Lux Korkea­saareen ehtii vielä – Lumi­leopardeille on kerätty jo 45 000 euroa

Lux Korkeasaari -valotapahtuma järjestetään kolmatta kertaa, ja se esittelee valoteoksia niin Suomesta kuin ulkomailta. Se on auki vielä tämän viikon.

Lux Korkeasaari -valotapahtuma on avoinna yleisölle vielä viikonloppuna. Tapahtuma järjestetään nyt kolmatta kertaa, ja sen tuotoilla tuetaan lumileopardien suojelutyötä.

Aiemmilla tapahtumilla on kerätty jo yli 45 000 euroa. Varoilla on hankittu maastokameroita ja GPS-pantoja, joita käytetään luonnonvaraisten lumileopardien tutkimuksessa.

Korkeasaaressa on esillä useita valoteoksia. Tapahtumassa on nähtävänä muun muassa anarkistisen humoristisilla pop up -installaatioillaan mainetta niittäneiden Filthy Lukerin ja Pedro Estrellasin lonkeroteos Tentacles ja kotimaisen Ghost Projectin yhteisöllisyyttä pohtiva leikkisä Kukkuu-Kylä.

Korkeasaaren eläintarha on avoinna 8. tammikuuta saakka kello 10–19. Lux Korkeasaari -tapahtumaan on erillinen pääsymaksu. Hinta määrittyy Korkeasaaren tavallisen hinnaston mukaan.