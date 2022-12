Helsingin hotellien tämänhetkistä käyttöastetta on vaikea verrata ennen koronapandemia-aikaa, koska hotellikapasiteettia on tullut sen jälkeen reilusti lisää.

”Koko hotellialalla ulkomaisten asiakkaiden määrä on ollut tänä vuonna koko ajan noin 30 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019”, matkailu- ja ravintola-alaa edustavan Matkailu- ja Ravintolapalvelut (MaRa) ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi arvioi.

Venäläisturisteja ei vuodenvaihteen tienoilla liiemmälti näe Helsingin keskustassa kuten ennen koronapandemian alkua vuodenvaihteeseen 2019–2020 saakka. Muita ulkomaisia turisteja on kuitenkin jonkun verran vuodenvaihteessa.

HS kertoi keskiviikkona, että Helsingin matkailuneuvonnassa on ollut paljon asiakkaita joulun jälkeen Yhdysvalloista, Ranskasta, Iso-Britanniasta, Italiasta, Saksasta sekä Intiasta. Helsinkiin ei kuitenkaan vielä odoteta yhtä suuria matkailijamääriä kuin vuodenvaihteessa 2019/2020.

Vaikka ulkolaisia turisteja taas saapuu Helsinkiin, on vaikea arvioida, kuinka paljon hotellihuoneiden kysyntä Helsingissä on elpynyt koronapandemian aiheuttaman laskun jälkeen.

”On vaikea verrata Helsingin hotellien käyttöastetta vuodenvaihteessa verrattuna vuodenvaihteeseen 2019–2020, koska hotellikapasiteettia on tullut sen jälkeen reilusti lisää Helsinkiin.”

Joka tapauksessa ulkomaisten vieraiden määrä on laskenut.

Lappi sanoo ulkomaisten yöpyjien määrän laskeneen Helsingissä, koska venäläisturisteja ei ole nyt liiemmälti eikä liikematkailu ole palautunut ennalleen.

”Ulkomaisten asiakkaiden määrän laskuun on myös vaikuttanut se, että japanilaisia ja kiinalaisia turisteja on nyt vähemmän Helsingissä kuin ennen koronapandemiaa. Japanilaisia ja kiinalaisia tulee Helsinkiin vähemmän, kun Finnairilla ei ole enää etua Venäjän ylilennosta. Kiinalaisturistien määrää on myös vähentänyt koronavirus.”

Lappi arvioi, että Helsingin hotelleissa, joiden ydinkohderyhmään kuuluu kansainvälisiä asiakkaita, tilanne on nyt huonompi kuin ennen koronapandemiaa. Hotelleissa, joissa puolestaan on enemmän kotimaisia asiakkaita, tilanne on parempi, Lappi toteaa.

”Alan sisällä tilanteessa on suuria vaihteluja Helsingissä.”

Pohjois-Suomen kohteet ovat Lapin mukaan saaneet vuodenvaihteen tienoissa uusia ulkomaisia turisteja japanilais-, kiinalais- ja venäläisturistien tilalle.

”Pohjois-Suomen ulkomaiset turistit tulevat pitkälti Euroopasta. Yhdysvalloista on myös tullut turisteja, kun Finnair avasi sinne reitin. Helsingin on nyt haettava uutta markkinointia saadakseen turisteja muualta kuin Japanista, Kiinasta ja Venäjältä. Yrittäjät ovat toki jo kantaneet kortensa kekoon asiassa investoimalla hotelleihin, ravintoloihin ja muihin palveluihin, paljon on tehty.”

