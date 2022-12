Helsinkiläinen Julius Relas vapauttaa lumen alle hautautuneita autoja muun muassa Kruununhaassa.

Helsingin katukuvassa on viime päivien aikana näkynyt runsaasti lumikasojen alle hautautuneita autoja. Omistajilla on edessä rankka kaivu-urakka lumen saartaman auton vapauttamiseksi.

Asia ei jäänyt Kruununhaassa asuvalta lukiolaiselta Julius Relakselta huomaamatta. Hän kertoo nähneensä paljon noin 60-vuotiaita, jotka taistelevat saadakseen autonsa pois lumesta.

Lopulta yläkerran naapurin kommentista syntyi idean siemen.

”Hän valitteli, että hänellä meni siinä kaksi tuntia ja tuli hirveä hiki. Ajattelin, että tässä olisi bisnestä, kun ollaan nuoria ja peruskunto on ihan hyvä”, hän kuvailee.

Rahallekin on opiskelijana aina käyttöä, varsinkin näin joulun alla, hän lisää. Relaksen bisneksestä kertoi ensimmäisenä Hufvudstadsbladet.

Relas aloitti autojen pelastusoperaationsa keskiviikkona. Jo torstaina hänen oli pakko värvätä apujoukkoja, kun tieto somessa levisi.

”Tilauksia on tullut tosi paljon, eli selvästi tälle on kysyntää. Hyvin tämä on lähtenyt käyntiin.”

Nyt Relasta auttaa myös tyttöystävä Alma Taurula sekä pikkuveli Eelis Relas.

Torstaina kaivettiin esiin viisi lumikasan alle hautautunutta autoa Kruununhaassa ja Katajanokalla. Monella voisi moisen rehkimisen jälkeen olla paikat aika jumissa, mutta nuorella miehellä kuntoa riittää.

”Juoksen puolimaratoneja, joka pitää kuntoa yllä. Lumi ei ole nyt niin raskasta, vaan sellaista kivaa pakkaslunta, joka ei ole kerennyt sulamaan. Tämä on kivaa työtä ja pääsee liikkumaan”, hän kertoo.

Nuoret ympäri pääkaupunkiseutua ovat aikaisempinakin vuosina innostuneet tekemään erilaisia lumitöitä runsaslumisina talvina.

HS on esimerkiksi aikaisemmin kirjoittanut kahdesta helsinkiläisestä lukiolaispojasta, jotka takovat tiliä lumitöillä sekä parkkipaikkoja ja pihoja kolaavasta 10-vuotiaasta pojasta.

Ilmatieteen laitoksen tietojen mukaan Helsingissä on tällä hetkellä lunta 33 senttimetriä, mitattuna Kaisaniemessä.