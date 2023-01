Helsinkiläis­miehen neuvosto-Ladaa turmellaan jatkuvasti – "Se on vain auto", hän huokaa

Suhtautuminen Ladoihin alkoi jo parantua, kunnes Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, kertoo helsinkiläismies.

Ray Rummukaisen neuvostovalmisteinen Lada-auto on kohdannut ilkivaltaa Ukrainan sodan alettua.

Helsinkiläisen Ray Rummukaisen vanha neuvostoaikainen Lada-auto on kohdannut viime aikoina valitettavaa ilkivaltaa Helsingissä.

Tihutyöt alkoivat viime vuonna, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Autoa on naarmutettu ja sen pyyhkimiä on väännetty. Yhtenä aamuna Rummukainen löysi koirankakkapussin auton päältä.

”Vaikea sanoa, onko sota suoranaisesti aiheuttanut ilkivallan, mutta ehkä sillä on ollut vaikutusta.”

Rummukainen ei ole nähnyt tihutöiden tekijöitä – vain tuloksia. Hän toivoisi, että ihmiset jättäisivät auton rauhaan.

”Eihän se nyt kivaa ole, että toisen omaisuutta tuhotaan. Se on vain auto eikä mitään politiikkaa. Ei sillä ole mitään tekemistä Ukrainan sodan kanssa.”

Rummukainen kirjoitti aiemmin autonsa kokemasta ilkivallasta naapurustonsa ryhmään Facebook-päivityksen, joka tiivistää tilanteen hölmöyden.

”Hyvät ihmiset. Voisitteko jättää omistamani Lada-farmariauton rauhaan”, hän aloitti tekstinsä.

”Autoni nyt sattuu olemaan neuvostovalmisteinen (Fiatin lisenssillä) ja on osa Suomen historiaa sekin. Käyttäkää energianne mieluummin vaikka avustusjärjestöjen kautta sodan uhrien auttamiseen.”

Ladoihin kohdistettu kovakourainen kohtelu ei ole Rummukaiselle uutta.

Helsinkiläismiehellä on ollut elämänsä aikana useita neuvostovalmisteisia Lada-autoja. Se tuntuu ärsyttävän ihmisiä. Autoja on töhritty ja niiden osia on väännelty. Kerran Rummukaisen Ladasta irrotettiin renkaan pultit.

Rummukainen on mukana Lada-harrastajien kerhossa. Siellä hän on kuullut, että muillakin Ladan omistajilla on ollut samansuuntaisia kokemuksia. Venäläisvalmisteiset autot kohtaavat hänen kuulemansa mukaan Suomessa jonkin verran ilkivaltaa.

Rummukainen kuitenkin painottaa, että yleisesti suhtautuminen Ladoihin on selkeästi parantunut vuosien saatossa. Nykyään vanha nostalginen auto saa monet hyvälle mielelle.

”Ihmisillä on nykyään ihan hyvä suhtautuminen neukkupeliin.”