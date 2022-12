Ikivanhat talot tulivat esiin metsästä, kun viereen nousi moderni Kruunuvuorenrannan asuinalue. Tornihuvilana tai Schaumanin huvilana tunnetun kiinteistön rakennutti sanomalehti Hufvudstadsbladetin perustaja August Schauman.

Vanhin Kruunuvuorenrannassa myytävänä olevista arvotaloista on valmistunut vuonna 1770.

Helsingin kaupunki myy Kruunuvuorenrannassa kolmea arvokasta talovanhusta.

1770 ja 1874 valmistuneet puutalot ovat Kruunuvuorenrannaksi nimetyn modernin kivikaupunginosan sylissä kuin aivan eri maailmasta.

Ja niinhän ne ovatkin. Osoitteessa Kaivoshuvilankuja 10 sijaitsevan, Tornihuvilana tai Schaumanin huvilana tunnetun kiinteistön rakennutti sanomalehti Hufvudstadsbladetin perustaja ja poliitikko August Schauman (1826–1896).

Päärakennus ja erillisenä myytävä Kaivoshuvilankuja 8:ssa sijaitseva päätalon alkuperäinen sivurakennus valmistuivat vuonna 1874, kun Suomi oli osa Venäjää, ja Helsinki oli suuriruhtinaskunnan pääkaupunki.

Hufvudstadsbladetin perustajan August Schaumanin Tornihuvila valmistui vuonna 1874.

Schaumanin huvilan piharakennusta kutsutaan Alppimajaksi osaksi sveitsiläisvaikutteisen nikkarityylinsä ansiosta.

Kiinteistöt ovat Helsingin kaupungin omistuksessa. Huoneistokeskus on kaupannut niitä kuukauden päivät, Terhi Ahvonen Huoneistokeskuksesta kertoo.

”Nämä ovat erikoistapauksia, joiden myyminen tähän vuodenaikaan ja nykyisillä vaikeilla asuntomarkkinoilla ottaa aikansa”, Ahvonen luonnehtii kohteita.

Tornihuvilan naapuri, myöskin Helsingin kaupungin omistuksessa ja myynnissä oleva Kaivoshuvilankuja 7 palauttaa meidät vielä vuosisadan verran kauemmas historiaan, sen valmistumisvuoteen 1770.

Vuonna 1770 valmistuneen Kaivoshuvilankuja 7:n porrashuone.

Toisin kuin huviloiksi rakennetut naapurinsa, rakennus on alun perinkin ollut ympärivuotisesti asuttu. Rakennuttaja ei ole tiedossa. Taloa arvellaan tuon ajan varakkaamman väen, esimerkiksi kaivoksen johtajan asuinsijaksi. Rakennus ympäristöineen oli Degerön kartanon omistuksessa.

Myytävät rakennukset on asemakaavassa suojeltu valtakunnallisesti merkittävinä, eikä niitä siis saa purkaa tai olennaisesti muuttaa. Laajemmin ne sijaitsevat valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä nimikkeellä ”Helsingin höyrylaivareittien huvila-asutus”.

Schaumanin huvila on yksi vanhan Laajasalon säilyneistä alkuperäisistä kesähuviloista. Esimerkiksi naapurin, Kruunuvuoren historiallisesti arvokas huvila-alue rakennuksineen tuhoutui lopullisesti 2000-luvun alkuvuosina kiinteistöjen jäätyä heitteille. Nykyisin Kruunuvuori metsälampineen ja aarnipuineen on luonnonsuojelualue.

Sata vuotta sitten nykyisen Kruunuvuorenrannan alueelle kuljettiin meritse kesäksi Helsingin kantakaupungista. Meriteitse sinne kuljetaan tavallaan taas pian, kun Kruunusiltojen on määrä avautua liikenteelle vuonna 2027.

Schaumanin huvilaan kuulunutta, todennäköisesti vieraiden majoittamiseksi rakennettua, Alppimajaksi kutsuttua piharakennusta myydään erillisenä osoitteessa Kaivoshuvilankuja 8.

Kruunuvuorenrantaa voi kutsua trendialueeksi Helsingissä. Uuden, yhä kasvavan merenranta-alueen asunnot ovat hyvin haluttuja ja kysyttyjä. Rakenteilla oleva kevyen liikenteen ja raitiotiesilta, Kruunusillat, tuo alueelle lisää nostetta.

Sisäkuva Schaumanin Tornihuvilan salista.

Schaumanin rakennuttaman Tornihuvilan asuinpinta-ala on 90 neliötä ja myyntihinta 700 000 euroa. 34-neliöisen Alppimajan myyntihinta on 400 000. Vanhimman, 1770 rakennetun, kuusihuoneisen rakennuksen hintapyyntö on 500 000 euroa.

Kaivoshuvilankujan vanhat puutalot esitellään Huoneistokeskuksen internetsivuilla. Ne on kuntotarkastettu ja vaativat kukin peruskorjausta, sivuilla kerrotaan.

”Ne ovat sähkölämmitteisiä. Toki niissä on myös uunit. Mutta eristeet eivät ole tätä päivää. Lämpö menee harakoille”, Terhi Ahvonen sanoo.