Pormestari Juhana Vartiainen sai itsenäisyyspäivän juhlien yhteydessä lahjaksi teoksen, jonka tekijää etsitään nyt.

Helsingin kaupungin koululaisille järjestämät itsenäisyyspäivän juhlat järjestettiin 8.-9- joulukuuta Messukeskuksessa. Juhlia isännöi Helsingin pormestari Juhana Vartiainen.

Vartiaiselle ojennettiin juhlien aikana lahja. Ben-nimisen taiteilijan tekemä teos esittää mitä ilmeisimmin pormestaria itseään. Maalaus on jaettu kahteen osaan, josta yksi puolikas on mustavalkoinen ja toinen värillinen.

”Se oli monen mielestä niin hauskalla tavalla minun näköinen ja osoitti taiteellista lahjakkuutta. Teki oikein vaikutuksen, kun pääsin juhlan jälkeen tarkastelemaan”, Vartiainen kertoo HS:lle.

Vartiainen sanoo, että hänen lähipiirinsä tulkinta teoksesta on, että se on muotokuva pormestarista kaupungintalon edessä.

”Olin itsekin sitä mieltä, vaikka omia kasvojaan on aina vaikeampi erottaa. Siinä on sellaista taiteilijan ekspressiivistä siveltimen jälkeä. Teki kyllä vaikutuksen, kyse on kuitenkin 5.–6.-luokkalaisesta.”

Nyt Vartiainen haluaisi kiittää Beniä henkilökohtaisesti teoksesta. Siihen ei tullut tilaisuutta juhlissa.

”Hän ojensi tämän minulle tervehtimisen yhteydessä, mutta siinä on niin kova kiire, kun oli tuhansia tervehdittäviä.”

Vartiainen julkaisi siksi aiheesta tviitin Twitter-tilillään, jossa hän pyytää Beniä ottamaan yhteyttä.

”Todella, jos hän ottaa yhteyttä, niin kernaasti tapaan hänet. Voisin vaikka kutsua kaupungintalolle aamiaiselle tai jotain sen tapaista”, Vartiainen lupaa.

Juhlissa vieraili yhteensä noin 13 000 lasta.