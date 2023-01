Leena Harjunpään esitys pureutuu söpöyden ytimeen.

Kulttuuritehdas Korjaamolla nähdään viikonloppuna Feeling Cute -nykytanssiesitys.

Koreografi Leena Harjunpään esitys kutsuu pohtimaan söpöilyn ja hempeyden illuusion mekanismeja.

”Mieleeni on lapsuudesta syöpynyt ajatus, että erityisesti tytön täytyy olla söpö ja käyttäytyä hyvin, hymyillä edes. Niiaaminen on tekona söpöilyn multihuipentuma. Se on jännä yhdistelmä alistumisen näyttämistä, mutta myös toisaalta vallankäyttöä”, Harjunpää kertoo tapahtuman tiedotteessa.

Tunnin kestävä esitys on nähtävissä torstaina 5. tammikuuta kello 19, sekä lauantaina 7. tammikuuta klo 19.

Peruslippu ovelta maksaa 30 euroa. Esitys on suunnattu yli 15-vuotiaille.

Opiskelijat, työttömät, eläkeläiset ja teatterialalla työskentelevät pääsevät 23 euroa maksavalla alennuslipulla.