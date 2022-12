Lehtisaari ei nauti samanlaista huomiota kuin naapurinsa. Elämä alle kahdentuhannen asukkaan saarella on kuitenkin kuin menneiden vuosikymmenten idyllistä.

Lehtisaari on rakennettu 1960-luvun ihanteiden mukaisesti metsälähiöksi.

Kuin olisi tupsahtanut keskelle talven ihmemaata. Kuusten oksat notkuvat lunta, linnut laulavat, ja aurinko nousee vähitellen valaisemaan jäätyneen lahden.

Lehtisaari jää usein naapuriensa Lauttasaaren ja Kuusisaaren varjoon, vaikka syytä ei olisi.

Saarella asuva Kalle Grönqvist muutti Lehtisaareen pari vuotta sitten Lauttasaaresta.

Kalle Grönqvist asui aiemmin kerrostalossa keskellä Lauttasaarta. Jossain kohtaa haaveet omasta pihasta ja merinäköalasta saivat pohtimaan muuttoa.

Kun Grönqvist listasi vaimonsa toiveita tulevasta kodista, yhtälö alkoi näyttää mahdottomalta. Lauttasaaren hinnat olivat yksinkertaisesti liian kalliit.

Kun ystävä vinkkasi katsomaan asuntoja Lehtisaaresta, palaset alkoivat loksahdella paikoilleen.

Lehtisaaressa merinäköala, oma piha ja ekstraneliöt mahtuivatkin budjettiin.

Rannalla sijaitsevien rivitalojen lisäksi saarella on pien- ja kerrostaloja. Niissäkään ei olisi hullummat oltavat.

”Kävimme katsomassa tuolla yhtä asuntoa”, Grönqvist sanoo ja osoittaa mäen päällä olevaa kerrostalorykelmää.

Mäen päältä näkee yli lahden ilman, että täytyy edes kivuta kerrostalon yläkerroksiin. Korkeat toimistorakennukset, meri ja lumiset puut ovat kaikki samalla silmäyksellä nähtävissä.

”Ihan älyttömän hienoja maisemia, mutta ei se näy hinnoissa”, Grönqvist sanoo.

Lehtisaaren hinnat tosiaan näyttävät alhaisemmilta kuin naapurialueiden hinnat. Tällä hetkellä myytävissä asunnoissa neliöhinnat alkavat nelosella, kun esimerkiksi Lauttasaaressa seitsemän on huomattavasti yleisempi näky myynti-ilmoituksissa.

Lehtisaaren rannalta näkyvät toimistotalot ovat vahva kontrasti hiljaiselle saarelle.

Miksi kaikki saarielämästä haaveilevat eivät sitten säntää siltaa pitkin Lehtisaareen?

Saaren rakennuskanta on suurimmalta osin 1960- ja 70-luvuilta, ja korjaustarpeet ovat sen mukaiset. Myöskään palveluita ja kulkuyhteyksiä ei ole yhtä runsaasti kuin kantakaupungissa, joten kaikkien elämäntilanteeseen saarielämä ei sovi.

Grönqvist arvelee, että moni ei yksinkertaisesti tunne saarta. Lisäksi taustalla voi vaikuttaa vuosien takainen tonttiriita.

Helsingin ja Vantaan seurakunnat omistavat pääosin saaren tontit. Asia on ollut näin jo keskiajalta, jolloin saaressa oli kesäpaikka kirkonmiehille.

Asuinrakennuksista suurin on 1960-luvulta, ja siltä ajalta olivat myös maanvuokraussopimukset.

Vuonna 2016 Vantaan seurakuntayhtymän kirkkovaltuusto päätti uusia tonttien vuokrasopimusehdot siten, että sopimuksen tuotto-odotus olisi viisi prosenttia.

Myös Helsingin kirkkovaltuusto päätti korottaa hintoja vuoden 2019 lopussa, tosin vähemmän kuin Vantaa.

Vantaan seurakuntayhtymän tonteilla asuvat vastustivat uudistusta. Asia vietiin oikeuteen, ja lopulta kiista ratkaistiin hovioikeudessa vuonna 2021. Riita soviteltiin oikeudessa, mutta vuokrat nousivat silti.

Vuosia jatkunut riita on voinut jäädä monen mielikuvaksi Lehtisaaresta.

Tätä arvelee syyksi myös läntisen asemakaavoituksen yksikön päällikkö Tuomas Eskola Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta.

”Se herätti aika paljon närää”, Eskola muistelee keskustelua.

Grönqvistilla tonttiriidan sijaan mielen päällä ovat saaren lukuisat hyvät puolet.

Rantaraitilla kävellessä koiranulkoiluttajat pysähtyvät juttelemaan, se on ihan saaren tapa. Saarta kiertävä reitti on runsaasta lumesta huolimatta kulkukelpoinen.

Rannan puolella näkyy röykkiö lumisia kumpareita.

”Täällä on jännä tapa”, Grönqvist alustaa.

”Ympäri saarta on varmaan satoja soutuveneitä. Ihmiset tuova tänne soutuveneitään ja soutelevat täällä kesäisin.”

Soutuveneet odottelevat kesäkelejä ympäri saarta.

Saaren tapoihin liittyy toinenkin erikoisuus: Rantapolulla vastaan saattaa tulla naapuri aamutakkisillaan, heittää takin maahan ja pulahtaa uimaan. Grönqvistin näky ensin yllätti.

”En nähnyt Lauttasaaressa koskaan kahdenkymmenen vuoden aikana tällaista.”

Pienestä saari-idyllistä huolimatta Lehtisaarikaan ei ole täysin pysähtynyt.

Nykyinen asemakaava on 2000-luvun alusta. Lama oli vienyt palvelut, ja väkiluku saarella oli pienentynyt tuhannen tienoille. Silloin kaupunki ja seurakunnat keskustelivat pitkään siitä, miten aluetta voisi kehittää.

Luonto tuo saarelle oman lisänsä myös kaavoituksen kannalta. Liito-oravia, lepakoita ja monimuotoisia kasveja ei jyrätä asuntojen alta. Lisäksi alueella on muun muassa pronssikautinen hauta. Ja paljon mäkiä.

Väljyys on ollut täysin tarkoituksellista. Alkuperäinen kaava on muun muassa Pihlajamäen suunnitelleen Olli Kivisen käsialaa.

”Lehtisaarenkin kaavassa on sen ajan ideologia aika puhtaasti edelleen olemassa”, Eskola sanoo.

Kivisen suunnittelutyyliin kuuluivat niin kutsutut metsälähiöt, joissa asuinrakennuksia on rykelminä ja joiden välissä on viheraluetta.

Nyt asemakaava mahdollistaisi lisärakentamisen noin viidensadan asukkaan tarpeisiin. Työt ovatkin jo käynnissä. Joitain taloja on rakennettu, ja nyt vanhan ostoskeskuksen viereen rakennetaan kerrostaloja. Itse ostoskeskus puretaan.

Vanha ostoskeskus on saanut purkutuomion. Sen viereen rakennetaan nyt uusia asuntoja.

Muutoksia on luvassa, mutta maltillisesti. Palveluita saarella on helsinkiläisittäin vähäisesti, mutta tärkeimmät löytyvät: ruokakauppa, muutama ravintola sekä pieniä erikoisliikkeitä. Saarella on myös päiväkoti, ja kaksi ensimmäistä kouluvuotta voi käydä saaressa.

Kaikille alle kahdentuhannen asukkaan saarella eläminen ei sovi. Luontoa, rauhaa ja rantalenkkejä koiran kanssa arvostaville Lehtisaari on kuitenkin tutustumisen arvoinen.

Grönqvistille muutto oli päätös, johon hän on yhä tyytyväinen.

”Rauhallinen paikka, on luontoa, on merta, saa käydä uimassa ja soutelemassa – ja sitten kaiken saa vielä hyvin kohtuuhinnalla.”

Lue lisää: Kallioon ahtautunut perhe hoksasi katveeseen jäävän lähiön ja triplasi neliönsä