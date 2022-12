Chat-robotti Chat GPT osaa kyllä kirjoittaa Vantaata ylistävän romanssin, mutta maantieto on sillä vielä hukassa.

Uudeksi verkkoilmiöksi on noussut chat-robotti, joka hakkaa tietämyksellään ja monimuotoisuudellaan verkkokauppojen robottiasiakaspalvelijat.

Open AI -säätiön Chat GPT on chat-muotoon rakennettu tekoäly, jolta voi kysyä kaikenlaista maan ja taivaan väliltä, myös suomeksi.

Se on säätiön tekoälyn uusin versio, jonka pääpaino on vuorovaikutustaidoissa. Säätiö kerää käyttäjiltä kokemuksia chatin toiminnasta, joten sen testaaminen on ilmaista.

Sosiaalisessa mediassa jaetaan nyt ahnaasti havaintoja, miten taitavasti tekoäly vastaa ihmisten kysymyksiin. Mutta miten hyvin tekoäly tuntee pääkaupunkiseudun?

Kysyimme tekoälyltä seudun maantieteestä, suosituksia käyntikohteista ja pyysimme sitä myös kirjoittamaan paikallisrunoja ja -näytelmiä. Jutussa olevat kursivoidut kohdat ovat koneen antamia vastauksia.

Tilin luominen Chat GPT:hen onnistuu helposti, ja sen jälkeen avautuukin jo keskustelunäkymä.

Alkuun lämmittelykysymys: Missä on Helsingin keskusta?

”Helsingin keskusta sijaitsee Suomen pääkaupungissa Helsinki. Se on kaupungin keskeisin ja vilkkain alue, joka sijaitsee meren rannalla kaupungin keskustassa. Helsingin keskusta on hyvin saavutettavissa julkisilla kulkuvälineillä, ja sen alueella on myös runsaasti pysäköintipaikkoja. Jos tarvitset lisätietoja Helsingin sijainnista tai saavutettavuudesta, voit ottaa yhteyttä Helsingin kaupungin matkailuneuvontaan.”

Eli mysteeriksi jäi. Kone sentään ohjasi kysymään oikeasta paikasta ja tarjosi vielä matkailuneuvonnan yhteystiedotkin, jokin apu jo siitäkin.

Jos tiensä löytää lopulta keskustaan, olisi kiva kokeilla niitä julkisia kulkuvälineitä. Mikä mahtaisi olla Helsingin pisin sporalinja?

Sitä kone ei tiedä. Chat GPT ei pääse hakemaan internetistä, mutta sillä on onneksi jotain tietoja sporista (raitiovaunuista). Siitä, onko Helsingissä ”olemassa jotain konkreettista sporalinjaa”, ei kone ole varma.

”Spora on bakteeri, jota käytetään usein biologisessa tutkimuksessa laboratorio-olosuhteissa, eikä sitä välttämättä ole olemassa fyysisenä linjana tai jonkinlaisena rakennelmana Helsingissä.”

No mutta jos ottaisikin bakteerin alle ja suuntaisi Mustikkamaalle? Miten Mustikkamaata voisi kuvailla?

”Mustikkamaa on Vantaan suurin saari, joka sijaitsee Vanhankaupunginlahden rannalla. --- Se on suosittu käyntikohde niin lapsiperheille kuin muillekin vantaalaisille ja vierailijoille, ja siinä järjestetään usein tapahtumia ja konsertteja. Mustikkamaa on myös yksi Vantaan tunnetuimmista nähtävyyksistä.”

Eli nyt päädyttiinkin yllättäen jo Vantaalle.

Vantaastakin Chat GPT:llä on kaikenlaista tietoutta. Kone tietää esimerkiksi Vantaan kauppalan perustetun vuonna 1972, joten Helsinki on noin 400 vuotta vanhempi.

Saisiko koneelta rakkausrunon Vantaalle?

Mikä on Vantaan suurin nähtävyys?

”Vantaalla on useita nähtävyyksiä, joista yksi suurimmista on varmasti Flamingo-vesipuisto.”

Selvä. Mutta miten on helsinkiläisiä kiusaavien lokkien laita? Onko niitä Vantaalla?

”Kyllä, on todennäköistä, että Vantaalla on lokkeja. Lokit ovat yleisiä Suomessa, ja ne viihtyvät erityisesti merenrannoilla ja jokien varrella. Vantaalla on runsaasti vettä, kuten jokia ja järviä, joten lokit voivat löytää siellä runsaasti ravintoa ja suojaisia pesimispaikkoja. Lisäksi Vantaalla on paljon ihmisiä, jotka jakavat ruokaa lokkeille, mikä tekee siitä suositun pesimäalueen lokkeille. Kaiken kaikkiaan on todennäköistä, että Vantaalla on lokkeja.”

Valkenee, että Chat GPT osaa suomea yllättävän hyvin, mutta lokki-sanan taivutus aiheuttaa vaikeuksia.

Jos lokkeja haluaa paeta esimerkiksi Espooseen, pääsee sinne helposti julkisilla liikennevälineillä teitä ja raiteita pitkin.

”Voit myös matkustaa raitiovaunulla tai junalla, jotka lähtevät usein Vantaalta ja pysähtyvät useilla asemilla Espoossa.”

Mitä kone osaa sanoa Länsimetrosta?

”Länsimetro on uusi metrolinja, joka sijaitsee Helsingissä. Se on ensimmäinen Suomessa rakennettu uusi metrolinja vuoden 1982 jälkeen, ja se avattiin liikenteelle vuonna 2017. Länsimetro yhdistää Itä-Helsingin ja Länsi-Helsingin, ja se kulkee läpi useiden kaupunginosien, kuten Matinkylän, Espoon ja Kauniaisten. Metro on nopea ja ympäristöystävällinen tapa matkustaa Helsingissä, ja se tarjoaa helpon pääsyn monille suosituille nähtävyyksille ja alueille.”

Mitä kaikkea Espoossa sitten voisi tehdä? Löytyisikö vaikka suurin saari?

Luontoa on, selvä. Mitä muuta?

”Espoossa on myös monia museoita ja näyttelyitä, kuten Espoon kaupunginmuseo ja Heureka-tieteellinen museo.”

Taas mentiin vahingossa naapurin tontille.

Testin tuloksena voisi todeta tekoälyn olevan kohtelias ja asiapitoinen juttukaveri, mutta matkailuneuvonnan väen töitä kone tuskin on viemässä ihan lähiaikoina.

Lopuksi vielä tekoälyn luovuutta peilaava testi. Miten kone osaa rakentaa kullekin kaupungille oman näytelmän?

Tässä romanttinen näytelmä, joka sijoittuu Vantaalle.

Helsingistä pyysimme ihan tavallisen näytelmän. Chat GPT näyttäisi valinneen kohderyhmäksi turistit.

Viimeiseksi tragedia Espoosta.