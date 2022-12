Tapahtuneesta kirjoitetaan tarkastusmaksu. Kausilipun tarkastusmaksu on mahdollista peruuttaa myöhemmin, mutta kertalipun ei.

Tarkastusmaksulain mukaan matkustaja on velvollinen tarkastajan vaatimuksesta esittämään matkalippunsa.

Yhä useammalla matkustajalla on Helsingin seudun liikenteen (HSL) matkalippu puhelimessaan. Moni on saattanut miettiä, saako matkustaja tarkastusmaksun, jos hän ei pysty esittämään tarkastajalle lippua, kun puhelimen virta on lopussa.

HS selvitti, minkälainen seuraamus tapahtuneesta tulee.

Joona Packalén HSL:n viestinnästä kertoo sähköpostitse, että tarkastusmaksulain mukaan matkustaja on velvollinen tarkastajan vaatimuksesta esittämään matkalippunsa.

”Matkaehtojemme mukaan asiakas vastaa HSL-sovelluksen käytön edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen sekä viestintä- ja tietoliikenneyhteyksien hankkimisesta, kustannuksista ja toimivuudesta. Mikäli asiakas ei puhelimen toimimattomuuden vuoksi pysty esittämään matkalippua, tarkastaja voi määrätä tarkastusmaksun sekä veloittaa kyseiseen matkaan oikeuttavan kertalipun hinnan.”

HSL:n tarkastusmaksu on 80 euroa.

Jos asiakas ei pysty esittämään kausilippua puhelimen toimimattomuuden vuoksi, tarkastusmaksu voidaan peruuttaa myöhemmin.

”Jos puhelimesta loppuu virta niin, ettei tarkastaja pysty tarkistamaan lippua, kirjoitetaan tarkastusmaksu. Tämä koskee sekä kuukausilippua että kertalippua”, Packalén kertoo.

”Mikäli kausilipullisella asiakkaalla on kuvallinen henkilöllisyystodistus mukana tilanteessa, voi hän pyytää maksun peruuttamista palvelupisteessä. Ellei henkilöllisyystodistusta ole mukana, tulee maksun peruuttamista pyytää oikaisuvaatimuskäsittelyn kautta.”

Toisinaan asiakkaalle voi käydä niin hyvä tuuri, että jostakin löytyy kännykän latausmahdollisuus, mutta ei aina.

Tarkastusmaksu voidaan peruuttaa HSL:n palvelupisteessä tarkastusmaksumääräyksen eräpäivään saakka, jos siihen on syytä. Peruuttamisesta peritään kuuden euron käsittelymaksu. Tarkastajan myymää matkalippua ei korvata.

Käytännössä perumiset koskevat voimassa olevia kausilippuja.

Kertalipusta kirjoitettua tarkastusmaksua ei sen sijaan voi ollenkaan perua jälkikäteen, koska ei ole mahdollista todistaa lipun olleen juuri kyseisen asiakkaan käytössä tarkastustilanteen aikana.

”Tilanne on kertalippujen osalta myös erilainen, koska asiakkaan tulee varmistua kertalipun saapumisesta puhelimeen ennen liikennevälineeseen nousua.”

