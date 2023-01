Keskellä syvintä lamaa syntyi johtajien ja poliitikoiden lempi­baari – Tällainen on ”satojen avio­erojen” bile­kellari

Storyville-jazzklubi avautui Museokadulle 30 vuotta sitten keskelle syvintä lamaa. Siitä tuli heti hittiravintola, jossa toimitusjohtajat ja kansanedustajat viihtyivät. Vakioasiakkaisiin kuului myös Sauli Niinistö.

Joskus pieni sattuma muuttaa elämänkulun täysin. Niin kävi Harri Aavaharjulle 1990-luvun alun lama-Suomessa.

Lvi-insinööri oli saanut potkut työstään, joten hän perusti oman yrityksen ja alkoi samalla suuntautua yhä enemmän suureen rakkautensa, jazzin, pariin.

Aavaharju soitti yhtyeessä trumpettia ja järjesti keikkoja.

Yhden Savoyssa pidetyn konsertin jatkojamit järjestettiin Happy Days -ravintolassa, joka sijaitsi Esplanadilla nykyisen ravintola Teatterin paikalla.

”Happy Days tarjosi soittajille ja järjestäjille ilmaisia oluita. Huomasin, että tiskillä seisoi sellainen insinöörin näköinen kaveri, joka kuunteli musiikkia. Menin mielijohteesta tarjoamaan miehelle yhden sponsorioluen”, Aavaharju muistelee.

Mies oli Jorma Railonkoski.

Keskustellessaan uuden tuttavuutensa kanssa Aavaharju ei aavistanut, että Railonkoski perustaisi pian jazzklubin ja hänestä tulisi sen ohjelmapäällikkö kymmeneksi vuodeksi.

Ravintolan nimeksi tuli Storyville, ja se avattiin 30 vuotta sitten keskellä syvintä lamaa.

Storyvillen alakerran sisustus on säilynyt lähes ennallaan 30 vuotta.

Jorma Railonkoski (1935–2022) oli koulutukseltaan rakennusinsinööri. Hän oli siirtynyt 1970-luvun lopulla ravintolabisnekseen ja ehtinyt 1990-luvulle tultaessa perustaa useita ravintoloita.

Railonkoskella oli visio: Helsinkiin piti saada kunnon jazzklubi.

”Isä rakasti jazzia, ja monissa hänen aiemmista ravintoloistaan järjestettiin jazzklubeja”, kertoo tytär Tuula Railonkoski, joka on nykyään perheyrityksen johdossa sisarensa Tarja Palomäen kanssa.

Happy Hour Restaurants -yhtiö omistaa Storyvillen lisäksi Rymy-Eetun, Hampton Bayn ja Kauppatorin laituri -kesäterassin.

Ajatus jazziin keskittyneestä ravintolasta oli 1990-luvun alussa kummallinen, jopa hullu. Suomi kärvisteli laman kourissa, ja ravintoloissa kitattiin keskiolutta ja laulettiin karaokea.

Jazz tuntui kovin elitistiseltä.

Jorma Railonkoski kuvattuna Storyvillessä syyskuussa 2020.

Railonkoski ei siitä välittänyt. Hän oli etsinyt mallia klubilleen jazzin syntysijoilta New Orleansista ja tutkinut Pariisin kellariklubeja, jollaisen hän halusi perustaa myös Helsinkiin.

Sopiva paikka löytyikin osoitteesta Museokatu 8. Maanalainen tila oli alun perin rakennettu hiilikellariksi, ja viimeksi se oli palvellut katutason hifi-liikkeen varastona.

”Tila oli karu, ja vettä lainehti lattioilla. Mutta Jorma näki mahdollisuudet siellä, missä muut eivät. Insinöörinä hän osasi tutkia piirustuksia ja laskea pinta-aloja ja mittasuhteita”, Aavaharju muistelee.

Railonkoskelle oli tärkeää, että materiaalit olivat kestäviä ja klassisia: tiiltä, puuta, peltiä ja takorautaa. Niinpä ravintolan alakerran sisustus on säilynyt lähes samana kuin avattaessa.

”Kun tekee aidoista materiaaleista, se kestää. Jorma oli hyvin tarkka yksityiskohdista: peltikaton palojenkin piti olla valmiiksi ruosteisia. Arvaa, oliko sellaisia helppo löytää”, Aavaharju sanoo.

Jazzvaikuttaja Harri Aavaharju ja ravintoloitsija Tuula Railonkoski kuvattuna Storyvillen pianobaarissa.

Storyville avasi ovensa 27. tammikuuta 1993, ja ravintolasta tuli monen yllätykseksi valtava hitti. Jono ylettyi usein puolen korttelin päähän.

Elävää musiikkia oli tarjolla joka ilta.

”Story lähti lentoon kuin raketti. Ravintola oli yhtäkkiä puheenaihe, place to be, joka mainittiin esimerkiksi television suositussa Hyvät, pahat ja rumat -ohjelmassa”, muistelee Tuula Railonkoski.

”Laman aikana kaikki on epävarmaa, mutta ihmiset haluavat silti juhlia ja unohtaa huolet. Sellaista se oli ollut 1930-luvun suuren lamankin aikaan.”

Storyvillessä on 270 asiakaspaikkaa, mutta illan aikana ravintolassa saattoi käydä 600 ihmistä. Asiakkaina oli etupäässä 30–40-vuotiaita, joilla oli tyypillisesti yllään puku tai jakkupuku.

Ihmiset hakivat ravintolasta seuraa, mikä toi Storyvillelle Aavaharjun mukaan maineen paikkana, jossa oli ”syntynyt satoja avioliittoja ja satoja eroja”.

Poliitikko, kirjailija ja psykiatri Claes Andersson soitti säännöllisesti pianoa Storyvillessä. Kuva on vuodelta 1997.

Lavalla Screaming Jay & The Bones -yhtye. Kuva on vuodelta 2013.

Laman hellitettyä alkoi uusi taloudellinen nousu, ja se näkyi myös Storyvillessä. Yritysten edustus- ja markkinointibudjetit olivat suuria, eikä luottokorttilaskujen perään juuri kyselty.

”Aika usein toimitusjohtajien sihteerit soittivat, että herran luottokortti oli jäänyt ravintolaan. Oli pantu piikki auki ja unohdettu kortti tiskille”, Aavaharju sanoo.

Tuula Railonkoski jatkaa: ”Silloin firman luottokortteja vingutettiin huolettomasti. Ne ajat ovat menneet, valitettavasti.”

Storyvillen sijainti Eduskuntatalon vieressä toi myös uuden asiakaskunnan: kansanedustajat.

Ravintolassa oli tuttu näky myös kolmikko, joka sai liikanimen Tupu, Hupu ja Lupu: kansanedustajat Sauli Niinistö ja Kari Häkämies sekä Helsingin liikuntajohtaja Anssi Rauramo.

Sitten löysä raha kuitenkin katosi yritysten budjeteista. Firmat eivät enää tuoneet vieraitaan kestittäviksi samaan tapaan kuin ennen, ja kansanedustajatkin ovat kaikonneet.

Storyvillen sisustusta hallitsee puu, tiili ja takorauta. Kuvassa on ravintoloitsija Tuula Railonkoski.

Ravintolabisneksessä olennaista on tasapaino muutoksen ja vanhan säilyttämisen välillä. Jotta ravintola kiinnostaa tulevaisuudessakin, jotain uutta täytyy tarjota.

Niinpä Jorma Railonkoski ideoi Storyvilleen pianobaarin sekä suuren ulkoterassin.

Terassista hänen oli kuitenkin käytävä liki viiden vuoden kamppailu lupaviranomaisten kanssa, jotka pitivät Eduskuntatalon vierustaa aivan liian arvokkaana paikkana anniskeluun.

Terassi avautui viimein kesäkuussa 2000. Avajaisissa ensimmäisenä esiintyi M. A. Numminen, joka ilkikurisesti lauloi kappaleensa Naiseni kanssa Eduskuntatalon puistossa.

Laulussa pariskunta katselee ohi käveleviä kansanedustajia, ja nainen pyytää miestä tarjoamaan mietoa valkoviiniä.

Storyvillen terassi kuvattuna avautumisvuoden 2000 heinäkuussa.

Storyvillen kesäterassista on tullut hyvin suosittu – jopa niin suosittu, ettei moni nykyasiakas edes tiedä ravintolan kellaritilasta ja sen esiintymislavasta.

Samalla on unohtunut, että ravintolassa tarjoillaan New Orleans -vaikutteista ruokaa.

1990-luvulla Storyville oli tunnettu siitä, että sen keittiö oli auki kolmeen yöllä joka päivä. Nykyään menun voi tilata kello 23.30:een saakka torstaista lauantaihin.

Ravintolassa esiintyneet muusikot ovat aina saaneet samaa ruokaa kuin asiakkaatkin. Aavaharju muistelee 1990-luvulla kohua herättänyttä hullun lehmän tautia, joka vei naudanlihan brittiravintoloista.

”Kun tehtiin esiintymisdiilejä brittimuusikoiden kanssa, he kyselivät, että saahan sieltä varmasti vielä sitä Blackened Steak -annosta. Englannista oli vaikeaa löytää pihvejä.”

Yksityiskohta Storyvillen sisustuksesta, johon on haettu New Orleans -henkeä.

Vaikka Storyville on valittu maailman sadan parhaimman jazzklubin joukkoon, myös musiikilliseen linjaan on tullut muutoksia. Jazzin rinnalle on tuotu muitakin musiikkityylejä.

Tuula Railonkoski kertoo, että helmikuussa Storyvillessä alkavat Nostalgia-diskot, joissa soivat 1980- ja 1990-luvun kappaleet.

Uutta ohjelmistoa ovat myös Vintage-klubi sekä Modern Jukebox -illat, joissa ammattimuusikot soittavat nykypäivän hittejä menneiden vuosikymmenten tyyliin.

Vaikka Harri Aavaharju on jazzmies kiireestä kantapäähän, hän ymmärtää uuden musiikillisen linjan.

”Jazz oli minun sukupolvelleni nuorisomusiikkia, mutta me ollaan jo harmaahapsia. Nuoremmille se ei enää merkitsee samaa. Ajat muuttuvat.”

Harri Aavaharju on eläkepäivillään keskittynyt jazziin Jazzrytmit-julkaisun päätoimittajana sekä tuottajana ja promoottorina.

Lue lisää: Ravintola­yrittäjä Jorma Railonkoski on kuollut

Lue lisää: Osakeanti pelasti legendaarisen jazzravintola Storyvillen – ”Se oli ihan uskomatonta”

Lue lisää: Kaksi helsinkiläistä yöravintolaa kokeilee erikoista keinoa hillitä koronatartuntoja: Järeä kone tappaa sähkövirralla baarin huoneilmasta kaiken vartin välein

Lue lisää: Storyville pääsi taas parhaiden jazzklubien listalle