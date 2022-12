Arvotalot voi remontoida asunnoiksi, liikeyrityksiksi tai toimistoiksi. Välittäjä siirsi myynti-ilmoitukset pois verkosta keskiviikkona, koska ei mielestään ollut saanut Kaupunginmuseolta tarpeeksi tietoa suojelun yksityiskohdista.

Helsingin kaupungin omistamat ja myyntiin laittamat kolme vanhaa puista arvorakennusta Laajasalon Kruunuvuorenrannassa ovat houkutelleet kymmeniä kiinnostuneita. Huoneistokeskuksella välitettävänä olevat puutalot ovat vuosilta 1770 ja 1874.

HS kertoi modernin ja halutun Kruunuvuorenrannan asuinalueen antiikkisista naapureista torstaina.

Taloista vanhin on alun perinkin rakennettu asuintaloksi. Sen sijaan 1800-luvun loppupuolen huvilan ja sen piharakennuksen rakennutti Hufvudstadsbladetin perustaja August Schauman (1826–1896) kesäviettopaikaksi.

Talot on suojeltu valtakunnallisesti merkittävinä, eikä niitä siis saa purkaa tai olennaisesti muuttaa. Talot vaativat peruskorjausta. Ne ovat asemakaavassa saaneet aly-merkinnän eli ne voidaan remontoida paitsi asunnoiksi, myös liikehuoneistoiksi tai toimistoiksi.

Sisäkuva Schaumanin huvilasta.

Kiinteistönvälittäjä Päivi Ikonen Huoneistokeskuksesta kertoi HS:lle torstaina iltapäivällä, että myyntikohteisiin on käynyt tutustumassa ainakin kolmisenkymmentä oikeasti kiinnostunutta ostajaa.

”Näistä ei ole järjestetty yleistä näyttöä, vaan esittelyyn on pitänyt ilmoittautua ja varata aika. He eivät ole olleet vain uteliaita, vaan aidosti kiinnostuneita”, hän sanoo.

Suurin osa kohteissa käyneistä perhekunnista on Ikosen mukaan ollut etsimässä itselleen asuntoa. Ainakin yksi on ollut ravintoloitsija. Hän oli kiinnostunut vanhimmasta, 1770 valmistuneesta punamultatalosta.

Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 15. joulukuuta. Tarjoukset ovat voimassa vuoden loppuun. Eilen keskiviikkona Huoneistokeskus poisti yllättäen myynti-ilmoitukset internetistä.

”Otimme kohteet pois julkisesta myynnistä ja siirsimme ne niin sanottuun hiljaiseen myyntiin. Kaikille kolmelle rakennukselle on kiinnostunut ostaja”, Ikonen kertoo.

Schaumanin Tornihuvilan pihamaja.

Kohteet ovat siis edelleen myynnissä, mutta ongelmaksi on muodostunut pelikenttä, jossa on paljon pelureita. Myyjän eli Helsingin kaupungin, välittäjän eli Huoneistokeskuksen, ja tarjouksen tehneiden lisäksi mukana on Helsingin kaupunginmuseo asiantuntijana ja valvojana.

Ikosen mukaan kohteiden myynti-ilmoitukset otettiin pois verkkojulkisuudesta siksi, ettei yhteys välittäjän ja Kaupunginmuseon välillä ole toiminut välittäjän näkökulmasta toivotusti.

Talot on suojeltu tiukalla SR-1-merkinnällä. Taloja ei saa purkaa, ja niiden muuttaminenkin on ankarasti säädelty. Tietoa säätelyn yksityiskohdista ei kuitenkaan ole tihkunut välittäjälle asti, Ikonen sanoo.

Välittäjän täytyy osata kertoa ostajalle, mitä hän täsmälleen saa, ja mitä hän taas ei saa tehdä:

”Olemme ihan ilmassa. Siksi otimme aikalisän. Tarvitsemme lisää tietoa ennen kuin voimme jatkaa myyntiä. Ostajan täytyy saada tietää, mitä hän ostaa.”