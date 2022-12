Yliopistokirjeenvaihtaja seurasi koko vuoden Helsingin yliopiston arkea. Nämä 26 juttua raottavat yliopiston uniikkia elämää.

Helsingin yliopiston vuosi on ollut tapahtumarikas.

Suomen suurimmalla yliopistolla muun muassa juhlittiin promootioita, autettiin ukrainalaisia opiskelijoita, ideoitiin innovaatioita, tuotettiin maistereita sekä vuoroteltiin jälleen etä- ja lähiopinnoissa.

Presidentillisiäkin tekoja nähtiin: Tarja Halosen puheenjohtajuudesta siirryttiin hiljalleen uudelle kaudelle, ja Jenni Haukio väitteli tohtoriksi.

Samaan aikaan taustalla on pyörinyt yliopiston sinnikäs ja hiljainen ydintyö: tieteellinen tutkimus ja yhä uusien sukupolvien kouluttaminen kriittisesti ajatteleviksi kansalaisiksi.

Yliopistomaailman suurimpia puheenaiheita ovat kuluneena vuonna olleet muun muassa opiskelijoiden jaksaminen, koulutuspolitiikka, kulttuurisodat ja tieteen rooli yhteiskunnassa.

Alla on kokoelma yliopistokirjeenvaihtajan juttuja Helsingin yliopiston vuodesta. Jutut ovat aikaväliltä joulukuu 2021–joulukuu 2022.

Joulukuu 2021

Professori Marja-Liisa Riekkola on ollut mukana kehittämässä useita laitteita, joita käytetään kemiallisissa kokeissa.

Professori Riekkolan testamentti

Kun Marja-Liisa Riekkola valittiin kemian professoriksi vuonna 1987, yliopiston vierailijat luulivat häntä professorin sihteeriksi. Niin miehinen oli kemian professoreiden maailma tuolloin. Eläkkeelle jäädessään Riekkolalla oli sanansa sanottavana yliopiston tilasta ja opiskelijoista.

Lue lisää: Helsingin yliopiston pitkä­aikaisin professori kertoo hälyttävän havainnon tavasta, miten suomalaiset opiskelijat pänttäävät

Kuraattori Taneli Laine, sihteeri Elisa Troberg ja toiminnanohjaaja Ville Hänninen pyörittivät Hämäläis-Osakunnan opiskelijatoimintaa.

Nuoret kiinteistömogulit

Maakuntien köyhät opiskelijat alkoivat kerryttää sata vuotta sitten Helsingissä omaisuutta, joka on paisunut nyt satumaiseksi. HS selvitti Helsingin yliopiston osakuntien kiinteistöomistuksia.

Lue lisää: ”Tehtävänämme on tuhlata rahaa” – Maalaisopiskelijat löysivät sata vuotta sitten pahamaineiselta Helsingin laitakaupungilta joutomaata, ja nyt he ovat satumaisen rikkaita

Tarja Halonen käy toisinaan vapaa-ajallaan piirtämässä Helsingin yliopistolla.

Piirtäjän paluu

Tarja Halonen luotsasi Helsingin yliopistoa hallituksen puheenjohtajana neljä vuotta. Matkalle mahtui kaikenlaista koronapandemiasta Afrikan tähti -kohuun. Lopuksi oli aika väistyä, ja presidentti pääsi takaisin yliopistolle piirtämään.

Lue lisää: Presidentti Tarja Halonen saapuu vihdoin saliin, jota vältteli neljä vuotta – Sitten hän istuu alas ja kertoo mielipiteensä Afrikan tähti -kohun anteeksipyynnöistä

Pekka Tuominen tuntee Kontulan kuin omat taskunsa.

Kontula-tutkijan kierros Kontulassa

Miksi Kontulalla on niin huono maine? Tutkija Pekka Tuominen on etsinyt kysymykseen vastausta menetelmällä, jota jotkut haukkuvat epätieteelliseksi. Kontula-tutkimus on kuitenkin saattanut avata jo jotain, mikä koskettaa koko Suomen tulevaisuutta.

Lue lisää: ”Tätä aluetta kannattaa seurata”: Kaupunkitutkija porautui Kontulan huonoon maineeseen, ja sen takaa hänelle valkeni jotain tärkeää koko maan tulevaisuudesta

Tammikuu 2022

Annika Grof teki elokuvan yliopistolain uudistuksesta.

Annika Grof kuvasi dokumentin yliopistosta

Annika Grof ohjasi dokumenttielokuvan, joka käsittelee yliopistolain uudistusta. Dokumentti pääsi toisinaan kiusallisen lähelle yliopiston arkea. Elokuvan päähenkilöksi nousi oikeushistorioitsija ja professori Jukka Kekkonen.

Lue lisää: Annika Grof kuvasi kiusallisen lähelle kohteitaan tunkevan dokumentin yliopistosta – Se paljastaa opiskelun ”oudon kehityskulun”, jonka seurauksia ei vielä ymmärretä

Sakari Pirkkalainen otti kaiken irti vaihto-opinnoistaan Pariisissa koronapandemiasta huolimatta.

Sakari Pirkkalainen lähti vaihtoon eliittikouluun Ranskaan

Ranska oli Helsingin yliopiston suosituin vaihtokohde, ilmeni HS:n selvityksestä. Poliittisen historian opiskelija Sakari Pirkkalainen nautti opinnoistaan poikkeusajan keskellä. Keski-Euroopassa asiat olivat kuitenkin toisin kuin Suomessa.

Lue lisää: Sakari Pirkkalainen, 25, lähti vaihtoon kova­­maineiseen eliittikouluun Ranskaan – Siellä hänelle valkeni aivan toisenlainen tapa suhtautua pandemiaan

Helmikuu 2022

Sirja Puustelli opiskeli kotonaan etäaikana.

Elämän parasta aikaa?

Arjesta katosi rakenne. Tuli huijarisyndrooma ja unohdettu olo. Toisaalta etäopiskelu on antanut aikaa suorittaa enemmän kaikkea. Viisi poikkeusajan opiskelijaa kertoi HS:lle, mitä heille kuului.

Lue lisää: ”Olen menettänyt elämäni parhaat vuodet” – Loputon etätyöskentely ajoi ongelmiin ihmisryhmän, jonka kiusallisista kokemuksista puhutaan yllättävän vähän

Mikko Sipilä, Janne Mukkala ja Kimmo Neitola työskentelivät tunturissa.

Suomen syrjäisin työpaikka

Suomen hyytävimmässä kolkassa on paikka, jossa ratkotaan ihmiskunnan tulevaisuutta. HS teki reportaasimatkan Helsingin yliopiston oudoimpaan tutkimuskammioon, Itä-Lapin Sallaan Värriön luonnonpuistoon.

Lue lisää: Huippututkija vetäytyi Suomen hyytävimpään kolkkaan, jonne ei mene edes tietä – Siellä ratkotaan mysteeriä, jolla voi olla järisyttävä vaikutus ihmiskunnan tulevaisuuteen

Maaliskuu 2023

Olli Vapalahti, Sari Bäck ja Tomas Sjöblom kertoivat HS:lle tutkijoiden some-häirinnästä.

Tieteellistä törkyä

Helsingin yliopiston sometiimin vetäjä Tomas Sjöblom sanoi, että tutkijoiden nettihäirintä on kasvava ongelma, johon on jo reagoitu. Häirinnälle alttiita tutkimusteemoja ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, sukupuoli, tasa-arvo, maahanmuutto, rokotukset ja sudet.

Lue lisää: Helsingin yliopiston tutkijat kertovat, millaista julmaa some­raivoa he saavat sietää tarttuessaan tiettyihin aihe­piireihin

Matti Haltia ja Outi Kaltio esittelivät HS:lle Suomen vanhinta kirjaa.

Kansallis­kirjaston kätköistä löytyi Suomen vanhin kirja

Väitöskirjatutkija Outi Kaltio kasasi ”Suomen vanhimman kirjan” salaperäisistä vihjeistä tiedon palapeliä. Tarkoituksena oli paljastaa enemmän historiallisen tekstin vaiheista. Myöhemmin HS kirjoitti myös siitä, miksi kirjaa käsiteltiin paljain käsin.

Lue lisää: Kansallis­kirjaston kätköistä löytyi Suomen vanhin kirja: nyt sen mystisiä merkintöjä ratkotaan kuin Rubikin kuutiota

Huhtikuu 2022

Heslingin yliopiston viestinnän opiskelijat Lyydia Laukkanen, Anna Enbuske ja Mona Zabihian olivat huolissaan opiskelijatovereidensa kohtaamasta vähättelystä ja kiusaamisesta.

Yliopistolla roihahtanut kiusaamis­skandaali johti järeisiin toimiin

HS uutisoi edellissyksynä kiusaamistapauksista, jotka johtivat toimenpiteisiin Helsingin yliopiston valtio­tieteellisessä tiedekunnassa. Tiedekunta aloitti suuritöisen joukkoistamis­hankkeen, jolla koetettiin ratkoa yhden­vertaisuuteen liittyviä pulmia.

Lue lisää: Yliopistolla roihahtanut kiusaamis­skandaali johti järeisiin toimiin: Valtiotieteellinen tiedekunta kokeilee keinoa, jota ei ole aiemmin edes ajateltu

Manta lakitetaan vappuisin. Asialla ovat opiskelijat.

Pieni sisäpiiri valmistelee rituaalia, johon helsinkiläisten vappu huipentuu

Mantan lakitus on kuulunut säännöllisesti helsinkiläiseen vapunviettoon vuosikymmenten ajan. Opiskelijat kertoivat, miten lakitus tapahtuu.

Lue lisää: Pieni sisäpiiri on valmistellut kuukausien ajan rituaalia, johon helsinkiläisten vappu huipentuu – spektaakkeli painaa unholaan ”etävappujen” kolkot muistot

Toukokuu 2022

Janina Rosenqvistin pääsykoeponnisteluja seuraa iso Instagram-yleisö.

Perheen­äiti ajoi itsensä tilanteeseen, jossa "itku tulee joka tapauksessa"

Janina Rosenqvist on tehnyt työuransa sairaanhoitajana vastasyntyneiden teho-osastolla. Kolmelle pienelle tyttärelleen hän ei koskaan suosittelisi sairaanhoitajan työtä. Siksi hän alkoi panostaa täysillä lääketieteellisen pääsykokeeseen.

Myöhemmin HS kertoi, ettei hän päässyt sisään – mutta jatkaa yrittämistä.

Lue lisää: Tällaista on lukea Suomen hankalimpaan pääsy­kokeeseen: espoolainen perheen­äiti on ajanut itsensä tilanteeseen, jossa "itku tulee joka tapauksessa"

Promootion korkein arvohenkilö, promoottori Anssi Peräkylä asetti tohtorinhatun Emmi Koskisen päähän Helsingin yliopiston juhlasalissa perjantaina 20. toukokuuta.

Riemun päivä

HS seurasi, miten Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kolmituntinen promootioakti eteni. Valokuvaaja Juhani Niirasen kuvat näyttivät, kuinka maaginen tunnelma rakentui.

Lue lisää: HS:n riemukas kuvakooste paljastaa, miksi pienen piirin salaperäisestä seremoniasta halutaan edelleen maksaa maltaita

Mariia Fursina on kotoisin Pohjois-Ukrainan Tšernihivistä, mutta hän opiskeli sodan alkaessa Kiovan yliopistossa.

Pakotettu opiskelijavaihto

Mariia Fursina ja 18 muuta ukrainalaista opiskelijaa pakenivat Suomeen, kun Venäjä hyökkäsi karmivalla tavalla Ukrainaan. Ukrainalaiset alkoivat opiskella Helsingin yliopistossa sosiologiaa. Se, miten sotaa paenneet nuoret päätyivät tänne, oli hurja sekoitus sattumaa ja hyvää tahtoa.

Lue lisää: 19 ukrainalaista opiskelijaa saatiin sodan keskeltä Helsingin yliopistoon – Uskomaton operaatio oli kaatua byrokraattiseen yksityiskohtaan

Kesäkuu 2023

Opiskelijoiden jaksamishuolista tuli vuonna 2022 valtava puheenaihe.

Kommentti: Nuorten elämä kulminoituu yhteen taika­sanaan

TUTKIMUSLAITOS E2-tutkimus selvitti poikkeuksellisen monipuolisilla aineistoilla sitä, mitä nuorille aikuisille tutkimushetkellä kuului. Tutkimustulokset olivat hälyttäviä. Yliopistokirjeenvaihtaja oli huomannut työssään samoja teemoja – aina, kun korkeakoulunuorista kirjoittaa, esiin puskee yksi taikasana: suorittaminen.

Lue lisää: Nuorten aikuisten elämä kulminoituu yhteen taika­sanaan – Se kertoo valtavista paineista, joita alle 30-vuotiaat kokevat

Soili Takkala on puhunut julkisesti masennuslääkkeiden haitallisuudesta.

Soili Takkalan gradu pysähtyi vuosikausiksi

Mittavien vaikeuksien jälkeen filosofian maisteriksi valmistuneella Soili Takkalalla oli viesti nuorille: ”Ihmiset eivät ole suorittavia koneita.”

Lue lisää: Soili Takkalan gradu pysähtyi vuosikausiksi – Nyt hän syyttää kovin sanoin masennus­lääkkeitä haitallisiksi

Heinäkuu 2022

Jari Niemelä johti Helsingin yliopistoa rehtorina.

Rehtori Jari Niemelä 1957–2022

Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä kuoli pitkäaikaiseen sairauteen 5. heinäkuuta 2022. Kollegat muistivat Niemelän intohimoisena edelläkävijänä, joka saavutti paljon.

HS teki Niemelästä henkilökuvan syyskuussa 2021: ”Tuntematon rehtori”.

Lue lisää: ”Hän teki kaikkensa yliopiston eteen” – Entisen rehtorin kuolema koskettaa laajasti

Elokuu 2022

Vera Gergov syventyi nuorten mielenterveyshoitoihin.

Psykologi hoksasi sekavan epä­kohdan

Psykologi Vera Gergov raaputti väitöskirjassaan esiin kolme ydinkohtaa, joihin nuorten mielenterveyshoidossa pitäisi pureutua entistä tiukemmin.

Lue lisää: Psykologi hoksasi sekavan epä­kohdan, kun hän ohjasi nuoria terapiaan – Nyt hän esittelee kolme oivallusta pahoin­­voivien nuorten pelastamiseksi

Syyskuu 2022

Emma Nortio ja Jussi Pakkasvirta ovat tutkineet Suomi24-keskustelua.

Mitä Suomi24:ssä ajateltiin Venäjästä ja Natosta?

Ainutlaatuinen suomalaistutkimus selvitti, mitä suomalaiset ajattelivat Natoon liittymisestä ennen kuin Venäjä tunkeutui väkivaltaisesti Ukrainaan. Tutkimusaineisto kerättiin ”pahamaineiselta” Suomi24-keskustelupalstalta.

Lue lisää: Poikkeuksellinen tutkimus: kaikkien tuntemalla keskustelu­palstalla vallitsi pitkään tietyt käsitykset Venäjän uhasta, mutta sitten kaikki muuttui

Benjamin Pitkänen tekee yliopisto-opintojensa ohessa sinnikästä ja mielipiteitä jakavaa vaikutustyötä eläinten oikeuksien puolesta.

Viraali vegaani

Helsingin yliopistossa opiskelevan Benjamin Pitkäsen mielestä kaikkien maailman ihmisten pitäisi olla vegaaneja. Agendansa ajamiseksi hän ei kaihda populistisiakaan keinoja. HS seurasi, miten vegaani­aktivistin luento sujui espoolaisessa lukiossa.

Lue lisää: Benjamin Pitkäsen elämä mullistui, kun vartijat raahasivat hänet KFC:ltä – Nyt ehdoton vegaani johtaa yliopiston ”vallankumousta”

Lokakuu 2022

Yliopiston keskusteluilmapiiristä keskustellaan aika ajoin.

Liian turvallinen tila?

Helsingin yliopistolla osa kokee, että kiistellyistä aiheista on entistä vaikeampi puhua. Teologian dosentti vaati yliopistolle ”vaarallista tilaa” turvallisen tilan sijaan. Jotkut puhuivat hämärärajaisesta ”woke-kulttuurista”.

Lue lisää: Onko yliopiston ilmapiirille tapahtunut jotain? ”Kaipaisin tarroja, joissa vaaditaan vaarallista tilaa”

Marraskuu 2022

Jenny Kasongo edusti HYY:n vaaleissa sitoutumatonta vasemmistoa.

Harvan tuntema nimi nousi ääniharavaksi HYY:n vaaleissa

Jenny Kasongo oli HYY:n vaalien ääniharava. Hän paljasti HS:lle, millaisilla teemoilla yliopistonuorten himoitut äänet napataan.

Lue lisää: Harvan tuntema nimi nousi ääniharavaksi HYY:n vaaleissa

Joulukuu 2022

Jenni Haukio antoi HS:lle haastattelun Sanomatalossa.

Väittelijä Haukio

Jenni Haukio teki väitöskirjan, sillä tutkimusaihe kiinnosti häntä palavasti. Hän sanoi HS:lle, että häntä kohdeltiin aivan kuin ketä tahansa tavallista opiskelijaa – ainakin melkein.

Lue lisää: Tässä on väittelijä Haukio: Presidentin puoliso tiivistää, miksi haluaa tehdä tiedettä

Lotta Yli-Hukkala-Siira muuttaa alkuvuodesta 2023 Brysseliin.

Maailma supersuorittajan silmin

Suomen parhaasta ylioppilaasta tuli oikeustieteen maisteri vain vuodessa. Kuluvana vuonna hän kahlasi läpi yli 700 kirjaa, ja pian on taas kasassa maisterin tutkinto. Mitä Lotta Yli-Hukkala-Siira oikein elämällään aikoo?

Lue lisää: Vuodessa maisteriksi lukenut osaa nyt kymmentä kieltä ja sanoo, ettei häntä edes vielä uuvuta

Sebastian Mustala korjaili autoaan, vaikka olisi pitänyt opiskella.

Me vitkuttelijat

Miksi Alli, Sebastian, Janna, sinä ja minä emme saa asioita aikaiseksi? Yliopistokirjeenvaihtaja Valtteri Parikka perehtyi prokrastinaatioon, joka saattaa olla isompi ongelma kuin olemme ymmärtäneet.

Juttu oli osa HS:n Mustaa laatikkoa. Voit katsoa tästä linkistä, miltä prokrastinaatio-juttu ja seitsemän muuta esitystä näyttivät Kansallisteatterin lavalla liveyleisön edessä.

