Seura muutti kantaansa Laiholan talon suojelusta vandalismin takia – nyt suojelijoiden silmäterässä ovat alueella havaitut liito-oravat.

Laiholan talo Puistolassa on ollut tyhjillään ja ränsistynyt sen jälkeen, kun Helsingin kaupunki osti sen.

Puistolassa vuosikausia jatkunut taistelu niin kutsutun Laiholan talon kohtalosta on lopullisesti päättymässä suojelijoiden tappioon sekä lahon, vandaalien ja purkutraktorin voittoon.

Talo on ollut tyhjillään vuoden 2019 alusta, eikä siinä pian ole mitä suojella. Myös Puistola-seuran kanta on kääntynyt: aiemmin talon suojelua ajanut kaupunginosa­yhdistys kannattaa nyt talon purkamista.

”Siellä on ollut vandalismia. Katto on vaarassa romahtaa. Ulkorakennus ja sauna on poltettu”, Puistola-seuran puheenjohtaja Maija-Liisa Pennanen luettelee vaurioita puhelimessa.

Talon ikkunoiden peitteinä olleita levyjä on revitty irti. Myös kellariin on murtauduttu. Kaivonkansia on runneltu.

”Kaupunki ei tule sitä missään nimessä korjaamaan. Olemme huolissamme paikallisesta nuorisosta. Talo on vaarallinen.”

Vielä kaksi vuotta sitten Puistola-seura ja joukko asukkaita toivoi, että talon nykyisin omistava Helsingin kaupunki peruskorjaisi talon. Paikalliset puhuivat ”taiteilijoiden talosta” sen viimeisiksi jääneiden vuokralaisten mukaan.

Vuonna 2020 Helsingin valtuustossa tehtiin myös aloite talon kunnostamisesta. Se ei kuitenkaan saanut kannatusta kaupunkiympäristölautakunnassa. HS kirjoitti asiasta syyskuussa 2020.

Osoitteessa Maanmiehenpolku 32 sijaitseva mansardikattoinen maanviljelystilan päärakennus on valmistunut vuonna 1932. Helsinki teetti päärakennuksesta kuntoarvion keväällä 2019. Rakennuksen kunnon todettiin olevan heikko tai tyydyttävä. Kuntoarviossa todettujen korjaustarpeiden kustannuksiksi laskettiin noin 325 000 euroa.

Puistola-seura on nyt kääntänyt katseensa Laiholan talosta sen ympäristöön: ”Olemme ilolla todenneet, että liito-oravat ovat tulleet alueelle”, lähistöllä asuva Maija-Liisa Pennanen sanoo.

Hän arvelee oravien tulleen evakkoon, kun niiden kotinaan pitämät valtavat kuuset kaadettiin lähistöltä.

Isossa kuvassa alueen tulevaisuutta määrittävät yleiskaava vuodelta 2016. Malmin lentoaseman rakentaminen asunnoiksi säteilee laajalle ympäristöön. Myös Laiholan talo väistyy kerrostalojen tieltä.

Puistola-seuran suojelukannan muutoksesta kertoi ensimmäisenä Koillis-Helsingin paikallislehti Lähitieto.