Hälyttävä ilmiö Töölönlahdella: puiden taimet kuolevat

Tapahtumapuistossa on tammi, joka ei suostu pudottamaan lehtiään, vaikka kohta on joulu. Siinä ei ole mitään erikoista, sanoo arboristi. Mutta erikoista on se, että saman alueen taimet kuolevat.

Töölönlahden puiston ja Tapahtumapuiston rajalla seisoo yksinäinen tammi, joka on pitänyt lehtensä.

Töölönlahden puiston eteläosassa on yksinäinen tammi, joka ei ole tiputtanut lehtiään, vaikka kohta on joulu, Helsingin Sanomien lukija Marja Saarinen kirjoitti havainnostaan toimitukselle. ”Erikoista!” hän mietti. Onko se erikoista, arboristi Saija Asikainen Helsingin kaupungin rakennuspalveluista eli Starasta? ”Ei”, Asikainen vastaa saman tien. ”Usein tammet säilyttävät lehtensä koko talven ajan. Jos ihminen vain pitää silmänsä auki, niitä näkee kaikkialla.” Syy on biologiassa. Lyhyt selostus ilmiöstä on, että eteläiselle tammilajille Suomen kesä on liian lyhyt, jotta se ehtisi kasvattaa lehtensä valmiiksi, ja toisaalta pudottaa ne ajoissa syksyllä. Asikainen työskentelee Starassa yksikössä, jonka toiminta-alueeseen yksinäisen tammen elinympäristö kuuluu. Hän kertoo surullisen tarinan Töölönlahden tapahtumapuistosta: ”Sinne istutettiin muutama vuosi sitten [tammen lisäksi] lehmuksia, haapoja ja jalavia. Niistä on kuollut suurin osa.” Stara kokeili Töölönlahden puiston etelänpuoleisessa Tapahtumapuistossa tavanomaista isompien taimien istuttamista. Näin toivottiin keskeisen ja suositun mutta aution virkistysalueen nopeasti vehreytyvän. Ei käynyt niin. ”Taimet eivät lähteneet kasvuun. Siellä on yksi koivu, joka jätettiin alun perin omalle kasvupaikalleen.” Staran arboristit hoitavat, kuntotarkastavat ja tarvittaessa kaatavat vanhat, sairaat, lahot ja ihmiselle vaaralliset puut. Arboristit ovat miettineet, mikä on mahtanut tappaa Tapahtumapuiston taimet. Jos arvio on oikea, se voi olla puiston tulevaisuuden kannalta katastrofi: ”Siellä ei kunnolla kasva nurmikkokaan. Se on vanhaa VR:n varikkoaluetta. Olemme miettineet, ovatko maapohjan myrkyt ja muut vanhat ainekset nousseet nyt pintaan.” Stara ei ole luovuttanut. Asikaisen mukaan jo tänä syksynä Tapahtumapuistoon piti istuttaa kirsikkapuita, mutta lumi yllätti arboristit. Entä se yksinäinen tammi keskellä melkeinpä ei-mitään, kuoleeko sekin? ”Ei. Puu on jo tehnyt tänä vuonna uudet lehtien silmut. Ensi keväänä ne työntävät vanhat silmut edeltään pois ja puuhun puhkeavat uudet lehdet.”