär oli saatava turvaan ja maasta päästävä pois.

He pakkasivat yhteen isoon matkalaukkuun tärkeimmät: vaatteita, lääkkeitä ja passit. Muuta ei mahtunut, sillä yhteen matkalaukkuun piti saada sopimaan neljän ihmisen tavarat. Pakomatkalle lähti Lenan ja hänen tyttärensä lisäksi myös Katya-sisko ja tämän poika Andrei.

Lapset ottivat mukaan omat reppunsa, johon he pakkasivat leluja ja puhelimet.

Ukrainaan jäivät vanhemmat, Lenan aviomies, kolmas sisko ja tämän aviomies.

Sotaa Lena ei ehtinyt nähdä juuri ollenkaan. Neljäntoista tunnin bussimatkalla Ukrainasta Puolaan hän näki kuitenkin paljon sotilaita ja sotakalustoa.

Koko matkan hän seurasi puhelimestaan ilmahälytyksiä. Ja pelkäsi.

”Odotin vain, että ylittäisimme rajan ja pääsisimme turvaan. Pelkäsin koko ajan, että tulitus alkaisi.”

Vain vähän reilu viikko sodan alkamisesta Lena, Sofia ja Katya-sisko lapsineen olivat jo Suomessa.

YK:n arvion mukaan ensimmäisten päivien aikana Ukrainasta pakeni yli miljoona ihmistä. Nyt lähteneitä on jo noin kahdeksan miljoonaa.

Sisäministeriön mukaan tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa Suomesta on hakenut yli 47 000 ukrainalaista.

Helsingin Sanomat seurasi Lenan ja hänen tyttärensä matkaa vapaaehtoisten kyydissä Puolasta Suomeen. HS:n jutussa 8. maaliskuuta Lena kertoi haaveilevansa omasta autosta ja asunnosta, joka olisi lähellä Sofian koulua. Tuolloin evakkoperheen väliaikaiskoti oli vielä Pukinmäessä yhteisasunnossa.

Autoa Lenalle ei ole vieläkään. Mutta toinen toive on toteutunut. Perheen nykyinen vuokra-asunto Munkkiniemessä on hyvin lähellä Sofian koulua. Niin lähellä, että sinne voi lähteä vain viisi minuuttia ennen koulun alkua.

Mutta ei ihan paria minuuttia ennen. Sofian tee jää tänä aamuna juomattomana pöydälle, mutta silti koulun ovet ovat jo lukossa, kun Sofia ehtii perille.

”Tule kotiin”, äiti sanoo Sofialle puhelimessa. Sitten hän alkaa pohtia, pitäisikö asiasta laittaa opettajalle viestiä Wilman kautta.

”Ehkä on parasta, että hän jää tänään kotiin.”

Sofia syö aamupalaksi nakkeja, riisiä ja paprikaa. Tee jää tänä aamuna kiireen vuoksi pöydälle.

Sofia on perusopetukseen valmistavalla luokalla. Se on suunnattu maahanmuuttajataustaisille lapsille, jotka eivät vielä osaa suomen kieltä riittävän hyvin ollakseen tavallisella luokalla.

Koulun käyminen vieraassa maassa ei ole helppoa. Aluksi Sofia kävi Helsingin kristillistä koulua Pukinmäessä lähellä perheen aiempaa kotia. Siitä ei meinannut tulla mitään, koska kaikki opetusmateriaalit olivat suomeksi.

Nyt tilanne on helpompi. Uudessa koulussa Sofia on päässyt valmistavalle luokalle, jossa on paljon muitakin ulkomaalaisia. Ukrainalaisia oppilaita on viisi.

Suomen kieli ei vielä oikein suju sen paremmin Sofialta kuin Lenaltakaan.

”Suomi on vaikea kieli, sanojen taivutuspäätteet…”, Lena sanoo ja pyörittää silmiään.

Yrittämisen puutteesta häntä ei voi syyttää. Kaksi kertaa viikossa hän istuu keittiön pöydän ääreen, aukaisee läppärin, laittaa kuulokkeet korviin ja kirjaa itsensä sisään kaksi tuntia kestävälle suomen kurssille.

Muina iltoina hän istuu työpöydän ääreen, pistää kuulokkeet korviin ja kirjaa itsensä suomenkieliappiin.

Lena istuu joka ilta työpöydän ääreen ja opiskelee suomea kaksi tuntia.

Lena toivoo, että viiden vuoden päästä hän osaa suomea sujuvasti. Tällä hetkellä vaikeuksia tuottavat sanojen taivutuspäätteet.

Lenan päättäväisyyteen on hyvä syy. Hän aikoo jäädä Suomeen ja rakentaa uuden elämänsä tänne. Ukrainassa on toki perhe, jota hän ikävöi. Mutta ei enää aviomiestä.

Marraskuussa Lena sai viestin Whatsappissa. Se oli Lenalle järkytys. Mies tahtoi erota. Pari oli ollut naimissa 17 vuotta.

”Hän löysi Ukrainasta uuden naisen.”

Vielä maaliskuussa Lena arveli, että jos mies selviää hengissä, hän tulee heidän perässään Suomeen. Lena uskoi, että kalastamista harrastanut mies ihastuisi Suomen järviin.

Jälleennäkemisen sijaan edessä olikin paperisota. Avioero-oikeudenkäyntiin Lena osallistui Skypen välityksellä.

”Tämä on ollut todella rankkaa ja olen laihtunut paljon, mutta sisu on pitänyt minut kasassa” Lena kertoo. Sanan sisu hän sanoo suomeksi.

Tulevaisuus uudessa maassa huolestuttaa, mutta hän ei aio antaa periksi. Ei voi.

”Minulla on tytär, josta minun täytyy pitää huolta.”

Jos uusi rakkaus joskus vielä löytyy, Lena ei toivo ukrainalaista miestä.

”Naisen osa Ukrainassa ei ole kovin hyvä. Miehet olettavat, että naiset käyvät töissä ja ansaitsevat rahaa, mutta sen lisäksi naiset tekevät kaikki kotityöt. Suomessa miehet auttavat lasten ja kodin kanssa enemmän.”

Sofia viettää vapaa-aikaansa usein puhelimella, kuten muutkin ikäisensä.

Lena ja Sofia puhuvat keskenään venäjää. Lisäksi molemmat puhuvat ukrainaa ja englantia. Nyt toiveissa on, että puhuttavien kielten joukkoon voisi pian lisätä suomen.

Toisin kuin monilla muilla pakolaisilla, Lenan työtilanne on hyvä. Hän löysi työpaikan vain pari viikkoa Suomeen tulon jälkeen.

Työn aloittaminen osoittautui kuitenkin hankalaksi. Lena kävi lähes joka päivä maahanmuuttovirastosta Migrissä. Kysymys oli aina sama: koska saan työluvan.

”Odotin ja odotin, ja vihdoin huhtikuun loppupuolella sain luvan.”

Lenan onneksi hänen työnantajansa, henkilöstöpalveluyritys Staffpoint, oli valmis odottamaan. Lena on ammatiltaan rekrytointikonsultti. Hän auttaa Suomeen tulleita ukrainalaisia löytämään töitä ja toimii heille tulkkausapuna.

”Ukrainalaisten kielitaito ei ole kovin hyvä, meidän koulutussysteemimme keskittyy liikaa matematiikkaan.”

Kielitaito oli yksi syy, miksi Lenan kanssa samaan aikaan Suomeen tullut sisko päätti lähteä takaisin Ukrainaan. Hän ei puhu englantia, ja töiden löytäminen oli vaikeaa.

”Ukrainassa hänellä on töitä ja hyvä palkka, sillä hän on lakimies.”

Lena työskenteli Ukrainassa kirjanpitäjänä, mutta niitä töitä hän ei Suomessa voi tehdä, koska lait ja verotuskäytännöt ovat erilaisia. Tulevaisuudessa hän haaveilee kuitenkin paluusta kirjanpitäjäksi.

”Mutta ensin täytyy opetella suomi.”

Suurin osa ukrainalaisista osaa puhua venäjää tai ainakin ymmärtää sitä. Lena ja Sofiakin puhuvat toisilleen venäjää. Toisinaan se aiheuttaa pitkiä katseita suomalaisissa.

”Eräs vanhempi ihminen sanoi minulle, että emme välttämättä rakasta teitä ukrainalaisia, mutta vihaamme venäläisiä, joten olemme teidän puolellanne.”

Suomalainen ruoka on Lenan mukaan samantyylistä kuin ukrainalainen. Ainoa mitä, Lena ei voi ymmärtää, on salmiakki. ”Se on kamalaa”.

Haastatteluhetkellä, muutamaa päivä ennen joulua, Lenan ja Sofian vuokrayksiöstä ei löydy yhtään joulukoristetta.

Lena ei ole varma tuleeko niitä myöhemminkään, sillä hän on omien sanojensa mukaan käytännöllinen ihminen, eikä juuri välitä koristelusta. Vanhat joulukoristeetkin jäivät Ukrainaan, eikä vuokrakodin seinille saa kiinnittää mitään.

”Ainakaan kuusta en osta, on niin vähän tilaa.”

Valmiiksi kalustettu asunto on yksiöksi iso, mutta tilaa vievät neljä sänkyä, jotka olivat siellä jo Lenan ja Sofian muuttaessa.

Isompi asunto olisi mukava, Lena sanoo, mutta sujuu elämä tässäkin. Ainakaan asuntoa ei tarvitse jakaa vieraiden kanssa, niin kuin perhemajoituksessa tai Pukinmäessä, jossa kahden makuuhuoneen asunnossa asui seitsemän ihmistä kolmesta eri perheestä.

Sofia harrastaa jalkapalloa HJK City -joukkueessa. Nyt talvella treenit ovat ratikkamatkan päässä, kesäkentälle pääsy vaatii ratikan lisäksi bussia.

Ja Munkkiniemen asunnon sijainti on loistava. Kaupunkiin pääsee nopeasti, ja vieressä on Keskuspuisto, josta voi poimia marjoja. Sofia pääsee jalka­pal­lo­har­joi­tuk­siin­sa ratikalla.

Lena ja Sofia viettävät paljon aikaa kodin ulkopuolella. Viime viikonloppuna he olivat katsomassa balettia ja kesällä he kävivät Linnanmäellä.

”Kaksi kertaa olemme käyneet Tallinnassa ja kerran Tukholmassa. Matkustimme paljon jo ennen sotaa.”

Suomessa Lena ei ollut aiemmin käynyt, eikä hän tuntenut täältä ketään.

”Tiesin vain yhden suomalaisen, Ville Haapasalon, jonka olin nähnyt elokuvassa.”

Suomalaiset vapaaehtoisauttajat, jotka toivat perheen Puolasta Suomeen, Lena löysi Facebookin kautta.

”Nyt se tuntuu hullulta, että luotin täysin tuntemattomiin ihmisiin, mutta olin silloin paniikissa, enkä tiennyt mitä tehdä.”

Sillä kertaa vaisto oli oikeassa. Vapaaehtoiset olivat luotettavia, ja heidän kauttaan perheelle järjestyi aluksi kotimajoitus Espoossa.

Suomen talvi ei Lenaa hätkäytä, sillä ilmasto on hänen kotiseudullaan Ukrainassa samantyylinen kuin Suomessa.

Lenan työmatka Ruoholahteen vie noin tunnin. Pakkaspäivänä ratikassa on ruuhkaa.

Mutta ikävä kotiin ei ole kadonnut, vaikka perheen uusi elämä on järjestynyt Suomessa päällisin puolin hyvin.

Lokakuussa Lena palasi neljäksi päiväksi Žytomyriin. Tytär tarvitsi uuden passin, ja Lena halusi nähdä perheensä. Hän asui vanhassa asunnossaan, jonka pöydillä oli nyt miehen uuden tyttöystävän tavaroita.

”Kun ex-mieheni tuli kotiin, heitin hänen tavaransa ulos ja pyysin häntä poistumaan.”

Lena omistaa asuntonsa edelleen. Nyt siellä asuu hänen siskonsa ja tämän aviomies.

Kotikaupunki oli selvinnyt vähin vaurioin sodasta, mutta tunnelma oli erilainen.

”Kukaan ei suunnittele tulevaisuutta, siellä eletään päivä kerrallaan.”

Iltaisin oli pilkkopimeää, ja rauhaan tottunutta Lenaa se hermostutti.

Matkan toisena iltana jysähti. Venäjän ohjus osui sähkölaitokseen, kaupunki pimeni ja vedentulo loppui. Sota tuli taas lähelle.

”Pelästyin ja olin onnellinen, että pääsin takaisin Suomeen turvaan.”

Turva ei kuitenkaan tule ilmaiseksi.

Tänä vuonna Lenan ja Sofian joulu on erilainen. Luvassa ei ole isoja perheillallisia kumpanakaan jouluna, ei luterilaisena eikä ortodoksisena. Ei lahjaröykkiöitä, eikä uzvar-juomaa, jota Lenan äiti tekee hunajasta ja kuivatuista hedelmistä. Ja kahdentoista ruokalajin valmistaminen kahdelle tuntuu Lenasta haaskaukselta.

Suomalaisia jouluruokia Lena ei vielä tunne. Jääkaapissa on kyllä torttutaikinaa, mutta siitä hän aikoo valmistaa pelmenejä.

Joitakin perinteitä on kuitenkin pakko säilyttää.

”Kutyan aion tehdä.”

Vuokranantajan ei silti tarvitse huolestua. Lena ei aio heittää sitä kattoon. Jos hän heittäisi, saattaisi kattoon tänä vuonna jäädä jo hiukan enemmän jyviä.

”On vaikeaa aloittaa uusi elämä vieraassa maassa ilman kielitaitoa, mutta näen tunnelin päässä valoa.”

Lena toivoo, että viiden vuoden päästä alun hankaluudet ovat vain muisto ja hän on löytänyt paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa.

”Toivon, että puhumme silloin molemmat sujuvaa suomea. Sofia on lukiossa ja meillä on isompi asunto. Ja minulla on hyvä työ.”

”Ja toivon, että sota Ukrainassa on loppunut.”