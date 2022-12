Katoilta putoavat jäälohkareet herättävät huolta asukkaissa – Kenellä on vastuu?

Isännöintiliiton lakiasiantuntijan mukaan taloyhtiön vastuulla on huolehtia siitä, että katolta poistetaan lumet ja jää, ja ettei niiden putoamisesta aiheudu vaaraa kenellekään.

Katolta pudonneet jäälohkareet olivat rikkoneet lipputangon Toisen linjan alkupäässä Helsingin Kalliossa. Muutenkin Kallion korkeiden talojen katonreunat ovat nyt todellisia vaaranaiheuttajia.

Lipputangosta kuvan ottanut Niko Nordström kertoi HS:lle, että keli oli maanantaiaamuna paikoin jäinen jalankulkijalle rikkoontuneen lipputangon ympäristössä.

”Kalliossa yleisesti jalkakäytävillä oli jäistä. Ylä- ja alamäissä oli yritetty hiekoittaa, mutta hiekka ei ollut pysynyt”, Nordström kertoi maanantaiaamupäivän havainnoistaan.

Näin ei kuitenkaan pitäisi olla.

Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jenni Valkama sanoo lain edellyttävän, että kiinteistö täyttää terveydellisen ja turvallisuuden vaatimuksen. Lisäksi tontin omistajalla on velvollisuus pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena.

”Taloyhtiöiden vastuulla on huolehtia siitä, että katolta poistetaan lumet ja jää, ja ettei niiden putoamisesta aiheudu vaaraa kenellekään. Lisäksi taloyhtiöiden on huolehdittava siitä, että jalkakäytävältä aurataan lumet. Jalkakäytävältä on myös poistettava liukkaus”, Valkama sanoo.

Lumen pudottajia pitäisi olla tällä hetkellä riittävästi, jotta lumet saadaan katoilta pois.

”Tällä hetkellä ei tietojemme mukaan ole suurta pulaa lumen pudottajista. Kilpailua voi tulla pudottajista, jos talvi jatkuu runsaslumisena. Taloyhtiöille saattoi tänä vuonna tulla yllätyksenä, että näin aikaisin talvella joudutaan pudottamaan lumia katolta.”

Valkama sanoo, että yleisesti ottaen ammattimaisesti isännöityjen taloyhtiöiden huoltosopimukset ovat ajan tasalla.

”Tiedetään, mitä toimenpiteitä huolellinen talvikunnossapito vaatii.”

Valkaman mukaan taloyhtiöt ovat myös ymmärtäneet vaarat, jotka liittyvät siihen, jos taloyhtiön katolta roikkuu jääpuikkoja.

”Jääpuikkojen aiheuttamasta vaaroista on ollut niin paljon puhetta, että tietoisuus vaaroista on hyvä. Asiasta on myös tullut rikosoikeudellinen tuomio. Tapauksessa hallituksen puheenjohtaja tuomittiin päiväsakkoihin kuolemantuottamuksesta, kun katolta pudonnut jäälohkare surmasi henkilön.”

Korkein oikeus piti voimassa Itä-Suomen hovioikeuden antaman tuomion tapauksessa vuonna 2007. Kuopiolaisen taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja tuomittiin 50 päiväsakkoon.

Jos lumisade ja vesisade vaihtelevat, onko vaara, että rakennukseen voi tulla rakenteellisia vaurioita sulamisveden valuessa rakennuksen sisään?

”Ainakin silloin, jos vesikatossa on valmiiksi vikaa, riski vaurioista on olemassa, kun katolle kertynyt lumi ja jää sulaa. On myös mahdollista, että huolimattomasti tehty lumenpudotus vaurioittaa kattorakenteita.”

Lue lisää: Kenkien tuunaaminen ennen liukkaille teille astumista voi pelastaa kärsimykseltä

Lue lisää: 17 potilasta oli jo Töölön tapaturma-asemalla liukkaan päivän alkajaisiksi