Lumikasat teillä ärsyttävät kaikkia, mutta joillekin ne ovat kirjaimellisesti ylitse­pääsemätön este.

Viime viikolla pyörätuolin avulla liikkuva Janne Pyyhtiä kertoi HS:lle omakohtaisesti liikkumisen ongelmista talvella. Etenkin rosoiset katukivet, teiden reunoihin kerääntyvä sohjo ja suolaus vaikeuttavat pyörätuolilla kelaamista.

Lue lisää: Janne Pyyhtiän pyörä­tuoli juuttuu jatkuvasti ”saatanan keksintöön” – ”Kokeilkaa ite”, hän ärähtää päättäjille

Kysyimme jutun yhteydessä lukijoilta kokemuksia esteettömyydestä Helsingissä. Vastauksia tuli reilusti yli sata, ja monissa niistä toistuvat samat ongelmat: lumi, katujen reunat ja reittien hankaluus.

Tässä jutussa on käytetty ainoastaan niiden vastaajien kommentteja, joiden yhteystiedot ovat toimituksen tiedossa. Vastauksia on lyhennetty ja stilisoitu toimituksessa.

Suolattua lunta jätetään talvisin tosiaan suojateiden kohdalle, jolloin rollaattori on nosteltava kinoksen läpi varoen tietysti samalla kaatumista. Ulkona olisi kiva liikkua välillä talvellakin, paljon auttaisi jos yhtenäinen väylä olisi koko matkalta aurattu mutta yleensä jos kävelytien alku on aurattu niin kohta onkin jo umpihanki edessä. Asun Pikku Huopalahdessa ja jo matka roskiksille tai lähikauppaan on usein vähintään tasoa erittäin haasteellinen. Lumisena talvena olen pelkkien rajoitettujen taksimatkojen varassa. Nainen, 57, Helsinki