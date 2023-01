Postin ja Matkahuollon suuremmat postipaketit haetaan Aron Soitin -liikkeestä. Paikalle ei pääse helposti julkisilla liikennevälineillä, eikä liike ole avoinna iltaisin.

Postilla on noutopisteitä useiden kauppojen yhteydessä. Niissä säilytystila on rajallinen, ja Herttoniemessä isommat paketit päätyvät soitinliikkeeseen keskelle teollisuusaluetta.

Herttoniemeläisiä on jo pitkään kummastuttanut, että moni heidän tilaamansa Postin tai Matkahuolloin kuljettama paketti täytyy noutaa keskeltä teollisuusaluetta.

Moni on tilannut verkkokaupan tuotteen lähimpään noutopisteeseen, mutta saanut lopulta viestin, että paketti täytyy noutaa Aron Soitin -liikkeestä. Se sijaitsee Herttoniemen teollisuusalueella osoitteessa Sahaajankatu 14.

Sosiaalisessa mediassa kiukutellaan siitä, ettei soitinliikkeeseen pääse helposti julkisilla liikennevälineillä, eli autottomalle noutopiste on tuskien taipaleen takana. Lisäksi liike on auki kello 9.30–17.30, mikä tuo melkoisen haasteen normaalia työaikaa tekevälle.

Yksi keskustelija kertoo joutuneensa tilamaan taksin, jotta saisi pakettinsa vietyä kotiin. Teollisuusalue on noin 1,5 kilometrin päässä Herttoniemen metroasemalta.

Herttoniemeläinen Liina Poropudas kertoo HS:lle, että hänen mielestään Postin toiminnassa olisi Herttoniemessä parantamisen varaa.

”Olen ihan erikseen pyrkinyt valitsemaan asuinpaikkani siten, etten tarvitsisi autoa ihan perusasiointiin, joten aina Aron soittimessa asioidessani olen hieman harmissani siitä, että Posti katsoo sen olevan aivan kelvollinen noutopiste”, Poropudas kertoo.

Poroputaan puoliso kokeili kerran jopa sitä, voisiko Posti toimittaa paketin Aron soittimesta eteenpäin jonnekin muualle.

”Auliista lupauksista huolimatta Posti käänsi paketin aina takaisin Aron soittimeen. Kolme kertaa. Sitten paketti lähti takaisin vastaanottajalle”, kertoo Liina Poropudasviestissään HS:lle.

Ranja Pesonen puolestaan kertoo, ettei Aron Soitin ole esteetön. Liikkeeseen on noustava ylös portaita, mikä on vanhukselle tai liikuntaesteiselle vaikeaa ellei jopa mahdotonta.

”Vuosi sitten hävisin itse postilotossa neljä viidestä kerrasta ja paketit päätyivät soitinyhtyeeseen. Posti vain ilmoitti vaihtaneensa noutopaikan ruuhkan vuoksi”, Pesonen kertoo.

”Kävin toteamassa esteettömyystilanteen täysin mahdottomaksi ensimmäisen paketin kohdalla ja jatkossa jouduin turvautumaan valtakirjoihin ja muihin pakettieni noutamiseksi.”

Helsingin Sanomat ei tavoittanut Aron Soitinta kommenttia varten.

HS:lle tulleissa lukijavinkeissä valitetaan myös katujen kunnossapidosta. Aron Soitin sijaitsee teollisuusalueella, joten sen kadut eivät ole tärkeysjärjestyksessä ensimmäisiä, joita puhdistetaan lumesta.

”Olen sanonut pojalleni, että jos haluaa saada verkosta tilaamani bassokitaran, hänen täytyy itse käydä hakemassa se pulkalla”, yhdessä HS:lle tulleessa lukijavinkissä kerrotaan.

Mutta ei niin paljon pahaa, ettei jotain hyvääkin. Herttoniemen vanhempien Facebook-ryhmässä kerrotaan tapauksesta, jossa pakettia hakenut nainen teki soitinliikkeessä heräteostoksen: ukulelen.

Ostos johti siihen, että musiikista ja bändisoitosta kiinnostunut puoliso päätti ostaa vieläkin paremman ukulelen, sitten ukulele-basson ja soittaa nyt ukulele-orkesterissa.

Postin aluepäällikkö Kari Reimi on tietoinen tilanteesta. Hänen mukaansa ongelmana ovat etenkin suurikokoiset paketit, joita tilataan Herttoniemeen paljon.

”Osa niistä on suorastaan jättikokoisia, joten niille ei löydy tilaa muualta kuin Aron Soittimesta, jossa säilytystilaa on runsaasti. Siksi se on valittu yhdeksi noutopisteeksi”, Reimi sanoo.

Reimin mukaan Posti pyrkii jatkuvasti kartoittamaan mahdollisia uusia noutopisteitä, mutta suurten pakettien suhteen hänellä on neuvo.

”Mikäli ei ole ajoneuvoa, jolla noutaa suuri paketti, kannattaa tilata kotiinkuljetus.”

Täydennys: 5.1.2023 kello 10.00: Artikkelissa kirjoitettiin alun perin, ettei Aron Soittimeen pääse lainkaan julkisella liikenteellä. Aron Soittimeen pääsee kuitenkin julkisilla, mutta ei kovin helposti niistä paikkoista, joissa suuri osa herttoniemeläisistä asuu.